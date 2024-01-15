Взаимозависимые компании — это юридические лица, имеющие между собой такую взаимосвязь, при которой ухудшение финансового состояния одного звена ведет дестабилизацию состояния другого. Как правило, такие фирмы имеют более 20% доли от крупного бизнеса. При взыскании налогов ФНС может обратить внимание на взаимозависимые компании и взыскать долг с них. Мы расскажем, как это происходит и как защитить свое имущество.

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Взаимозависимые компании: как налоговая взыскивает долг с аффилированного должника?

Орган ФНС может взыскивать налоги и штрафы с взаимозависимых организаций. Сделать это можно исключительно через суд, иногда бывает так, что одной фирме приходится платить чужие налоги за других партнеров по бизнесу. Разберемся, как это происходит; для этого нужно изучить НК РФ, его положения позволяют взыскивать налоги и долги по ним не только с непосредственного налогоплательщика, но и с образованных им дочерних предприятий.

Налоговый орган, чтобы взыскивать налоги с взаимозависимых компаний, пользуется п. 2 ст. 45 НК РФ, несмотря на то, что в самой статье под такими организациями понимаются «дочернее» и «основное». Отношения между фискальным органом и взаимозависимыми фирмами регулируют следующие нормативно-правовые акты:

НК РФ.

ФЗ от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

ФЗ от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Для того чтобы «чужой» долг можно было взыскать, требуются соблюдение условий, отраженных в п. 2 ст. 45 НК РФ:

Обе фирмы должны иметь между собой связь.

Бизнес старого предприятия должен распространяться на вновь созданное.

Связь между юрлицами может отражаться по ст. 105.1 НК РФ, а также трактоваться как взаимная зависимость. Последнее понятие достаточно часто применяется в судебной практике. Под переводом бизнеса понимается создание новой фирмы, которая полностью идентична по своей деятельности со старой. Вид деятельности не меняется, сохраняются старые активы, базы, контрагенты, сотрудники, юридический адрес. Фактически меняется только название.

Если налоговый орган сможет доказать суду, что организации взаимосвязаны, он сможет взыскать средства. В противном случае это будет невозможно. Доказать связь налоговый орган может, например, следующим образом: провести камеральную или выездную налоговую проверку. Если в результате такой проверки образуется недоимка, ФНС будет ждать три месяца, если должник не погасит долг, налоговый орган установит аффинированные с должником предприятия и попытается взыскать задолженность с них.

Пользоваться таким правом может исключительно ФНС. Этой структуре несложно вычислить дочерние предприятия, так как служба имеет информацию обо всех активах, а также располагает сведениями об их переводе в другие организации, роде деятельности и юридических адресах этих компаний.

На что следует обратить внимание, чтобы в будущем не переживать за свои ООО/АО/ПАО и другие формы ведения бизнеса?

Взаимозависимые компании могут защититься от ФНС, если связь между ними будет невозможно доказать. Для этого, чтобы не попасть под ст. 105.1 НК РФ, нужно соблюдать следующие условия:

Созданием новой организации не должны заниматься директор, топ-менеджер или учредитель старого ООО.

Компания не должна быть создана кем-то из действующих сотрудников старого юридического лица.

Бизнес не должен принадлежать членам семьи топ-менеджера , директора или учредителя.

Если нарушить хотя бы одно из перечисленных условий, с точки зрения закона компании будут взаимозависимыми. Для того, чтобы этого не произошло, у фирм должны быть:

Разные руководители и учредители.

Не должен совпадать юридический адрес.

Не должны совпадать телефоны, физические адреса, интернет-сайты.

Однако даже такие меры предосторожности не позволяют полностью избежать внимания ФНС. Орган будет изучать и другие аспекты, например:

Массовый переход сотрудников из одного предприятия в другое.

Совпадение клиентской базы старого и нового юридического лица.

Совпадение имущества обоих юрлиц.

Массовый переход контрагентов к новому юрлицу.

ФНС обращает внимание не только на количество контрагентов, но и на объем прибыли, которую позволяют получить сделки с ними. Новая компания может иметь больше контрагентов, однако если старые на 90% будут совпадать, это вызовет у налогового органа подозрения. То же самое касается выручки: если кассу делают в основном старые контрагенты, инспектор придет к выводу, что фирмы аффилированы. Это значит, что организации придется искать новых сотрудников и контрагентов, которые будут реальными, а не формальными.

Что касается перевода бизнеса, когда из одной организации в другую переходит выручка, имущество, транспорт, оборудование, сотрудники и т.д., для налогового органа это означает лишь перевод старой компании в новую. Это значит, что и налоги перейдут вместе со всем остальным. Они будут взыскиваться с нового юридического лица за старое.

Возникает логичный вопрос, как будет работать компания, его она не будет передавать новой имущество, например, по договору купли-продажи? Чаще всего имущество продают третьему лицу, которое перепродает его уже вновь созданному юридическому лицу или дает его в аренду. Такая хитрость не позволяет налоговой инспекции взыскать активы, так как в случае аренды юрлицо ими не располагает. В некоторых случаях налоговый орган пытается оспорить передачу имущества, однако если провести сделку юридически грамотно, у ФНС ничего не получится.

Какие ошибки совершают ООО и как защитить активы?

Взаимозависимые компании часто совершают одни и те же ошибки, которые приводят к потере значительного количества активов. Среди них можно выделить следующие промахи:

Налоговый орган проводит проверку и выявляет ряд нарушений либо выносит решение о выездной проверке, сразу после этого ООО продает свое имущество.

При купле-продаже имущества продавец получает деньги не сразу, а предоставляет покупателю рассрочку на длительный срок (более 2 лет), при этом не накладывается никаких обременений, не нужно выплачивать проценты, предоставляются другие максимально выгодные для покупателя, но невыгодные для продавца условия.

