Защитим от субсидиарной ответственности избавим от долгов и сохраним имущество
Получите анализ вашего дела и консультацию адвоката бесплатно:
“Cубсидиарная ответственность — не приговор. Наши адвокаты помогут избавиться от субсидиарной ответственности на любом этапе процесса»
“Cубсидиарная ответственность — не приговор. Наши адвокаты помогут избавиться от субсидиарной ответственности на любом этапе процесса»
Кого могут привлечь к субсидиарной ответственности?
* Сейчас кредиторы активно используют инструмент привлечения к субсидиарной ответственности. Но помните, что субсидиарную ответственность очень сложно доказать. Поэтому своевременное обращение к адвокатам позволит вам гарантированно отбиться от субсидиарной ответственности, сохранить активы и избежать иных негативных последствий.
Очень важно обратиться к адвокатам по защите от привлечения к субсидиарной ответственности как можно раньше. Если кредиторы только подали заявление, есть хорошие шансы урегулировать ситуацию до суда.
Субсидиарная ответственность может возникнуть на следующих основаниях:
Субсидиарная ответственность - порядок привлечения
Согласно Федеральному закону «О несостоятельности (банкротстве)» от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ, учредители (участники) юридического лица, а также лица, имеющие право дать обязательные указания или имеющие возможность определять его действия иным образом, могут быть привлечены к субсидиарной ответственности, если они виновны в банкротстве. Процедура привлечения к субсидиарной ответственности включает следующие шаги:
01
Выявление несостоятельности компании
Процесс начинается с выявления факта банкротства или несостоятельности компании.
02
Судебное решение
Решение о привлечении к субсидиарной ответственности принимается судом по требованию арбитражного управляющего, кредиторов или иных лиц, уполномоченных законом на подачу такого требования.
03
Подтверждение вины
Суд должен установить вину лица в причинении банкротства. Это может включать действия или бездействие, которые привели к несостоятельности, включая неправомерные действия, причинившие ущерб имуществу компании, или недостаточное финансирование обязательств.
04
Исполнение обязательств
Если суд признает лицо виновным, оно обязано покрыть долги компании до полной суммы ее обязательств. Важно понимать, что решение о привлечении лица к субсидиарной ответственности происходит только по решению суда, включая все инстанции: первую, апелляционную, кассационную и ВС РФ.
Нужна помощь адвоката по защите от субсидиарной ответственности?
Оставьте свой контактный номер телефона, адвокат свяжется с вами и назначит очную встречу в офисе для анализа ситуации и предоставления консультации:
Субсидиарная ответственность - судебная практика адвокатов Коллегии
Читайте о реальных судебных делах о привлечении к субсидиарной ответственности, о которых нам разрешили рассказать Доверители
Адвокаты по защите от субсидиарной ответственности
Также в штате работают юристы, нотариусы, оценщики и арбитражные управляющие, что позволяет комплексно защищать интересы клиентов и нести полную ответственность за результат
Об адвокате ⇒
Об адвокате ⇒
Об адвокате ⇒
Об адвокате ⇒
А также ещё 11 профильных специалистов с опытом от 5 до 20 лет
Оплата только за работу по делу
Все консультации по вопросам привлечения к субсидиарной ответственности полноценны и бесплатны. Также, мы проводим анализ дела перед заключением договора. Таким образом, вы видите, еще на этапе начала сотрудничества, перспективы разрешения своего дела.
