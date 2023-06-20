Субсидиарная ответственность контролирующих лиц — это юридический механизм, в соответствии с которым контролирующие лица (например, директора, учредители, акционеры и другие лица, которые могут влиять на деятельность организации) могут быть привлечены к финансовой ответственности за обязательства банкротящейся компании. Этот механизм регулируется статьями Федерального закона № 208-ФЗ «О акционерных обществах», Федерального закона № 217-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» ст.61.11 и № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

1. Что такое субсидиарная ответственность контролирующих лиц должника?

Субсидиарная ответственность контролирующих лиц — это механизм, когда контролирующее лицо (например, руководитель или владелец компании) может быть привлечено к ответственности за долги компании в случае банкротства. Это мера, которую можно применить, если установлено, что контролирующее лицо допустило злоупотребление своими полномочиями или неправомерные действия, приведшие к банкротству.

2. Когда применяется субсидиарная ответственность контролирующих лиц?

Согласно Федеральному закону № 217-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», субсидиарная ответственность контролирующих лиц может быть применена в случаях, если контролирующее лицо:

совершило неправомерные действия, которые привели к банкротству компании.

использовало свое положение для получения неоправданных преимуществ перед другими кредиторами.

отказалось от исполнения обязательств компании, что повлекло за собой ее банкротство.

Субсидиарная ответственность контролирующих лиц применяется в соответствии с Федеральным законом от 26.10.2002 N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». В соответствии с пунктом 1 статьи 61.10 этого закона, контролирующее лицо может быть привлечено к субсидиарной ответственности, если оно совершило действия (бездействие), которые привели к банкротству или ухудшению финансового состояния компании.

Рассмотрим более подробно три основные ситуации, когда может быть установлена субсидиарная ответственность контролирующих лиц:

Неправомерные действия, приведшие к банкротству компании. Здесь ключевой фактор — это доказательство прямой причинно-следственной связи между действиями контролирующего лица и банкротством. Это может включать решения о крупных инвестициях, которые были приняты без должного анализа рисков, или намеренное уклонение от платежей, которое привело к невозможности исполнения обязательств перед кредиторами. Использование положения для получения неоправданных преимуществ. Это означает, что контролирующее лицо использовало свой статус для получения финансовых или иных преимуществ за счет компании. Например, это может быть решение о перенаправлении активов компании в пользу контролирующего лица или его близких лиц. Отказ от исполнения обязательств компании, приведший к банкротству. В случае, если контролирующее лицо злоупотребляет своим положением и намеренно отказывается от исполнения обязательств компании, оно также может быть привлечено к субсидиарной ответственности. Это может включать в себя нежелание оплачивать законные долги компании, уклонение от налогообложения или сознательное игнорирование обязательств перед кредиторами.

Все эти ситуации регулируются Федеральным законом от 26.10.2002 N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». Важно отметить, что для привлечения контролирующего лица к субсидиарной ответственности, необходимо доказательство того, что его действия или бездействие непосредственно привели к банкротству компании или ухудшению ее финансового положения.

В качестве контролирующих лиц могут выступать не только директора и руководители компании, но и лица, которые имеют возможность определять ее действия, включая крупных акционеров, в соответствии с пунктом 1 статьи 61.11 вышеупомянутого закона.

Законодательство Российской Федерации предусматривает строгую ответственность для контролирующих лиц, действия или бездействие которых приводят к банкротству компаний. Такая ответственность является одним из механизмов, позволяющих защитить интересы кредиторов и предотвратить злоупотребления в сфере корпоративного управления.

3. Как установить субсидиарную ответственность контролирующих лиц?

Процесс установления субсидиарной ответственности контролирующих лиц включает в себя несколько этапов. Основные из них:

Установление факта наличия у контролирующего лица власти над действиями юридического лица. Доказательство того, что контролирующее лицо совершило неправомерные действия или злоупотребило своими полномочиями. Факты причинно-следственной связи между действиями контролирующего лица и банкротством компании.

В законе приведен ряд оснований, которые могут послужить основанием для привлечения контролирующего лица к субсидиарной ответственности. Вот некоторые из них:

Совершение контролирующим лицом действий, в результате которых имущество должника было утрачено или обязательства перед кредиторами увеличены. Это может включать в себя, например, ненадлежащее управление активами, своевременное неисполнение обязательств перед кредиторами, проведение рискованных сделок без должного обоснования и т.д. Совершение контролирующим лицом действий, приведших к невозможности удовлетворения требований кредиторов в полном объеме. Здесь речь может идти о действиях, направленных на уклонение от платежей или укрытие активов, что приводит к невозможности погашения долгов. Умышленное или неосторожное причинение убытков должнику. Если контролирующее лицо совершает действия, зная о возможных негативных последствиях для компании, или не принимает должных мер для предотвращения таких последствий, это тоже может быть основанием для привлечения его к субсидиарной ответственности.

Важно отметить, что для привлечения к субсидиарной ответственности, необходимо судебное решение. При этом должно быть доказано, что действия (или бездействие) контролирующего лица привели к банкротству или ухудшению финансового положения предприятия.

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4. Как избежать субсидиарной ответственности контролирующих лиц?

Чтобы избежать субсидиарной ответственности контролирующих лиц, необходимо придерживаться следующих принципов:

Быть прозрачным и открытым в управлении компанией. Избегать действий, которые могут привести к несостоятельности компании. Использовать свои полномочия исключительно в интересах компании и ее кредиторов. Вести добросовестное бухгалтерское учет и контролировать финансовое состояние компании.

В большинстве случаев, если вас привлекают к субсидиарной ответственности по долгам предприятия, то требуется юридическая помощь. В ином случае будет довольно сложно избежать субсидиарной ответственности.

5. Юридические последствия

Если установлена субсидиарная ответственность контролирующих лиц, контролирующее лицо может быть обязано погасить долги компании, что может привести к значительным финансовым потерям. Кроме того, контролирующее лицо может быть признано недобросовестным участником и подвергнуто дополнительным санкциям, включая возможность отстранения от управления другими компаниями.

В заключение, субсидиарная ответственность контролирующих лиц — это важный инструмент, который предоставляет кредиторам средства для защиты своих интересов в случае банкротства компании. Однако его применение должно быть обоснованным и справедливым. Руководители и владельцы компаний должны быть осведомлены о возможных рисках и принимать все необходимые меры во избежание этого сценария.

Если вас хотят привлечь к данному виду ответственности, то рекомендуется не медлить и обращаться к адвокатам. Мы специализируемся на делах о банкротстве и субсидиарной ответственности.