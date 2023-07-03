Согласно российскому законодательству, банкротство физического лица предполагает списание его долгов в определенных условиях. Однако в случае субсидиарной ответственности, основания для списания долгов могут быть менее прямыми.

Субсидиарная ответственность подразумевает, что руководитель или учредитель компании может быть привлечен к исполнению обязательств компании в случае её банкротства. Это может произойти, если доказано, что действия или бездействие этого лица способствовали недостаточности имущества должника для покрытия требований кредиторов.

В случае банкротства такого лица, его долги могут быть списаны, но это не автоматически приводит к списанию его обязательств, возникших из-за субсидиарной ответственности. Если субсидиарная ответственность была определена решением суда в рамках процедуры банкротства юридического лица, то эти обязательства могут не быть списаны в ходе банкротства физического лица, особенно если суд решит, что такое лицо злоупотребляет правом на банкротство.

В этом вопросе есть множество юридических тонкостей и особенностей, поэтому важно обращаться за консультацией к квалифицированному юристу или адвокату, специализирующемуся на вопросах банкротства.