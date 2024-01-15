Признание юридического лица банкротом — это правовой механизм, который устанавливает, что должник является несостоятельным, т.е. не может исполнить финансовые обязательства перед кредиторами. Если предприниматель или руководство предприятия надеется спасти бизнес, в этом случае выбирают стандартную схему, включающую полный список этапов. Если же владелец хочет ликвидировать компанию, проводится процедура банкротства в упрощенном порядке. Она занимает меньше времени, поскольку исключает шаги, направленные на попытки поправить дела организации в лучшую сторону. У такого решения есть как достоинства, так и недостатки, которые стоит изучить отдельно.

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Когда проводится процедура банкротства в упрощенном порядке , а когда — обычная?

Вне зависимости от формата признание несостоятельности юрлица допускается, согласно Федеральному закону №127-ФЗ, при наличии следующих признаков:

Общая сумма долгов перед кредиторами, бывшими и действующими сотрудниками, контрагентами, партнерами и другими лицами составляет 300 000 рублей или больше. Сюда относятся задолженности перед банками, поставщиками, зарплатные, налоговые и другие обязательства.

Юрлицо не может погасить долг в течение минимум 3 месяцев. Срок исчисляют, начиная с последнего числа периода, отведенного на реализацию обязательств.

Стандартное признание должника банкротом проводят в отношении лица, чье местонахождение известно. Кроме того, такой формат выбирают, если владелец предприятия хочет спасти бизнес, а не разрушать его полностью.

В стандартном варианте проводятся все этапы, нацеленные на вывод компании из кризиса, за их реализацию отвечает стороннее лицо — арбитражный управляющий.

А процедура банкротства в упрощенном порядке может быть выбрана в следующих ситуациях:

Руководство не намерено сохранять компанию, а хочет ликвидировать ее. В этом случае сначала проводится признание несостоятельности, после чего имущество предприятия распродают на торгах, а саму организацию удаляют из реестра юрлиц.

Местонахождение должника неизвестно, установить его не представляется возможным, при этом в течение 12 месяцев не проводились какие-либо финансовые операции. В этой ситуации зачастую долги списываются, поскольку имущества не хватает для исполнения всех денежных обязательств или оно отсутствует вовсе.

Заявление на признание несостоятельности подает юрлицо, чья деятельность связана с проектным финансированием.

Особенности и этапы обычной процедуры банкротства юридического лица

Признание несостоятельности в обычной форме актуально для юрлиц независимо от масштаба и отрасли деятельности. Такой процесс длится довольно долго. В среднем он занимает от 6 до 12 месяцев, однако в отдельных случаях срок значительно увеличивается. Например, если имущество предприятия имеет низкую востребованность, его реализация для последующего погашения обязательств может занять год и более того. То же самое касается случаев, когда платежеспособность компании пытаются восстановить: на финансовое оздоровление уходит до 2 лет. Общая длительность может достигать 5 лет, а при продлении сроков отдельных этапов — 6.

В целом стандартный алгоритм признания юридического лица несостоятельным включает следующие этапы:

Наблюдение — в ходе этого шага арбитражный управляющий, выбранный самим должником или назначенный в судебном порядке, анализирует состав и состояние имеющихся активов, выносит решение о целесообразности признания банкротом и перехода к дальнейшим действиям. Именно на этой стадии ограничиваются полномочия руководства предприятия, а пени и штрафы прекращают увеличиваться.

Финансовое оздоровление — на этой стадии происходит реализация действий, направленных на восстановление платежеспособности юрлица. В их рамках происходит частичное исполнение денежных обязательств согласно очередности кредиторов. В практике существует немало случаев, когда этап заканчивается удовлетворением требований всех истцов, после чего компания уже не становится банкротом, а продолжает деятельность.

Внешнее управление — этот этап начинается, если ранее оздоровление не помогло, и арбитражный управляющий принял решение взять бразды правления в свои руки. В зависимости от ситуации специалист может начать реализацию смены деятельности предприятия, закрыть одно или несколько вспомогательных направлений работы или филиалы, продать часть собственности или принять иные меры, направленные на спасение фирмы от полной несостоятельности.

Конкурсное производство — этап, наступающий после подтверждения того, что, несмотря на все действия, вернуть платежеспособность невозможно. Имущество, принадлежащее предприятию, реализуется на торгах, вырученные средства направляют на покрытие задолженностей перед займодателями в порядке установленной очередности, а само юридическое лицо удаляют из реестров, вследствие чего оно прекращает существовать.

Кроме того, стороны могут заключить мировое соглашение, которое предусматривает, что участники достигли договоренности и нашли компромисс. Например, кредиторы могут предложить частичную оплату долга или выплату основной его массы со списанием процентов: им это выгодно, поскольку получает возместить хотя бы те убытки, которые были понесены, а должнику удобно тем, что финансовая нагрузка снижается. Отличительной особенностью мирового соглашения является то, что оно может быть оформлено на любом этапе.

Процедура банкротства в упрощенном порядке

Процедура банкротства в упрощенном порядке отличается тем, что в ней присутствует всего два обязательных этапа — первичное рассмотрение и конкурсное производство. Это обусловлено тем, что владельцы предприятия не намерены продолжать его работу, а хотят ликвидировать его, поэтому не видят целесообразности в попытках восстановить платежеспособность.

В ряде ситуаций это объяснимо и тем, что финансовое оздоровление очевидно не поможет организации: например, если вся отрасль этого бизнеса терпит крах, и экономические прогнозы указывают на дальнейшее ухудшение сферы. То же самое касается предприятий проектного финансирования. Наконец, УПБ вводят в отношении юрлиц, если местонахождение руководства неизвестно, и установить его не удастся: например, если директор убыл за границу и там еще несколько раз сменил место жительства.

