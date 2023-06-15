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ГлавнаяСудебная практикаБанкротствоВключение в реестр требований кредиторов (РТК) нашего клиента и привлечение к субсидиарной ответственности контролирующих лиц должника

Включение в реестр требований кредиторов (РТК) нашего клиента и привлечение к субсидиарной ответственности контролирующих лиц должника

Статус проекта: включение в реестр требований кредиторов и привлечение контролирующих лиц должника к субсидиарной ответственности

Команда проекта: Президент Коллегии Рогачев Андрей Александрович, заместитель Президента Коллегии Лопатко Анастасия Александровна + 2 юриста «на подхвате», не считая ассистентов.

Сложность проекта: 7 балов из 10.

Трудности: у должника был дружественный арбитражный управляющий, который принимал его сторону

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Банкротство
Информация по делу

Защита интересов заявителя при банкротстве должника

Наименования сторон скрыты в целях соблюдения конфиденциальности. Один наш клиент, будучи агентом по агентскому договору, оказал услуги компании (Принципалу), однако не получил вознаграждение в размере 3 500 000 рублей 00 копеек.

В последующем один из Кредиторов (как выяснилось позже – аффилированный к Принципалу) инициировал процедуру банкротства Принципала, сначала была введена процедура наблюдение, затем конкурсное производство. Параллельно Принципал инициировал процедуру банкротства этого аффилированного Кредитора, обе процедуры шли практически параллельно.

К нам клиент обратился на этапе завершения процедуры банкротства на этапе наблюдения в отношение Принципала.

Задача: включиться в реестр требований кредиторов (РТК) Принципала и добиться свержения подконтрольного арбитражного управляющего.

Включение в реестр требований кредиторов прошло гладко, дальше началось самое интересное. Нами были проанализированы документы Должника (Принципала) и выработана стратегия, в ходе которой достигнуты следующие результаты:

  • добились отстранения дружественного/заинтересованного по отношению к Должнику конкурсного управляющего, после чего был назначен судом независимый конкурсный управляющий;
  • контролирующие лица Должника привлечены к субсидиарной ответственности;
  • по нашей жалобе в отношении бывшего конкурсного управляющего Должника, который был аффилированным/заинтересованным лицом по отношению к Должнику, возбуждено дело об административном правонарушении, ведется расследование;
  • по нашей жалобе в отношении бывшего временного управляющего Должника, который был аффилированным/заинтересованным лицом по отношению к Должнику, возбуждено дело об административном правонарушении, ведется расследование.

Задачи, поставленные клиентом выполнены в полном объеме.

* Будем рады рассказать Вам еще более подробно о данном кейсе (и показать судебные акты по нему из нашего портфолио) при первой встрече у нас в офисе.

** Письменное разрешение Доверителя на рассказ о данном кейсе как об эталоне успешно реализованного клиентского проекта — получено.

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