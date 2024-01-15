Добровольная ликвидация ООО с долгами перед налоговой возможна, но только при условии выплаты долгов или прохождении процедуры банкротства компании. В случае возникновения подобной ситуации должник должен либо погасить задолженность перед государством, либо сама ФНС инициирует банкротство компании. Для того чтобы ликвидировать бизнес, потребуется соответствующее решение арбитражного суда.

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Возможна ли ликвидация ООО с долгами перед налоговой?

Ликвидация ООО с долгами перед налоговой проводится согласно ст. п. 2 ст. 6 № 127-ФЗ. Юридическое лицо может начать процедуру банкротства, если задолженность не гасится более 3 месяцев и общая сумма долга превышает 300 000 рублей. Инициировать процедуру банкротства в этом случае, согласно п. 1 ст. 11 ФЗ № 127, может сам налоговый орган. Для этого ФНС отправит заявление в арбитражный суд (Положения п. 2 постановления Правительства РФ «Об обеспечении…» от 29.05.2004 № 257 ). Сама ликвидация компании будет выглядеть следующим образом:

Налоговый орган обращается в арбитражный суд с заявлением, в котором требует признать предприятие банкротом.

Суд принимает и рассматривает заявление, инициирует процедуру банкротства, которая начинается со стадии наблюдения.

Назначается арбитражный управляющий. Он должен выявить, не было ли банкротство фиктивным или преднамеренным, разыскать активы, составить реестр требований кредиторов, а также план работы с должником.

Назначается внешний управляющий для проведения стадии финансового оздоровления. Возможно, компания сможет восстановиться, вернуть долги, и ее не придется ликвидировать. Такая стадия может длиться до двух лет.

Если восстановить платежеспособность не получилось, суд назначает конкурсное производство. На этой стадии активы должника продаются при помощи торгов. За счет вырученных средств удовлетворяют требования кредиторов в порядке очереди.

После того как ФНС получит средства, компанию можно будет ликвидировать. Для этого будет внесена соответствующая запись в ЕГРЮЛ.

Стоит отметить, что стоимости имущества хватает не всегда, и часть долгов перед кредиторами может остаться. Суд может привлечь ответственных лиц к субсидиарной ответственности или списать часть долгов, например, если они будут признаны безнадежными. Долги перед бюджетом стараются максимально восполнить, но они тоже могут быть списаны, если у банкрота больше не осталось активов, а привлечь по какой-то причине к субсидиарной ответственности не получилось или у физического лица не нашлось имущества на необходимую сумму.

Ликвидация ООО с долгами перед налоговой: что уже не работает?

Ликвидация с долгами перед бюджетом страны уже невозможна путем реорганизации, присоединения или слияния компании, как это делалось раньше. Должник все равно сохранит свой долг. Поэтому воспользоваться ликвидацией, доступной согласно ст. 61 ГК РФ, пока не будет погашен долг перед налоговым органом, также будет нельзя.

Таким образом, чтобы ликвидировать компанию, придется пройти процедуру банкротства, только после этого ликвидация станет доступным средством для полного прекращения работы организации.

Арбитражный управляющий в процессе банкротства ООО

Ликвидация ООО с долгами перед налоговой доступна только после прохождения процедуры банкротства, инициировать ее может как сам должник, так и налоговый орган. Арбитражный управляющий будет не только заниматься розыском имущества, оспаривать сделки, вносить требования кредиторов в реестр, но и управлять делами компании для того, чтобы восстановить ее платежеспособность. Выбрать кандидатуру может сам должник, однако арбитражный управляющий не может быть аффилированным с ним лицом. Если зависимость должника и управляющего будет выявлена, суд назначит другого исполнителя.

Согласно п.2 ст. 61.9 ФЗ №127 с заявлением в суд о банкротстве компании может обратиться и конкурсный кредитор, который имеет больше 10% требований по долгам. Если арбитражный управляющий по каким-либо причинам не оспаривает сделки, такой кредитор может пожаловаться на него в арбитражный суд и заставить оспорить подозрительную сделку.

