Банкротство юридического лица, оказавшегося не в состоянии выполнить свои финансовые обязательства перед кредиторами, государственными органами и собственными сотрудниками, может стать единственным способом решения проблемы. Согласно Федеральному закону «О несостоятельности (банкротстве)», приведенному в статьях 3 и 6 Закона № 127-ФЗ, признать банкротом юридическое лицо можно, если её долги превышают 300 тыс. рублей и они не погашены в течение более чем 3 месяцев. Банкротство общества с ограниченной ответственностью (ООО) может быть объявлено, если соблюдены определенные условия.

Как признать банкротом юридическое лицо с долгами?

Вопрос о банкротстве ООО с долгами рассматривается в арбитражном суде. Важно помнить, что в процессе процедуры несостоятельности арбитражный управляющий может указать на то, что руководство компании создало условия для банкротства. Таким образом, управляющий может утверждать, что банкротство ООО с долгами было преднамеренным.

При банкротстве все активы и имущество организации переходят на удовлетворение требований кредиторов. «Списание» долгов происходит после ликвидации организации и соответствующей записи в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ).

Одной из серьезных проблем в случае несостоятельности юридического лица может стать привлечение генерального директора или даже учредителя к субсидиарной ответственности.

Процесс банкротства ООО начинается с подачи в арбитражный суд заявления о признании банкротства. Далее возбуждается дело о несостоятельности, суд выносит решение о назначении временного управляющего и введении наблюдения. Временный управляющий изучает финансовое состояние организации и созывает первое собрание кредиторов.

В соответствии со статьей 74 Федерального закона «О банкротстве» кредиторы принимают решение о выборе следующих шагов в процессе банкротства ООО — финансовое оздоровление, внешнее управление, конкурсное производство или мировое соглашение. Если ожидается, что реабилитационные процедуры помогут восстановить платежеспособность организации, то вводится стадия финансового оздоровления, а затем и внешнего управления. Если же ожидается ликвидация организации, то вводится стадия конкурсного производства, в ходе которой проводится оценка и продажа имущества организации. Завершается процесс банкротства ООО удалением информации о юридическом лице из ЕГРЮЛ.

Чтобы признать банкротом юридическое лицо с долгами, нужно пройти следующую процедуру

Иногда компании становятся неспособными выполнять свои финансовые обязательства перед кредиторами, и единственным выходом из этой ситуации является признать банкротом юридическое лицо с долгами. Это действие, предусмотренное федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)», может быть предпринято, если долги компании не урегулированы в течение 3 месяцев и составляют более 300 тысяч рублей. В случае ликвидации юридического лица, банкротство может пройти по упрощенной схеме:

Учредители готовят решение о ликвидации компании. Если активы компании, подлежащие ликвидации, недостаточны для удовлетворения требований кредиторов, в соответствии со ст. 224 закона о банкротстве, компания ликвидируется в порядке, установленном этим законом. Если после создания ликвидационной комиссии выяснилось, что компания неспособна исполнить свои обязательства перед кредиторами, ликвидатор обращается в арбитражный суд с заявлением о признании компании несостоятельной. В соответствии с п.1 ст.225 федерального закона №127 арбитражный суд принимает решение о признании компании банкротом, вводит конкурсное производство и назначает конкурсного управляющего. В этом случае процедуры наблюдения, финансового оздоровления и внешнего управления не применяются.

Стандартная процедура банкротства компании соответствует следующим шагам:

Заявление подается в арбитражный суд. Назначается временный управляющий, который проводит анализ финансового состояния компании. Хотя компания продолжает функционировать, все решения принимаются временным управляющим, назначенным судом. Состоялось первое собрание кредиторов. После этапа наблюдения суд определяет последующие шаги. Затем следуют этапы финансового оздоровления и внешнего управления, в течение которых управляющий пытается улучшить финансовую ситуацию компании. Если задолженность все еще не может быть погашена, начинается этап конкурсного производства. Сведения о банкротстве публикуются в СМИ. Управляющий проводит опись и оценку активов компании для их последующей продажи. Проходят торги по продаже активов должника. Управляющий проводит расчет с кредиторами и погашает текущие задолженности. Конкурсный управляющий представляет отчет о результатах процедуры банкротства на собрании кредиторов и суду. После утверждения отчета процесс банкротства считается завершенным. Управляющий подает в налоговую инспекцию решение о признании компании банкротом. Компания исключается из ЕГРЮЛ и теряет статус самостоятельного субъекта хозяйственной деятельности.

Как начать процедуру банкротства ООО?

Если компания сама хочет признать банкротом юридическое лицо, она должна выполнить следующие шаги:

Подготовить и подать заявление в арбитражный суд о признании своей несостоятельности. Предоставить доказательства того, что организация неспособна погасить все свои долги. Передать управленческие функции назначенному арбитражным судом управляющему.

Если же кредиторы хотят признать банкротом юридическое лицо с долгами, им следует:

Обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании компании банкротом для получения соответствующего решения о взыскании долга. Дождаться назначения арбитражного управляющего, который возьмет на себя обязанности по проведению процедуры банкротства. Передать исполнительный лист судебным приставам.

Как обанкротить компанию без последствий?

