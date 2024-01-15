Взыскать долг с ликвидированной компании можно, даже если требования кредиторов не были занесены в реестр или имущества предприятия не хватило для погашения долгов. Для этого закон предусматривает субсидиарную ответственность. В данном материале мы расскажем, как получить деньги с ликвидированного должника.

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Взыскать долг с ликвидированной компании помогает привлечение КДЛ к субсидиарной ответственности

Взыскать долг с ликвидированной компании помогает субсидиарная ответственность. К ней можно привлечь бенефициаров организации через арбитражный суд. Этот процесс помогает привлекать дополнительного должника, иными словами, ответственных лиц, в результате деятельности которых и наступило банкротство ликвидированного предприятия. Круг таких лиц может быть чрезвычайно широким. Единственная сложность — доказать, что именно они виноваты в том, что наступило банкротство компании.

Чаще всего к этому виду ответственности привлекают директора, учредителей, главного бухгалтера, топ-менеджеров, иных лиц, решения которых могли влиять на деятельность фирмы. Даже если подобное лицо не является официальным участником ООО, есть возможность его разыскать и привлечь к ответственности. Наиболее важным моментом является необходимость доказать, что действия или бездействие бенефициаров привели к банкротству. Какие именно действия подходят под определение, разъяснил ПП ВАС РФ в Постановлении от 30.07.2013 № 62.

Недобросовестное поведение можно доказать в следующих случаях:

Бенефициар действовал из личных интересов или учитывал интересы аффилированных с ним лиц, но не выгоду организации. Например, директор совершил невыгодную для компании сделку, но получил за нее личную прибыль. Может быть и исключение, если директор действовал в установленных законом рамках, а его личный интерес был известен заранее.

Ответственное лицо сокрыло от других участников ООО, что им была совершена сделка, которая не была внесена в отчетность. Такие действия нарушают устав общества и закон РФ. Другой вариант — лицо все же предоставило информацию о сделке, однако она была недостоверной.

Сделка была совершена без одобрения уставных органов юридического лица или в обход закона Российской Федерации.

Документы юридического лица находятся у руководителя компании, который не предоставляет к ним доступ, хотя они могли бы пролить свет на обстоятельства, приведшие к банкротству предприятия.

Ответственное лицо должно было знать или знало о том, что его деяния будут иметь неблагоприятный характер для юридического лица, однако все равно действовало в направлении, вредном для компании.

К неразумному управлению может относиться:

Принятие решений без учета известной информации о последствиях.

Директор принял решение без полного объема информации, хотя была возможность немного подождать для изучения наиболее полной картины.

Сделка была совершена без согласования юридических процедур внутри ООО, например, в обход бухгалтерии, юридического отдела.

Взыскать долг с ликвидированной компании возможно через суд. Непосредственно удаление предприятия из реестра не дает оснований полагать, что это было сделано в результате нарушений в рамках его деятельности. Конституционный Суд Российской Федерации в Постановлении от 21.05.2021 № 20-П постановил, что привлечение к субсидиарной ответственности бенефициаров, пока их вина в банкротстве не будет доказана, является неправомерным действием.

После того как вина директора или иного ответственного лица будет доказана, взыскать долг с ликвидированной компании станет реальным основанием для появления ответственности личным имуществом.

Как взыскать долг с ликвидированной компании через привлечении к ответственности контролирующего должника лица?

Если ликвидация организации уже прошла, как взыскать долги — вопрос, интересующий большинство займодателей, чьи требования не были удовлетворены. Выходи для них есть: можно воспользоваться п. 3.1 ст.3 Закона об ООО, п. п. 1-3 ст. 53.1 ГКРФ, на основании чего удастся доказать, что ответственные лица виновны в том, что наступило банкротство, что позволит привлечь их к субсидиарной ответственности. Это единственный способ получить обратно свои средства, так как сама компания уже прекратила свое существование, и имущества у нее нет. Основным моментом выступает недобросовестность ответственных лиц: если ее доказать не получится, то и привлечь их тоже будет нельзя.

П.1 ст. 61.19 Закона о несостоятельности предусматривает, что по окончании финальной стадии, которой считается конкурсное производство, кредитор вправе направить заявление о возникновении в отношении бенефициаров субсидиарной ответственности в соответствии с п. 3 ст. 61.14 №127- ФЗ, если полноценного удовлетворения его требований не наступило. Привлечение к субсидиарке отражено в ст. 61.11 № 127-ФЗ. Кредитор может обратиться в суд и вне дела о банкротстве.

Стоит отметить, что возврат средств и последующее привлечение к ответственности с погашением обязательств личным имуществом — процесс длительный, придется запастись терпением, так как в общей сложности на это затрачивается около 2 лет. В некоторых случаях должники не проводят процедуру банкротства, а стараются сразу ликвидировать компанию. При таком стечении обстоятельств займодателю потребуется привлечь ответственное лицо к субсидиарной ответственности в рамках внебанкротного делопроизводства. Это возможно в нескольких ситуациях:

Компания уже ликвидирована, и у нее не осталось имущества, которое можно было бы использовать для взыскания (ст. 53.1, п. 3 ст. 64.2, ст. 399 Гражданского кодекса и п. 3.1 ст. 3 Закона об ООО). Кроме того, в отношении данной фирмы суд прекратил процесс признания несостоятельности ввиду отсутствия финансирования (ст. 57 и п.1 ст. 61.19 Закона о банкротстве).

Контролирующие лица бросили ООО, процедура банкротства начата, но для ее реализации нет денег.