ФЗ №266 от 29.07.2017г. наделил конкурсных кредиторов достаточно широкими полномочиями. Они могут требовать от суда привлечения к субсидиарной ответственности лиц, имевших отношение к принятию решений компанией, что могло влиять на ее платежеспособность. Такое требование может реализоваться в течение трех лет после того, как должник был признан банкротом и даже исключен из реестра. Таким кредитором может стать и налоговый орган, все зависит от размера долга перед государством.

Ликвидация ООО с долгами перед налоговой возможна только после прохождения процедуры банкротства

Ликвидация ООО с долгами перед налоговой может быть выполнена только после того, как компания пройдет процедуру банкротства. Происходит это на общих основаниях. Кредитор в лице государства заинтересован в том, чтобы должник восстановил свою платежеспособность и пополнил бюджет на нужную сумму. Теоретически в случае долга перед ФНС мировое соглашение законом допускается, но, как правило, не применяется, так как государство имеет цель истребовать долг как можно быстрее и в полном объеме. Если процедура банкротства начата, начисление пеней и штрафов прекращается.

Если должник сам не подает заявление о банкротстве в арбитражный суд, сделать это за него может и кредитор. Он обязан опубликовать сообщение о данном намерении на сайте fedresurs.ru за 15 дней до того, как заявление будет направленно в суд.

Если этим правилось пренебречь, суд не примет заявление к рассмотрению. Если должник сам подает заявление, он должен разместить соответствующую информацию на различных порталах, а также в письменном виде уведомить кредиторов о своем решении.

Подготовка отчетности

Добровольная ликвидация ООО с долгами перед налоговой возможна, однако компании придется предпринять ряд шагов для подготовки к этому процессу. Для арбитражного управляющего потребуется подготовить документы, в частности его будет интересовать баланс компании. Наибольшее внимание следует уделить балансу, который уже был сдан в ИФНС на последнюю отчетную дату.

Согласно закону №127 «О несостоятельности», конкурсный управляющий должен сделать все для максимального удовлетворения требований кредиторов. Он должен внимательно изучить активы компании, отраженные в балансе. Стоит отметить и то, что если на балансе есть какая-либо сумма, например товарный баланс, а на складе данный товар отсутствует, его стоимость будет взыскиваться с руководителя предприятия или иного материально ответственного лица. Именно по этой причине перед тем, как отправить заявление о банкротстве в суд, необходимо привести в порядок отчетность.

Часто у предприятий с этим наблюдаются проблемы, и они не могут самостоятельно подготовить документы, привести их в соответствие. В этом случае рекомендуется обратиться в юридическое бюро, специалисты которого помогут правильно подготовиться к банкротству и избежать разнообразных проблем.

Обратите внимание и на дебиторскую задолженность. У многих компаний она есть, однако не всегда имеет документальное подтверждение. Первичная документация о дебиторских задолженностях должна быть передана арбитражному управляющему по акту приема-передачи.

Ликвидация ООО с долгами перед налоговой имеет свои особенности: например, налоговый орган имеет полное представление об имуществе должника и его хозяйственной деятельности. Если недобросовестный должник может попытаться обмануть контрагента, то с налоговым органом это не сработает. Спрятать имущество не получится. Налоговая может инициировать проверку, выявить все скрытые активы и пассивы компании, кроме этого, она располагает сведениями обо всех видах зарегистрированного имущества должника.

Если ИФНС принимает решение о доначислении после проверки, у компании остается крайне мало времени на то, чтобы подготовить требуемую документацию. Стоит внимательно изучить, как именно было вынесено решение, если были допущены нарушения норм процессуального или материального права, у ответчика появится возможность оспорить через суд действия налогового органа. Например, это может помочь уменьшить сумму взыскания, даст дополнительное время, за которое можно хорошо подготовиться к процедуре банкротства, привести в порядок документацию компании.

