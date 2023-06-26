Если вас привлекают как субсидиарного ответчика по обязательствам юридического лица, вы можете признать требования и начать выплату долга, или же воспользоваться различными механизмами защиты, чтобы списать субсидиарную ответственность с физического лица, которое ответственно по долгам компании.

Стоит отметить, что за последние 2-3 года число банкротств с применением субсидиарной ответственности значительно возросло. Суды приоритетно защищают интересы кредиторов, особенно если контролирующие лица не представляют убедительные доказательства своей невиновности.

Ниже мы расскажем о способах предотвращения проблем при подаче на банкротство и о возможности списать субсидиарную ответственность с физического лица.

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Подготовка к банкротству должна быть тщательной. Стоит предусмотреть все возможные риски заранее, чтобы не пришлось доказывать свою невиновность в суде.

Перед подачей на банкротство мы рекомендуем следующее:

Обратиться к юристам или адвокатам для комплексной проверки всех документов и сделок, совершенных за последние 3 года.

Провести независимый аудит отчетности и финансово-хозяйственной деятельности, получить отчет или заключение об отсутствии нарушений.

Если возможно, уплатить долги по сделкам, которые вызывают сомнение, хотя бы частично.

Провести независимую оценку имущества компании, получить отчет от оценщика.

Избежать сомнительных сделок и оформления кредитов непосредственно перед обращением за банкротством.

Все проверки следует проводить с участием юристов или адвокатов. Могут быть пропущены некоторые важные детали, которые могут быть решающими в процессе. Если риск привлечения к субсидиарной ответственности высок, то возможно, стоит отказаться от подачи на банкротство. Например, от проблемной компании с долгами можно избавиться путем ее продажи или реорганизации.

Как списать субсидиарную ответственность с физического лица через апелляцию на решение суда?

Если кредиторы уже подали заявку на вас как на субсидиарного ответчика, необходимо немедленно обратиться к юристу, а лучше к адвокату. Вы можете воспользоваться его услугами для защиты ваших интересов в суде, подготовки убедительных доказательств, формирования возражений и апелляций.

Во время судебного рассмотрения заявления вы можете опираться на следующие аргументы:

Отчеты и заключения аудиторов, материалы внутренних проверок.

Материалы выездных и камеральных проверок налоговой службы, если они не обнаружили нарушений в отчетности.

Осуществление всех сделок и принятие решений в рамках обычного коммерческого риска.

Утрату исковой давности по отдельным требованиям, включенным в реестр кредиторов.

Отсутствие достаточных доказательств появления долга.

Некорректный расчет суммы задолженности, представленной к взысканию.

Стратегию защиты следует выбирать вместе с вашим юристом. Если суд решит в пользу кредиторов, вы можете подать апелляцию. Если это не приводит к положительному результату, возможно обратиться в суд с просьбой о отсрочке или рассрочке платежа.

Сроки исковой давности

Обращение к истекшим срокам давности во время рассмотрения заявления кредиторов может быть сложным. Когда суд открывает процедуру банкротства, он проверяет все представленные требования на законность. Таким образом, требования, по которым истек срок исковой давности, не включаются в реестр кредиторов.

Есть еще один срок давности, который стоит учесть. Кредитор должен представить исполнительный документ в течение трех лет. Если срок истек, судебные приставы обязаны отклонить начало исполнительного производства. Соответственно, вы также можете подать жалобу, если суд необоснованно начал процедуру по исполнительному документу с истекшим сроком давности. Это также применимо к случаям, когда офицер ФССП начинает исполнение решения суда.

Выкуп ответственности по долгам

Это не самый простой способ решить проблему, особенно если вы не особенно знакомы с законодательством.

Если кредитор долго безуспешно пытается взыскать субсидиарный долг, он может продать его. В таких случаях сумма выкупа обычно значительно меньше размера основной задолженности.

Вы можете попытаться выкупить свой собственный долг через свои подконтрольные компании за номинальную сумму. Нет гарантии, что кредитор согласится передать долг за минимальное вознаграждение. Однако, если вам удастся совершить такую сделку, это может значительно снизить ваши расходы по выплатам долга.

Как уменьшение НДС приводит к субсидиарной ответственности?

Расскажем, как генеральному директору, участнику или другому лицу, управляющему деятельностью должника (так называемому «серому кардиналу»), может быть внезапно возложена «непогасимая» обязанность по субсидиарной ответственности. Вдобавок может быть предъявлено уголовное обвинение.

Чтобы так случилось, достаточно применить «народные схемы» по оптимизации налогов — НДС, налога на прибыль и так далее. Запомните! Оптимизация налогооблагаемой базы в принципе НЕ может быть законной целью компании.

Если налоговые органы обнаруживают, что компания использует фиктивные схемы для сокращения налога — а по НДС такие случаи обнаруживаются почти всегда — то такой компании придется вернуть государству все, что она «сэкономила». К этому добавится штраф в размере 20% от суммы недоимки, и это еще в лучшем случае.

В худшем случае на людей, причастных к такой сделке, ждет уголовная ответственность за уклонение от уплаты налогов в случае недоимки более 5 миллионов рублей.

Если компания не сможет погасить долг перед бюджетом, то ее ожидает процедура банкротства, а управляющие лица — субсидиарная ответственность. При наличии обвинительного приговора за уклонение от уплаты налогов, субсидиарная ответственность становится неизбежной.

Но проблемы могут возникнуть и у законопослушных предпринимателей. Оказывается, уже несколько лет работает схема, когда злоумышленники подают ложные налоговые декларации по НДС за невинные компании.