Всегда следовать нормам российского законодательства в процессе банкротства. В частности, при банкротстве компании с долгами по налогам, кредитам и другим обязательствам, руководство должно гарантировать, что они не нарушают закон и не пытаются обмануть государство через фиктивное банкротство.

Разумеется, все эти действия должны быть совершены в полном соответствии с законами Российской Федерации, чтобы исключить возможные последствия и санкции.

Когда можно применить упрощенную процедуру банкротства?

Процесс банкротства компании с долгами может быть упрощен в определенных обстоятельствах. Упрощенная процедура применяется, когда уже было принято решение о ликвидации юридического лица в соответствии со статьями 224 и 225 Закона № 127-ФЗ, то есть когда становится очевидно, что имущество компании недостаточно для удовлетворения требований кредиторов в начале процесса ликвидации.

Последствия банкротства юридического лица

Следует отметить, что банкротство компании с долгами может иметь последствия для ее директора. Однако, генеральный директор не обязан покрывать все долги компании из своих личных средств. Главным риском для него является потеря работы.

Если виновность директора в приведении компании к неплатежеспособности доказана, он может быть привлечен к субсидиарной ответственности.

Например, если директор совершал действия, ухудшающие финансовое состояние компании и не соответствующие ее интересам, он может быть привлечен к ответственности. Кредиторы, арбитражный управляющий, и учредители могут предоставить доказательства его вины в суд.

Директор может быть привлечен к субсидиарной ответственности, если он не подал вовремя заявление о банкротстве в арбитражный суд. Если будет доказано, что директор умышленно привел компанию к банкротству, ему может грозить административная и уголовная ответственность, в дополнение к субсидиарной ответственности.

Подводя итог, банкротство юридического лица имеет ряд негативных последствий для всех участников процесса, включая:

Увольнение сотрудников;

Потери для кредиторов;

Возможность полной потери имущества компании;

И другие риски и последствия.

Тем не менее, в некоторых случаях признание компании банкротом и последующая ее ликвидация может освободить учредителей от дальнейших проблем.

Признать банкротом юридическое лицо с долгами можно только в судебном порядке

Официальное признание банкротства ООО имеет свои преимущества: компания освобождается от долговых обязательств перед кредиторами, сотрудниками и даже государством. Кроме того, основатели компании могут избежать ответственности, если суд решит, что признание банкротства было обоснованным.

Важно также помнить, что банкротство не всегда означает ликвидацию компании: в некоторых случаях компания может быть «перезапущена» под управлением опытного арбитражного управляющего.

Учредители Общества также могут инициировать процесс банкротства, если уверены, что компания не сможет выполнить свои финансовые обязательства перед кредиторами, сотрудниками, налоговыми и другими органами.

Подача заявления в арбитражный суд является ключевым этапом в этом процессе. Инициатору требуется представить убедительные доказательства того, что ООО не в состоянии погасить все свои долги.

Стоимость банкротства ООО с долгами

Стоимость процедуры банкротства ООО может значительно варьироваться и зависит от множества факторов, включая сложность дела, объем долгов, стоимость услуг юридической фирмы, а также оплату работы арбитражного управляющего и судебные издержки.

В России основные затраты при банкротстве обычно включают:

Государственную пошлину за подачу заявления в арбитражный суд. Оплату услуг арбитражного управляющего, которую определяет сам управляющий в зависимости от сложности дела. Расходы на проведение процедур, связанных с банкротством, таких как проведение собрания кредиторов, анализ финансовой деятельности компании и т.д. Оплата услуг юридического представителя, если таковой был привлечен.

Точную стоимость процедуры банкротства ООО вам может назвать только специалист, ознакомившись со всей информацией о вашем деле. Если вам предлагают сумму заранее, даже не посмотрев документы по делу, рекомендуем остерегаться таких компаний.

Важно помнить, что дешевизна услуг не всегда является гарантом качества, а неквалифицированное ведение дела может привести к серьезным негативным последствиям. Например, мы описали ситуацию в кейсе, когда непрофессиональные юристы втянули Доверителя в жуткую и долгую процедуру: Читать кейс.

С другими кейсами по банкротству и защите от субсидиарной ответственности вы можете ознакомиться по ссылкам ниже:

Поэтому при выборе юриста, адвоката или юридической компании для ведения процедуры банкротства необходимо учитывать не только стоимость услуг, но и опыт и репутацию специалистов.

Мы работаем на рынке с 2012 года, как Коллегия адвокатов «Рогачев, Высоцкий и партнеры» в нашем штате работают адвокаты с опытом более 15 лет и арбитражные управляющие, которые как раз необходимы при банкротстве.

Работаем мы просто. Без продаж и навязывания услуг. Вы можете записаться на консультацию в офисе. Извините, по телефону не консультируем ибо экстрасенсорных возможностей не имеем. Приходите, приносите документы. Наши адвокаты детально все изучат, расскажут о вариантах разрешения ситуации, стоимости расходов и услуг.

Если вас что-то не устроит — никаких заклинаний, дурманящих разум читать не будем:) Консультация вас ни к чему не обязывает и будет оказана в полном объеме. Записаться можно по указанным контактам на сайте: звоните, пишите в мессенджеры, оставляйте заявку — как вам удобнее. Адвокаты всегда на связи в рабочее время.