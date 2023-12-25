Как налоговая привлекает к субсидиарной ответственности?

Налоговая привлекает к субсидиарной ответственности граждан, ответственных за управление юридическим лицом, гораздо чаще, чем частные кредиторы. Стоит отметить, что, согласно главе III.2 №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и тексту внутреннего письма ФНС с разъяснениями, круг лиц, которые могут быть привлечены к данному типу ответственности, значительно расширился. Рассмотрим этот вопрос более подробно, чтобы понять, кто и каким образом будет отвечать за долги обанкротившегося юридического лица.

Налоговая привлекает к субсидиарной ответственности контролирующих должника лиц (КДЛ)

Налоговая привлекает к субсидиарной ответственности довольно широкий круг лиц. С тех пор как появилось понятие контролирующего должностного лица (КДЛ), отвечать личным имуществом может большое количество участников процесса, так или иначе имеющих отношение к финансовым операциям и деятельности должника. К их числу относятся следующие категории:

Любое юридическое или физическое лицо.

Лицо, имеющее право руководить действиями должника или давать ему указания. Причем это понятие весьма широкое, так как имеется в виду не только директор, но и ряд лиц, не относящихся к компании напрямую, но имеющих возможность принимать участие в ее деятельности.

Лица, несущие ответственность за деятельность организации и ее финансовые операции, например бухгалтер, совет директоров.

К субсидиарной ответственности могут привлечь не только лиц, которые вели активную деятельность за 3 года до начала процедуры банкротства, но и за 7 лет в случаях, если динамика развития предприятия в тот момент начала приобретать отрицательный вектор, и будущий банкрот стал терять активы.

Кто относится к контролирующим должника лицам?

Налоговая привлекает к субсидиарной ответственности максимально возможное число ответственных лиц, это делается для того, чтобы гарантированно взыскать задолженность. Чаще всего отвечать приходится генеральному директору и его доверенным лицам, однако закон позволяет серьезно расширить данный список, поэтому налоговая инспекция может привлекать следующих лиц:

Участников компании и акционеров, имеющих более 50% акций.

Руководителя организации, управляющую организацию, лиц, действующих по доверенности.

Если родственники руководства оказывали влияние на деятельность компании, и это будет доказано, то их тоже привлекут к субсидиарной ответственности.

Выгодоприобретатели.

Топ-менеджеры, финансовый директор, главный бухгалтер, руководитель юридической службы, иные лица, имеющие значительное влияние на действия компании.

Руководители «материнской» фирмы, если должником становится дочернее предприятие.

Лица, способные давать указания руководству организации.

Лица, получавшие выгоду от недобросовестных действий руководства должника.

Последний перечень довольно широк, к нему вообще может относиться практически кто угодно, кто успел получить какую-либо выгоду от действий должника.

Стоит отметить, что список контролирующих лиц также открыт, в него можно вписать фактически любое лицо, если связь между ним и принятием решений, а также получение выгоды от этих действий или бездействий будет доказана.

Не могут быть привлечены к субсидиарной ответственности только акционеры и учредители, которые имеют менее 10% уставного капитала, если их доход выражается в дивидендах от компании.

В некоторых случаях в организации директор занимает пост номинально, а решения принимает совсем другое лицо. Если такой директор поможет установить, кто на самом деле принимал решения, то он будет освобожден от субсидиарной ответственности. Вместо него привлекут лицо, которое реально контролировало компанию. Это же правило работает, если номинальный директор поможет выявить скрытые активы должника или КДЛ.

Налоговая привлекает к субсидиарной ответственности КДЛ на определенных основаниях

Налоговая привлекает к субсидиарной ответственности через арбитражный суд на следующих основаниях:

Компания не может погасить долг из-за направленных на ее разорение действий или бездействий КДЛ.

Бухгалтерская отчетность составлена с ошибками, часть документов отсутствует или они уничтожены, утеряны полностью, а некоторые бумаги просто не представлены.

Должник не подал документы в установленный срок.

Доказательство вины

Налоговая привлекает к субсидиарной ответственности, исходя из виновности лица. Список пунктов после 2017 года также значительно расширился:

Сделка, которая принесла компании убытки, была совершена или одобрена КДЛ. В этой ситуации привлечен к ответу будет выгодоприобретатель.

Налоговая требует уплатить задолженности или суд решил привлечь виновного к уголовной или административной ответственности в результате совершенного КДЛ деяния. Долг по правонарушению составляет при этом не менее 50% общей суммы задолженности перед внесенными в реестр кредиторами.

КДЛ не было внесено достоверных сведений о компании в ЕГРЮЛ или ЕФРСДЮЛ. В этом случае налоговая привлекает к субсидиарной ответственности директора или ответвленное за внесение данной информации лицо.

Стоит отметить, что в данных случаях не работает презумпция невиновности. Напротив, лицо считается виновным по умолчанию и само должно доказать свою непричастность. Для этого, например, оно должно представить все необходимые документы, найти уважительную причину, по которой сроки были пропущены.

Искажение документов

Существует еще одна группа нарушений, в которую входит непредставление или искажение документов по бухгалтерской отчетности, утеря или умышленное уничтожение такой документации.

Это основание позволяет налоговой привлекает к субсидиарной ответственности не только руководство компании-должника, но и лиц, ответственных за принятие такой организацией решений.