Налоговый орган проводит ПВН, приходит к выводу, что должник не сможет погасить требования, при этом активы исчезают, а доход от контрагентов прекращается.

Налоговый орган сравнивает выписки из ЕГРЮЛ и понимает, какая компания является аффилированной с должником. Существуют и иные методы доказывания того, что перед налоговой взаимозависимые компании .

. Налоговая изучает сведения 2-НДФЛ, устанавливает, что директору должника принадлежит доля в компании покупателя. Кроме этого, становится заметно движение сотрудников из одной компании в другую, зачастую на аналогичные должности с аналогичной зарплатой.

На основе анализа банковских выписок налоговый орган устанавливает схему, по которой приобреталось и продавалось имущество, что продавец и покупатель являются взаимосвязанными лицами.

Денежные средства могут проходить через посредника. Как правило, он сам является участником ООО, вывод финансов проводится при помощи фирмы-однодневки. Это делают для того, чтобы ФНС не могла арестовать счета и принудительно погасить задолженность. Стоит отметить, что такая схема небезопасна и может не только нести финансовые риски, но и стать причиной возбуждения уголовного дела (ст. 199 УКРФ уклонение от уплаты налогов).

Нарушение бухгалтерской отчетности, в которой не отражается факт продажи имущества, таким образом должник пытается не самым грамотным образом скрыть факт продажи имущества, что тоже может повлечь за собой возбуждение уголовного дела.

Обнаружив подобные махинации, ИФНС подает в суд и пользуется полученными доказательствами как аргументами для достижения своей цели (взыскать с должника долг). При установлении подобных связей налоговая доначислит недостающую сумму аффилированному лицу.

Взаимозависимые компании и основания для перевода долга

Налоговый орган не может применить данные нормы НК РФ без участия арбитражного суда. Для начала ему потребуется доказать, что перед ним взаимозависимые компании. Для этого должно соблюдаться несколько условий:

Должник не гасит налоговую задолженность более 3 месяцев.

Предприятия аффилированы между собой или имеют иную связь.

Задолженность появилась после проведения налоговой проверки.

Зависимое лицо получает за должника выручку или пользуется его имуществом.

Два пункта ИФНС может доказать, практически не прикладывая усилий, однако другие два потребуют от нее досконального изучения деятельности обеих компаний. Исходя из практики, орган в суде в качестве аргументов будет использовать перечисленные выше пункты, касающиеся имущества, прибыли, перехода сотрудников из одной фирмы в другую. Взаимозависимые компании слишком прозрачно связаны друг с другом, для того чтобы защитить активы от притязаний госструктур, потребуется создать совершенно не связанную со старой ООО организацию. Это достаточно сложно сделать, особенно без помощи профессионального юриста.

Грозит ли аффилированным фирмам наказание?

Сами по себе взаимозависимые компании не запрещены и могут создаваться, однако они не должны быть открыты с целью ухода от уплаты налогов. ФНС может и будет контролировать сделки между такими предприятиями. Кроме этого, структура будет проверять сделки на предмет воздействия на зависимое лицо (п. 1 ст. 105.1 НК РФ). Если при проверке основной компании будут обнаружены недоимки, ФНС обратит взыскание и на зависимую фирму, так как они имеют общие активы и выручку. Не будет препятствием даже цепочка лиц, которая может образоваться между ними для передачи имущества.

Налоговый орган может установить, что имущество было приобретено у взаимозависимого лица. Если до этого у покупателя могла быть льгота, он рискует ее лишиться, кроме этого, на него будут переложены долги материнской фирмы. Недобросовестный налогоплательщик может попытаться сделать сделку неконтролируемой. Также он может совершать некоторые махинации с ценами, которые позволяют ему получить необоснованную выгоду.

Заметив эти действия, ФНС обратится в суд с признанием лиц взаимозависимыми (п. 7 ст. 105.1 НК РФ), это позволит и саму сделку перевести в разряд контролируемых (п. 10 ст. 105.14 НК РФ). Это станет возможно только в случае, если налоговому органу удастся доказать необоснованность получения выгоды (Письма Минфина от 26.12.2012 № 03-02-07/1-316, от 26.10.2012 № 03-01-18/8-149). Стоимость сделки между взаимозависимыми лицами может быть ниже рыночной, налоговый орган непременно обратит на это внимание. За такие действия будет начислен дополнительный налог (гл. 14.2 НК РФ).

Согласно п. 4 ст. 105.3 НК РФ, ФНС обязана проверять правильность уплаты налогов. Если происходит доначисление, оно будет симметричным (ст. 105.18 НК РФ). Это говорит о том, что стоимость сделки может меняться у обеих сторон, причем для одной стороны возможен рост налога, а для другой — снижение. Если стоимость сделки была ниже рыночной, то ФНС начислит на взаимозависимые компании штраф в размере 40% от налога, который должен был быть уплачен, его сумма не менее 30 000 рублей (ст. 129.3 НК РФ).

Если стороны не уведомят инспекцию о проводимой контролируемой сделке или предоставят о ней недостоверные сведения, они должны будут уплатить штраф в размере 5000 рублей (ст. 129.4 НК РФ). ФНС имеет право доначислять предпринимателям НДФЛ за их деятельность, НДС и налог на добычу полезных ископаемых, если одна из сторон не должна выплачивать НДС. Доначисление налогов возможно только в отношении продавца. Если налогоплательщик сможет доказать целесообразность такой сделки, а также тот факт, что цены соответствуют рыночным, он будет освобожден от ответственности.

Взаимозависимые компании довольно сложно разделить так, чтобы государственный орган не смог доказать, что они являются единым целым. Защита активов такой организации — сложный юридический процесс, в котором необходимо участие профессионального адвоката.