— Президент Коллегии Андрей Рогачев
РАЗРАБАТЫВАЕМ ИНДИВИДУАЛЬНУЮ СТРАТЕГИЮ ЗАЩИТЫ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ
Компания планирует или уже проходит процедуру банкротства
Уже подан иск о привлечении к субсидиарной ответственности
Предоставляем 100% гарантии защиты от субсидиарной ответственности в письменном виде
«Один из наших принципов — результативность. Это означает, что клиент платит только за работу по делу, и только в том случае, если работа наших адвокатов и специалистов привела к результату — предупреждение привлечения к субсидиарной ответственности или её отмену. Благодаря нашему богатому опыту, мы можем предоставлять гарантии такого результата. На бесплатной консультации мы проанализируем ваше дело и дадим вам четкий и понятный ответ, что можно сделать в данной ситуации. Если есть варианты разрешения вашего вопроса, то мы пропишем все гарантии в договоре максимально прозрачно.«
Андрей Рогачев
Адвокат, Президент Коллегии «Рогачев, Высоцкий и партнеры»
Экспертные статьи адвокатов по субсидиарной ответственности и банкротству
Основной специализацией наших адвокатов является субсидиарная ответственность и банкротство. В плане субсидиарной ответственности мы ориентированы именно на защиту от привлечения, что позволяет вытащить вас из любой, даже самой сложной ситуации
Выступаем в качестве экспертов авторитетных изданий
Отвечаем на вопросы
Спишут ли долг по субсидиарной ответственности при банкротстве?
Согласно российскому законодательству, банкротство физического лица предполагает списание его долгов в определенных условиях. Однако в случае субсидиарной ответственности, основания для списания долгов могут быть менее прямыми.
Субсидиарная ответственность подразумевает, что руководитель или учредитель компании может быть привлечен к исполнению обязательств компании в случае её банкротства. Это может произойти, если доказано, что действия или бездействие этого лица способствовали недостаточности имущества должника для покрытия требований кредиторов.
В случае банкротства такого лица, его долги могут быть списаны, но это не автоматически приводит к списанию его обязательств, возникших из-за субсидиарной ответственности. Если субсидиарная ответственность была определена решением суда в рамках процедуры банкротства юридического лица, то эти обязательства могут не быть списаны в ходе банкротства физического лица, особенно если суд решит, что такое лицо злоупотребляет правом на банкротство.
В этом вопросе есть множество юридических тонкостей и особенностей, поэтому важно обращаться за консультацией к квалифицированному юристу или адвокату, специализирующемуся на вопросах банкротства.
Могут ли привлечь моих детей/родственников к субсидиарной ответственности?
В соответствии с российским законодательством, субсидиарная ответственность возлагается на конкретные лица, указанные в законе, и имеющие прямое отношение к управлению компании.
В случае банкротства организации, субсидиарной ответственности могут подлежать:
- Руководитель организации (генеральный директор, исполнительный директор и т.д.);
- Учредители (участники) юридического лица, если их доля в уставном капитале составляла в течение двух лет перед обращением кредиторов в суд по вопросу о банкротстве 50 процентов и более;
- Лица, выполняющие функции единоличного исполнительного органа (например, директор);
- Члены коллегиального исполнительного органа (например, члены правления).
При этом, дети и родственники учредителей и руководителей, не занимающие указанных выше должностей и не имеющие прямого отношения к управлению компанией, к субсидиарной ответственности не привлекаются.
Тем не менее, важно отметить, что в ряде случаев возможно взыскание с детей и родственников посредством процедуры взыскания наследственного имущества. Если суд признает, что передача имущества или других активов была сделана с целью уклонения от исполнения обязательств, то такое имущество может быть возвращено в конкурсную массу для удовлетворения требований кредиторов.
Как всегда, в сложных ситуациях рекомендуется обратиться за юридической помощью к профессиональным юристам или адвокатам.
Можно ли оспорить привлечение к субсидиарной ответственности?
Да, привлечение к субсидиарной ответственности можно оспорить. Это процесс представляет собой юридическую борьбу, которая требует глубоких знаний в области законодательства и может быть сложной и долгой.
Если арбитражный управляющий или кредиторы пытаются привлечь вас к субсидиарной ответственности, это обычно происходит через судебный процесс, и вы имеете полное право защищать свои интересы.
Вы можете представить доказательства, указывающие на то, что вы не причинили ущерба компании своими действиями или бездействием, или что компания столкнулась с финансовыми трудностями из-за обстоятельств, которые вы не могли контролировать.
Важно также отметить, что подтверждение факта убытков или банкротства компании еще не является основанием для привлечения к субсидиарной ответственности. Необходимо доказать прямую причинно-следственную связь между действиями или бездействием лица, которое пытаются привлечь к ответственности, и финансовыми проблемами компании.