Если процедура была остановлена из-за нехватки или прекращения финансирования, суд принял заявление о признании организации банкротом, требования должны быть обоснованные, а сумма задолженности не может быть меньше 300 000 рублей (п.2 ст.6 Закона о банкротстве).

Другая ситуация, когда кредитор пользуется своим законным правом, отражена в п. 5.2 ст. 64 ГК РФ. Прибегнуть к этому положению можно, если на момент, когда должник уже юридически не существует, остается нераспределенное имущество. Кредитор получает возможность взыскать долг с ликвидированной компании путем подачи искового заявления в арбитражный суд.

Взыскать долг с ликвидированной компании может любой контрагент, перед которым у организации остался долг, если требования займодателя были отражены в реестре кредиторов при процедуре банкротства. Если кредитор туда внесен, он может претендовать на долю имущества должника при прохождении им конкурсного производства. К моменту ликвидации кредиторам выплачивают средства в порядке очереди.

Иногда активов компании хватает для полного закрытия задолженности, иногда нет. Тогда приходится привлекать бенефициаров к субсидиарной ответственности. Если привлечь ответственных лиц нельзя, дело все равно закрывают, а долги списывают, считая их погашенными. В этом случае кредитор уже не сможет получить обратно свои деньги.

Внесенный в реестр займодатель после ликвидации фирмы уже ничего не сможет сделать, за исключением ситуации, при которой после ликвидации должника обнаружатся его активы, которые ранее были скрыты или включены в ликвидационный баланс, но по какой-то причине не реализованы. За счет этого имущества будут погашены остатки долга. К примеру, это может быть дебиторская задолженность, актив, который должник пытался скрыть, например, потеряв документы, подарив его кому-либо.

Второй вариант — когда кредитор изначально не был включен в реестр. В этом случае он может подать иск в суд вне зависимости от того, было предприятие ликвидировано или нет. Для этого иск должен иметь следующие основания:

Кредитор не был оповещен о банкротстве или ликвидации компании.

Требования не были включены в реестр.

Подать иск можно как на ликвидатора или ликвидационную комиссию, так и на орган, проводивший регистрацию ликвидации. В данном случае потребуется отменить решение об удалении фирмы из ЕГРЮЛ. Если должник уже исключен из ЕГРЮЛ по решению ФНС, например, если фирма длительное время не осуществляла хозяйственную деятельность или были внесены недостоверные сведения, взыскать долг с ликвидированной компании станет возможным только после того, как кредитор оспорит решение о ликвидации предприятия.

Для того чтобы суд отменил такое решение, потребуется доказать, что ликвидатором были совершены грубые нарушения. Например, решение о предстоящей ликвидации компании не было опубликовано в открытых источниках, и кредиторы не имели возможности заявить о своих требованиях.

Взыскать долг с ликвидированной компании с физического лица можно, но исключительно через суд. Доказывание ситуации, при которой должник не мог удовлетворить требования кредитора, придется истцу. Также нужно доказать, что бенефициары виноваты в том, что фирма стала несостоятельной. Об этом процессе говорилось выше. Если вы сами не знаете, как это сделать, или не уверены в том, что справитесь с этой сложной задачей, лучше обратитесь к профессиональным юристам, которые помогут собрать необходимые доказательства и предъявить их суду.

Нюансы распределения имущества

Если компания будут проходить процедуру банкротства или кредитор подаст в суд иск о возмещении ущерба, будет проводиться розыск имущества компании. Оно нужно для того, чтобы за его счет погасить долг. Кредитор имеет право не только внести свои требования в реестр, если назначена процедура банкротства, но и направить в арбитражный суд соответствующее заявление, где попросит о проведении распределения выявленного имущества между займодателями, чьи требования были не удовлетворены. Это предусматривает п. 5.2 ст. 64 ГК РФ.

Если юрлицо было исключено из ЕГРЮЛ или его ликвидировали, признали банкротом, но затем было найдено его неучтенное имущество, заинтересованные лица вправе подать в суд заявление о разделе в порядке очередности. К этому имуществу могут также относиться требования ликвидированного ООО к сторонним лицам, которые могут возникать при несоблюдении очередности удовлетворения требований кредиторов. Арбитражный суд назначит арбитражного управляющего. Его выбор осуществляется тем же образом, что и при банкротстве. Арбитражный управляющий обязан будет внести требования кредиторов в реестр, распределить обнаруженное имущество между займодателями.

Закон не ограничивает права кредиторов вступившим в силу судебным решением. Это значит, что займодателю необязательно дожидаться, пока суд примет решение о возмещении ему ущерба. Для обращения за разделом имущества ликвидированной компании достаточно иметь первичные документы, подтверждающие наличие задолженности. Согласно практике, разбор такого требования занимает около 12 месяцев, вероятность получить средства от должника велика.

Выводы и рекомендации

Взыскать долг с ликвидированной компании напрямую нельзя. Однако законодательство предусматривает механизм, который позволяет кредиторам вернуть свои средства обратно. Для этого можно привлечь учредителей, директора, главного бухгалтера и иных бенефициаров к субсидиарной ответственности. Это работающий механизм, дающий хорошие результаты, но требующий профессионального юридического вмешательства, так как вину ответственных лиц должен доказать истец.

Взыскать долг с ликвидированной компании вне банкротства можно, но это требует больших затрат сил и времени. Перед началом такой процедуры важно оценить ее перспективы, целесообразность. При грамотном подходе и помощи профессионального юриста кредитор вполне может рассчитывать на получение исполнительного листа и реальное возмещение убытков.