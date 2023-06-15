Включение в реестр требований кредиторов (РТК) нашего клиента и привлечение к субсидиарной ответственности контролирующих лиц должника
Защита интересов заявителя при банкротстве должника
Наименования сторон скрыты в целях соблюдения конфиденциальности. Один наш клиент, будучи агентом по агентскому договору, оказал услуги компании (Принципалу), однако не получил вознаграждение в размере 3 500 000 рублей 00 копеек.
В последующем один из Кредиторов (как выяснилось позже – аффилированный к Принципалу) инициировал процедуру банкротства Принципала, сначала была введена процедура наблюдение, затем конкурсное производство. Параллельно Принципал инициировал процедуру банкротства этого аффилированного Кредитора, обе процедуры шли практически параллельно.
К нам клиент обратился на этапе завершения процедуры банкротства на этапе наблюдения в отношение Принципала.
Задача: включиться в реестр требований кредиторов (РТК) Принципала и добиться свержения подконтрольного арбитражного управляющего.
Включение в реестр требований кредиторов прошло гладко, дальше началось самое интересное. Нами были проанализированы документы Должника (Принципала) и выработана стратегия, в ходе которой достигнуты следующие результаты:
- добились отстранения дружественного/заинтересованного по отношению к Должнику конкурсного управляющего, после чего был назначен судом независимый конкурсный управляющий;
- контролирующие лица Должника привлечены к субсидиарной ответственности;
- по нашей жалобе в отношении бывшего конкурсного управляющего Должника, который был аффилированным/заинтересованным лицом по отношению к Должнику, возбуждено дело об административном правонарушении, ведется расследование;
- по нашей жалобе в отношении бывшего временного управляющего Должника, который был аффилированным/заинтересованным лицом по отношению к Должнику, возбуждено дело об административном правонарушении, ведется расследование.
Задачи, поставленные клиентом выполнены в полном объеме.