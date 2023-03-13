Коллегия адвокатов Рогачев Высоцкий и партнеры

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Адвокаты в Москве. Коллегия адвокатов Рогачев, Высоцкий и партнеры

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ЦЕЛЬ ТОЛЬКО ПОБЕДА. Без компромиссов. В силу данного принципа мы никогда не беремся за дело, если не видим положительной перспективы.»

Андрей Рогачев

Андрей Рогачев

Президент Коллегии адвокатов «Рогачев, Высоцкий и Партнеры»

Адвокаты в Москве. Коллегия адвокатов в Москве Рогачев Высоцкий и партнеры
Коллегия адвокатов Рогачев Высоцкий и партнеры

ЦЕЛЬ ТОЛЬКО ПОБЕДА. Без компромиссов. В силу данного принципа мы никогда не беремся за дело, если не видим положительной перспективы.»

Андрей Рогачев

Андрей Рогачев

Президент Коллегии адвокатов «Рогачев, Высоцкий и Партнеры»

Amat victoria curam
Коллегия адвокатов в Москве Рогачев, Высоцкий и партнеры

Среди наших клиентов:

Присутствуя на рынке более 15 лет, наши адвокаты в Москве выработали для себя ряд стойких принципов ведения практики

Не браться за явно проигрышные дела и не вводить Клиента в заблуждение

В качестве результата видеть только победу в деле Клиента, а не сам процесс

Не допускать конфликт интересов. Отказывать в предоставлении услуг в таком случае

Широко использовать мотивирующий механизм гонорара успеха, обуславливая гонорар победой в деле

Услуги адвокатов в Москве

Если адвокаты в Москве нашей Коллегии берутся за дело, то вы можете быть уверены в положительном результате. Перед тем, как браться за дело мы проводим анализ, который помогает предусмотреть исход дела. В результате, мы даем своим Доверителям письменные гарантии перед оплатой услуг адвокатов.

Юридическое обслуживание бизнеса

Выгодная услуга для клиента — можно получить нескольких сильных юристов или адвокатов по цене одного штатного сотрудника.

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Споры по недвижимости, земле, строительству

Классическая практика: строительные споры, земельные споры и споры об объектах недвижимости, помещения, здания и т.д.

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Сопровождение сделок с активами

Сопровождение и структурирование сделок с активами (в том числе при банкротстве). Приобретение различных активов (недвижимость, действующий бизнес).

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Разрешение арбитражных споров

Ведение любой категории дел в юрисдикции арбитражных судов Москвы. От подготовки документов до результата.

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Банкротство юридических лиц с долгами

Оказываем сопровождение бизнеса при банкротстве. В штате лицензированные адвокаты и арбитражные управляющие.

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Услуги адвоката по уголовным делам

Сопровождение при проверках правоохранительных органов. Сопровождение на стадии предварительного следствия и в суде.

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Разрешение гражданских споров

Споры в районных судах по гражданским делам: взыскание долгов, споры о праве собственности, по договорам и т.д

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Наследственное и семейное право

Споры между наследниками о наследстве. Споры между супругами об имуществе. Работаем в рамках досудебного и судебного урегулирования споров.

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Антимонопольное регулирование и отраслевые споры

Ведение антимонопольных споров, ведение дел в сфере энергетики и топливно-энергетического комплекса.

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Адвокаты в Москве
Коллегия адвокатов в Москве Рогачев, Высоцкий и партнеры

Руководство Коллегии адвокатов

За 15+ лет практики адвокаты Коллегии накопили уникальный опыт ведения дел во всех основных отраслях права, что создает синергетический эффект и позволяет решать сложные многоотраслевые задачи. Поэтому мы из тех немногих команд, которые действительно предоставляют гарантии, а не просто отрабатывают часы.

Рогачев Андрей
Рогачев Андрей Президент Коллегии адвокатов в Москве
Адвокат по арбитражным делам

Об адвокате ⇒
Осип Высоцкий
Осип Высоцкий Председатель Совета Коллегии адвокатов
Адвокат по уголовным делам

Об адвокате ⇒
Лопатко Анастасия
Лопатко Анастасия Заместитель Президента Коллегии
Адвокат по корпоративным и уголовным делам

Об адвокате ⇒
Базыкин Александр
Базыкин Александр Вице-Президент Коллегии адвокатов
Адвокат по земельным и строительным делам

Об адвокате ⇒
Линьков Алексей
Линьков Алексей Заместитель председателя Коллегии
Специалист по проведению сделок M&A

О специалисте ⇒
А также ещё 11 адвокатов и юристов с опытом от 5 до 20 лет
Решение дел
Результаты

Судебная практика адвокатов в Москве

Все нижеприведенные кейсы Коллегии адвокатов «Рогачев, Высоцкий и Партнеры» реальные. Вы можете проверить наличие соответствующего дела на сайте суда (в картотеке дел) по номеру, который указан в кейсе.

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Адвокаты в Москве, которые доводят до результата

Наша миссия — сформировать доверие к юристам и адвокатам со стороны бизнеса и граждан

«Мы не достаем кролика из шляпы. То есть чудес не будет. Между тем, мы дадим очень точные данные, необходимые для принятия решений по стратегии и тактике ведения Вашего дела. Все ключевые решения по планируемым действиям вырабатываются и принимаются совместно с Доверителем на рабочих совещаниях. Все планируемые действия по делу должны быть понятны Доверителю. Мы выработали свою уникальную методику работы и успешно применяем ее.»

Андрей Рогачев

Президент коллегии адвокатов «Рогачев, Высоцкий и партнеры», адвокат, арбитражный управляющий.

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Свидетельство о государственной регистрации

Наши публикации в СМИ

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