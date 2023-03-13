Адвокаты в Москве. Коллегия адвокатов Рогачев, Высоцкий и партнеры
“ЦЕЛЬ ТОЛЬКО ПОБЕДА. Без компромиссов. В силу данного принципа мы никогда не беремся за дело, если не видим положительной перспективы.»
“ЦЕЛЬ ТОЛЬКО ПОБЕДА. Без компромиссов. В силу данного принципа мы никогда не беремся за дело, если не видим положительной перспективы.»
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Присутствуя на рынке более 15 лет, наши адвокаты в Москве выработали для себя ряд стойких принципов ведения практики
Услуги адвокатов в Москве
Если адвокаты в Москве нашей Коллегии берутся за дело, то вы можете быть уверены в положительном результате. Перед тем, как браться за дело мы проводим анализ, который помогает предусмотреть исход дела. В результате, мы даем своим Доверителям письменные гарантии перед оплатой услуг адвокатов.
Руководство Коллегии адвокатов
За 15+ лет практики адвокаты Коллегии накопили уникальный опыт ведения дел во всех основных отраслях права, что создает синергетический эффект и позволяет решать сложные многоотраслевые задачи. Поэтому мы из тех немногих команд, которые действительно предоставляют гарантии, а не просто отрабатывают часы.
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Судебная практика адвокатов в Москве
Все нижеприведенные кейсы Коллегии адвокатов «Рогачев, Высоцкий и Партнеры» реальные. Вы можете проверить наличие соответствующего дела на сайте суда (в картотеке дел) по номеру, который указан в кейсе.
Адвокаты в Москве, которые доводят до результата
Наша миссия — сформировать доверие к юристам и адвокатам со стороны бизнеса и граждан
«Мы не достаем кролика из шляпы. То есть чудес не будет. Между тем, мы дадим очень точные данные, необходимые для принятия решений по стратегии и тактике ведения Вашего дела. Все ключевые решения по планируемым действиям вырабатываются и принимаются совместно с Доверителем на рабочих совещаниях. Все планируемые действия по делу должны быть понятны Доверителю. Мы выработали свою уникальную методику работы и успешно применяем ее.»
Андрей Рогачев
Президент коллегии адвокатов «Рогачев, Высоцкий и партнеры», адвокат, арбитражный управляющий.
Наши публикации в СМИ
Наши адвокаты в Москве часто выступают в качестве экспертов в СМИ и активно участвуют в различных юридических и банкротных форумах
Экспертные статьи адвокатов
Адвокаты в Москве публикуют экспертные материалы, которые помогут представителям бизнеса разобраться в законодательстве РФ и защитить свои права