Эти действия направлены на «незаконное возмещение из консолидированного бюджета сумм налога путем поэтапного увеличения налоговых вычетов» — цитата с официального сайта ФНС.

Практический пример: ФНС вызвала на допрос директора компании, использующей упрощенную систему налогообложения — УСН.

В налоговой объяснили, что согласно представленным декларациям по НДС, у фирмы образовался долг в 18 миллионов рублей. В процессе расследования было установлено, что определенная компания (все данные о ней были известны) с использованием системы «Контур» в роли налогового агента подавала фиктивные декларации от имени другой компании.

Налоговая инспекция приняла решение аннулировать представленную фиктивную отчетность. В компании «Контур» объяснили, что скорее всего этот «налоговый агент» подделал доверенность на представление налоговой отчетности от имени пострадавшей компании, на основании которой он смог зарегистрироваться в системе и направлять отчетность в налоговую инспекцию по ТКС.

Чтобы защитить свою компанию от подобных мошеннических действий, необходимо отправить в местную налоговую инспекцию уведомление о запрете представления налоговых деклараций по НДС уполномоченными лицами и установить правило, что все декларации компания подает только от своего имени лично.

Можно ли списать субсидиарную ответственность с физического лица при личном банкротстве?

С принятием закона № 266-ФЗ от 29.07.2017 года, который вносит изменения в № 127-ФЗ или Закон о банкротстве физических лиц, субсидиарная ответственность стала рассматриваться как реальная угроза, а не абстрактное понятие.

Термин ООО (Общество с Ограниченной Ответственностью) приобрел новый оттенок: оказалось, что руководителей и других лиц, контролирующих деятельность компании, можно легко привлечь к ответственности за долги организации. В среднем, долг одного контролирующего должника (КДЛ) превышает 90 миллионов рублей.

Очевидно, что выплатить такую сумму в одиночку практически невозможно, если только речь не идет о миллионере, у которого сохраняется состояние даже после банкротства компании.

Существует ли возможность списать субсидиарную ответственность с физического лица в процессе банкротства?

Как известно, с октября 2015 года вступил в силу закон, позволяющий признать личное банкротство гражданина и списать долги. В частности, без труда можно освободиться от обязательств:

перед компаниями;

перед банками;

микрофинансовыми организациями (МФО);

по векселям;

по коммунальным платежам;

по налогам; наследованные долги;

по договорам поручительства; штрафы за нарушения ПДД.

Однако банкротство физических лиц не спасет от всех обязательств — есть категория долгов, которые не могут быть списаны в процессе процедуры:

по алиментам;

по решениям суда, основанным на преступлениях, совершенных должником против здоровья и жизни третьих лиц;

по субсидиарной ответственности.

Таким образом, если суд решает перевести долг компании на определенные лица, они не смогут списать его путем признания личного банкротства. В итоге субсидиарная ответственность не может быть списана ни путем банкротства компании ни личного банкротства.

Практика привлечения к субсидиарной ответственности

В обычной практике, конкурсные управляющие часто являются инициаторами привлечения к субсидиарной ответственности, управляя процессом банкротства компании. Для возложения такой ответственности необходима серьезная основа, кроме того, требования привлечь к субсидиарной ответственности должны быть обоснованы в суде:

существует прямая связь между решениями руководства и банкротством организации; убытки кредиторов являются прямым следствием принятых решений.

Важно отметить, что суд обычно обращает особое внимание на представление документов о бухгалтерском и финансовом учете компании. Если такие документы отсутствуют, они искажены, или руководители отказываются их предоставлять — это интерпретируется как попытка избежать ответственности и скрыть доказательства преступлений. В таких ситуациях конкурсным управляющим почти не нужно ничего доказывать.

Однако, судебная практика показывает, что процесс привлечения к субсидиарной ответственности невероятно сложен. Рассмотрим наиболее заметные случаи.

Дело № А56-7049/2012.

Основного акционера с долей в 55% привлекли к ответственности за неэффективное управление — его компания продолжала совершать сделки, несмотря на наличие больших долгов и невозможности выполнить условия этих сделок. На практике привлечение акционеров и реальных владельцев к ответственности крайне сложно, если:

решения были приняты с целью предотвращения ущерба для кредиторов;

действия руководства были типичными для подобных ситуаций, и их можно признать разумными и добросовестными.

Но Управляющие часто пытаются привлечь руководителей на формальном основании, если:

директор не подал заявление о своем банкротстве;

руководитель допустил нарушения в хранении или ведении документации компании;

более половины долгов компании возникли из-за привлечения ее к административной или уголовной ответственности или из-за неплатежей по налогам.

Становится ясно, что эти факты проще доказать, чем установить связь между действиями руководителя и банкротством компании.

сделки были совершены, когда компания все еще была способна платить;

Не было предоставлено доказательств того, что сделки были совершены с недобросовестными намерениями;

сделки не являлись единственной причиной банкротства.

Привлечение к субсидиарной ответственности может произойти по формальным причинам, чем может воспользоваться конкурсный управляющий. Вот почему важно не нарушать законодательство, — это поможет в максимальной степени защитить себя в начале дела.

Чтобы списать субсидиарную ответственность с физического лица нужно сделать все возможное, заручившись поддержкой адвокатов:

Оспаривайте все утверждения конкурсного управляющего, подвергайте сомнению его выводы, не позволяйте приписывать вам старые ошибки в управлении компанией.

Помните, что доказать необходимость привлечения к субсидиарной ответственности очень сложно, при условии, что у вас есть компетентные юристы или адвокаты, которые смогут вас защитить. В нашей судебной практике много дел было проведено в плане защиты от субсидиарной ответственности — можете ознакомиться здесь.