Для этого достаточно предоставить хотя бы одно из следующих доказательств:

КДЛ намеренно не сохранило бухгалтерскую отчетность или не внесло в нее необходимую информацию. Прежде всего интересуют документы, которые позволяют выявить активы банкрота, а также установить их судьбу, например, если банкрот пытался продать активы третьим лицам по сниженной цене. Так, в отчетности могут отсутствовать материалы, позволяющие установить проведение подозрительных сделок. Их нельзя будет оспорить, равно как и установить наличие дебиторской задолженности. В этом случае чаще всего к ответственности привлекают главного бухгалтера и директора компании.

Корпоративная документация была уничтожена или искажена КДЛ. В этом случае суд будут интересовать те документы, которые позволят установить личность такого лица. Зачастую сделать это непросто. Например, общим собранием участников не было подано протоколов с заседания совета директоров или протоколы, документы, содержащие информацию о выпуске компанией ценных бумаг, заключения ревизионной комиссии и аудиторов были утеряны. В этом случае к ответственности будет привлечен не только директор предприятия, но и лица, которые отвечают за хранение и ведение документации. Это может быть руководитель юридического отдела, корпоративный секретарь и прочие причастные сотрудники компании.

Стоит отметить, что должник может утверждать, что документы были похищены, затоплены, уничтожены в результате пожара. Суд может не поверить этим доводам и потребовать доказательства случившегося.

Кроме этого, он будет обращать внимание на то, принимались ли должником меры по восстановлению утраченных документов. Если нет, суд может посчитать ответственных лиц виновными за утрату важной документации.

Друзья, забудьте о презумпции невиновности! Она есть в уголовном и административном праве. В данном случае, именно ВЫ должны доказать свою невиновность, именно на ВАС ложиться бремя доказывания. Любые сомнения суда будут трактоваться НЕ В ВАШУ пользу.

Третья группа — это несвоевременная подача документов

Закон устанавливает для должника месяц, в течение этого времени он обязан подать в арбитражный суд заявление о банкротстве. Если этого не происходит, и компания пытается работать дальше, скрывая свое плачевное состояние, эти попытки нельзя будет выдать за финансовое оздоровление; процедура банкротства должна начаться, как только долг превысит 300 000 рублей, а выплаты по нему будут задержаны более чем на 3 месяца.

Как только компания стала приобретать признаки несостоятельности, ее руководство должно принять соответствующие меры. Если руководитель в течение отведенного месяца не предпринимает никаких действий, выделяется еще 20 дней на то, чтобы заявление подали учредители бизнеса.

При отсутствии реакции с их стороны директор и учредители несут равную субсидиарную ответственность за задолженности организации. Здесь следуют обратить внимание на следующие моменты:

После истечения срока месячной давности, который отводится на подготовку и подачу документов, ответственных лиц могут заставить отвечать личным имуществом. Налоговая привлекает к субсидиарной ответственности только после этого срока, до его наступления у нее нет основания для подачи заявления в суд.

только после этого срока, до его наступления у нее нет основания для подачи заявления в суд. Контрагенты и предприниматели делят риски, которые могут возникать при ведении любого бизнеса. Такие риски не вызывают субсидиарную ответственность. Однако если бизнес переходит определенный порог задолженности, то ему придется принимать решение о собственном банкротстве. На это есть один месяц с того момента, как руководством компании были обнаружены признаки банкротства.

Стоит обратить внимание на то, с какого момента идет отсчет сроков. Некоторые компании имеют четкую бухгалтерскую отчетность, которая отражает, когда компания перестала иметь возможность платить по счетам. С этого момента отсчет и будет исчисляться (например, если стоимость активов стала значительно меньше или сократилось их общее количество, чистые активы стали иметь отрицательную динамику роста). Если таких документов нет, то привлечь к субсидиарной ответственности можно хотя бы потому, что появляется иное основание. Теперь не имеет значения, с какого момента отсчитываются сроки, так как есть нарушение в виде отсутствия или искажения бухгалтерской отчетности, а также несвоевременное предоставление.

Закон построен таким образом, что участникам бизнеса придется отслеживать показатели коммерческой деятельности предприятия. Как только экономическая составляющая станет стремиться к отрицательному показателю, акционеры, участники и владельцы бизнеса должны реагировать на это соответствующим образом. Учредитель больше не может оставаться в стороне и делать вид, что он ни при чем. Больше не получится свалить всю вину на наемного коммерческого директора и придется отвечать перед кредиторами своим имуществом.

Руководство может пропустить сроки и не подать заявление о банкротстве в суд, однако оно обязано информировать всех своих кредиторов о том, что компания больше не платежеспособна, что ее состояние близко к банкротству. Делать это нужно не только перед заключением сделок, но и вносить необходимые данные в реестр, а также в открытые источники, ознакомившись с которыми, кредиторы смогут сами предпринимать законные действия.

В конце концов, руководитель компании не обязан подавать заявление в суд. Инициатором процедуры банкротства может стать иное заинтересованное лицо, например ФНС или кредитор. Пропуска срока не будет, если в суд обратится кто-то другой, но важно, чтобы он мог получить правдивую информацию заблаговременно. Должник может уведомить кредитора и лично.

Стоит отметить, что привлечь предпринимателя к субсидиарной ответственности, если он перед заключением сделки предупредил, что компания находится в сложном финансовом положении, будет нельзя, так как контрагент осознавал все риски и мог предвидеть потерю средств. Для ФНС это правило не работает, так как налоговая служба не может отказаться от выполнения своих законных обязанностей.

Если налоговая привлекает к субсидиарной ответственности, лучше не дожидаться пока ваше имущество перестанет вам принадлежать, и не предпринимать незаконных действий, пытаясь его спасти. Обратитесь к опытному юристу или в адвокатское бюро, где обязательно помогут решить вашу проблему или свести риски к минимально возможным.

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