Суды все чаще применяют нормы, касающиеся субсидиарной ответственности лиц, принимавших решения в деятельности компании. Здесь работает презумпция вины руководителя, главного бухгалтера, контролирующих должника лиц и иных бенефициаров. Именно им придется доказывать, что требования кредиторов не были исполнены по не зависящим от них причинам. Бенефициары могут оспаривать решения налогового органа, доказывать свою добросовестность. Если суд решит, что их доводы убедительны, он не будет привлекать их к субсидиарной ответственности.

Формы банкротства компании

Ликвидация ООО с долгами перед налоговой возможна и при выборе упрощенной процедуры. Тогда пройти нужно будет конкурсное производство и саму ликвидацию. Это интересно предпринимателям, которые готовы отдать долги за счет имеющегося у компании имущества и не планируют восстанавливать ее деятельность. Полная процедура банкротства включает несколько этапов, направленных на восстановление платежеспособности компании. Если в будущем планируется ее ликвидация, то нет смысла затягивать банкротство на несколько лет, пытаться восстановить платежеспособность фирмы.

В некоторых случаях существует риск того, что собрание кредиторов решит сразу переходить к конкурсному производству. В рассматриваемой нами ситуации данное решение будет выгодно должнику, так как он планирует ликвидировать компанию после закрытия требований кредиторов. Таким способом можно воспользоваться, если у должника нет запрета на регистрационные действия. Если запрет есть, банкротство может быть доступно только через процедуру наблюдения, которая может занимать до 6 месяцев. Исходя из практики, в этом случае стоит ждать налоговой проверки.

Ликвидация ООО с долгами перед налоговой: сделать самостоятельно или обратиться в юридическую компанию?

Ликвидация ООО с долгами перед налоговой требует внимательного отношения к документам: потребуется или изучить законодательство, или обратиться к профессиональному юристу, который поможет грамотно подготовиться к процессу. Налоговый орган очень щепетильно относится к различным нарушениям, которые в процессе непременно будут выявлены. Не стоит рисковать, пытаясь спрятать имущество или отчуждать его перед банкротством. Такие сделки будут быстро обнаружены и оспорены.

Кроме этого, арбитражный управляющий должен проверить деятельность компании, сделки, заключенные за последние три года, чтобы обнаружить, не было ли банкротство фиктивным или преднамеренным. При выявлении последнего ответственным за деятельность должника лицам грозит возбуждение уголовного дела. Часто предприниматели пытаются самостоятельно решить юридические проблемы, в итоге у них накапливается еще больший груз неприятностей, так как ошибки при подготовке документов при отсутствии опыта по конкретному вопросу неизбежны. Рисковать, когда речь идет о крупных суммах, тем более свободе, точно не стоит: лучше не экономить и сразу обращаться к профессионалам.

Ликвидация ООО с долгами перед налоговой — это достаточно длительный и сложный процесс, который потребует не только финансовых затрат, но и внимательного отношения к документам, опыта и профессионализма при защите интересов должника. Именно поэтому стоит заранее обратиться к юристу, который поможет подготовиться к процедуре банкротства, подготовить все необходимые документы и навести порядок в отчетности.

Если должник сам будет подавать заявление, ему не помешает заранее подобрать кандидатуру арбитражного управляющего. Суд проверит кандидата, и если он не вызовет подозрений, назначит выбранное должником лицо. Если по каким-то причинам суд сочтет, что данный арбитражный управляющий может быть аффилированным с должником лицом, он отклонит кандидатуру и назначит другого специалиста. Следует привести в порядок бухгалтерскую отчетность, подготовить документы, касающиеся дебиторских задолженностей. Все это облегчит процедуру банкротства, снизит финансовые потери должника, поможет защититься от субсидиарной ответственности и спокойно ликвидировать компанию.

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