Если адвокаты в Москве нашей Коллегии берутся за дело, то вы можете быть уверены в положительном результате. Перед тем, как браться за дело мы проводим анализ, который помогает предусмотреть исход дела. В результате, мы даем своим Доверителям письменные гарантии перед оплатой услуг адвокатов.