Процедура банкротства в упрощенном порядке: основные этапы

Чтобы начать процесс, необходимо подать иск в суд с соответствующим требованием. Для рассмотрения у судебных органов есть 5 рабочих дней, в течение которых они должны изучить заявление, проверить правильность составления, комплектность приложенной документации, факт уплаты госпошлины и вынести решение о начале делопроизводства или отклонении иска. Последнее может быть вызвано не только неправильным оформлением или нехваткой приложенных документов, но и, например, отсутствием права истца на обращение в суд с подобным требованием или несделанной записью в реестре ЕФРСБ.

Если суд принял положительное решение, начинается процедура банкротства в упрощенном порядке. Назначается арбитражный управляющий, как и в случае стандартного процесса, однако он не предпринимает попытки восстановить платежеспособность фирмы, а ограничивается сбором и анализом информации об активах, проверкой на предмет преднамеренного или фиктивного объявления юрлица банкротом. Если подобных нарушений выявлено не было, суд признает статус несостоятельности за истцом. На проведение заседания, в рамках которого выносится такое решение, отводится не менее 15 суток с момента возбуждения дела, при этом верхняя рамка срока ограничена 30 сутками.

После этого процедура банкротства в упрощенном порядке сразу переходит на этап конкурсного производства. Извещение об этом факте должно быть опубликовано в СМИ: для этого используется соответствующий раздел в газете «Коммерсантъ». Со дня публикации у кредиторов есть месяц на предъявление претензий по финансовым обязательствам должника. При этом уведомлять каждого займодателя персонально юридическое лицо не обязано, и если кредитор не вошел в перечень претендентов на погашение задолженностей имуществом предприятия, он рискует не получить ничего.

На этапе конкурсного производства арбитражный управляющий проводит действия, регламентированные гл. 7 ФЗ №127 «О несостоятельности»:

Инвентаризация обнаруженного имущества.

Оспаривание сделок, которые могут быть сочтены подозрительными и заключены в течение 12 месяцев до подачи иска.

Определение недействительными контрактов, направленных на ущемление прав кредиторов и заключенных в течение 3 лет до подачи заявления.

Составление реестра требований займодателей и внесение изменений в него.

Оценка имущества и организация продажи на торгах.

Предоставление отчетности для общего собрания кредиторов.

Расчеты с займодателями с соблюдением установленной очереди.

Завершается процедура банкротства в упрощенном порядке ликвидацией юрлица. Сведения о нем удаляют из всех реестров, и компания больше не может вести деятельность. Если в рамках конкурсного производства вырученных средств не хватило на исполнение всех финансовых обязательств, непогашенные долги объявляют списанными. В среднем на УПБ уходит от 2-3 месяцев до полугода, все зависит от длительности этапа конкурсного производства.

Возможна ли субсидиарная ответственность при упрощенной процедуре банкротства?

Согласно требованиям ФЗ №127, если в процессе выясняется, что имущества компании не хватает для погашения всех требований, для отдельных лиц может наступить риск потерять собственность, принадлежащую им, а не самому предприятию. Непосредственно процедура банкротства в упрощенном порядке не является защитой от такого риска. К субсидиарной ответственности могут привлечь руководство, участников ликвидационной комиссии, держателей более 50% акций, а также других физлиц, которые влияли на деятельность предприятия прямо или косвенно. При этом привлечение возможно, если указанные лица относились к этим категориям на протяжении 3 лет, предшествующих заявлению о признании несостоятельности.

При этом законодательство предусматривает возможность освобождения от субсидиарной ответственности при УПБ. Для этого, согласно ст. 61.11 закона, требуется предоставить доказательства того, что обвиняемый не был причастен к образованию статуса неплатежеспособности, т.е. его деятельность не нацелена на доведение компании до банкротства.

Очередность выплат

Если в отношении предприятия проводится процедура банкротства в упрощенном порядке, погашать требования кредиторов нужно точно так же, как в случае обычного процесса:

К первостепенным расходам относятся задолженности по текущим платежам. Это судебные издержки (от оплаты услуг арбитражного управляющего до госпошлин), зарплата для персонала обанкротившегося предприятия, компенсации гражданам, привлеченным к процессу управляющим, а также затраты на услуги ЖКХ. При одновременном присутствии в перечне нескольких типов первостепенных расходов погашение проводится в календарном порядке, т.е. по мере регистрации.

Во вторую очередь удовлетворяют требования кредиторов, подавших требования в установленный срок. Сюда в частности относятся компенсации за нанесение вреда здоровью и жизни, выходные пособия и прочие расчеты.

Преимущества и недостатки упрощенной процедуры банкротства

Процедура банкротства в упрощенном порядке имеет несколько плюсов:

Минимальные затраты по времени, что особенно актуально при необходимости ликвидировать предприятие.

Ускоренное формирование реестра, что положительно сказывается на шансах удовлетворения требований кредиторов.

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Однако у данного решения есть и недостатки. Так, из-за отсутствия стадий оздоровления и внешнего управления повышается риск мошенничества со стороны должника. Другой минус — повышенный риск субсидиарной ответственности, поскольку на практике суды с подозрением относятся к лицам, запрашивающим процедуру банкротства в упрощенном порядке и причастным к управлению предприятием. Чтобы избежать проблем, рекомендуется обратиться к опытным юристам, которые помогут провести компанию к признанию банкротом без лишних потерь времени, нервов и денег.