Для защиты своих прав и интересов в этом процессе настоятельно рекомендуется обращаться к опытному юристу или адвокату, специализирующемуся на банкротстве и корпоративном праве.
Могут ли привлечь к субсидиарной ответственности номинального директора/учредителя
Да, в некоторых случаях номинального директора или учредителя могут привлечь к субсидиарной ответственности. Номинальный директор — это лицо, которое формально является руководителем компании, но на самом деле не принимает управленческих решений. С точки зрения закона, номинальный директор несет такую же ответственность, как и реальный руководитель.
Если будет доказано, что номинальный директор или учредитель ввел кредиторов в заблуждение или вел дела компании недобросовестно, он может быть привлечен к субсидиарной ответственности. Это может произойти, например, в случае нецелевого использования средств, неуплаты налогов или взятия кредитов, которые компания не могла вернуть.
Однако привлечение к субсидиарной ответственности требует судебного решения, и для этого должны быть убедительные доказательства вины номинального директора или учредителя.
Следует отметить, что использование номинальных руководителей или учредителей — это практика, связанная с высокими рисками. Несмотря на формальный характер такого участия в деятельности компании, номинальный директор или учредитель может столкнуться с серьезными юридическими последствиями.
Что будет, если нет денег и имущества для погашения субсидиарной ответственности?
В России, если у лица, привлеченного к субсидиарной ответственности, нет достаточных средств или имущества для погашения долгов, оно может столкнуться с серьезными последствиями.
Кредиторы могут обратиться в суд с требованием о взыскании долга. Если суд признает требования кредиторов обоснованными, но должник не может выплатить задолженность, он может быть признан банкротом.
В случае банкротства физического лица его имущество может быть продано для покрытия долгов. Если же имущества нет или его недостаточно, суд может ввести процедуру реструктуризации долгов, в течение которой должник будет обязан платить часть своих доходов кредиторам в течение определенного срока (как правило, 5 лет).
После окончания этого срока оставшаяся задолженность может быть списана, но банкротство оставляет отметку в кредитной истории должника на 10 лет.
Поэтому, прежде чем идти по этому пути, важно проконсультироваться с юридическим специалистом, чтобы понять все возможные последствия и риски.
Введение данной процедуры имеет следующие последствия:
- Прекращается начисление штрафных санкций по задолженностям.
- Вся информация, касающаяся имущества компании, становится публичной.
- Вводится запрет на продажу собственности юридического лица.
- Все дела и активы компании переходят из рук руководителя во владение конкурсного управляющего.
- Срок проведения этапа составляет 6 месяцев, а продление может быть одобрено не более чем на 6 месяцев.
Как заранее минимизировать риски привлечения к субсидиарной ответственности?
ащита от субсидиарной ответственности заключается в проведении строгого бухгалтерского учета, правильном управлении компанией и законности её действий. Вот несколько способов, которые помогут избежать субсидиарной ответственности:
Правильное бухгалтерское ведение. Своевременное и точное ведение бухгалтерии помогает доказать, что управление компанией велось корректно, и все финансовые обязательства были учтены и выплачены в установленные сроки.
Законность действий. Убедитесь, что все действия и операции вашей компании соответствуют законодательству. Это включает в себя как финансовые операции, так и управленческие решения.
Устойчивый бизнес-план. Наличие проработанного и устойчивого бизнес-плана поможет доказать, что управление компанией проводилось профессионально и уверенно.
Правильное принятие и исполнение обязательств. Не принимайте на себя обязательства, которые вы не можете выполнить. Это особенно важно при заключении договоров и других сделок.
Профессиональное юридическое сопровождение. Это поможет убедиться, что все ваши действия и операции соответствуют законодательству.
Страхование рисков. В некоторых случаях можно рассмотреть страхование рисков банкротства или несостоятельности.
Своевременное обращение к профессионалам при появлении проблем. Если вы столкнулись с финансовыми трудностями, обратитесь к профессиональным консультантам за помощью.
Важно помнить, что при неправильном управлении или неспособности платить по долгам, руководители и учредители могут быть привлечены к субсидиарной ответственности. Поэтому всегда следуйте законодательству и работайте в интересах компании.