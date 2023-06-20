Субсидиарная ответственность контролирующих лиц
Субсидиарная ответственность контролирующих лиц — это юридический механизм, в соответствии с которым контролирующие лица (например, директора, учредители, акционеры и другие лица, которые могут влиять на деятельность организации) могут быть привлечены к финансовой ответственности за обязательства банкротящейся компании. Этот механизм регулируется статьями Федерального закона № 208-ФЗ «О акционерных обществах», Федерального закона № 217-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» ст.61.11 и № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».
1. Что такое субсидиарная ответственность контролирующих лиц должника?
Субсидиарная ответственность контролирующих лиц — это механизм, когда контролирующее лицо (например, руководитель или владелец компании) может быть привлечено к ответственности за долги компании в случае банкротства. Это мера, которую можно применить, если установлено, что контролирующее лицо допустило злоупотребление своими полномочиями или неправомерные действия, приведшие к банкротству.
2. Когда применяется субсидиарная ответственность контролирующих лиц?
Согласно Федеральному закону № 217-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», субсидиарная ответственность контролирующих лиц может быть применена в случаях, если контролирующее лицо:
- совершило неправомерные действия, которые привели к банкротству компании.
- использовало свое положение для получения неоправданных преимуществ перед другими кредиторами.
- отказалось от исполнения обязательств компании, что повлекло за собой ее банкротство.
Субсидиарная ответственность контролирующих лиц применяется в соответствии с Федеральным законом от 26.10.2002 N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». В соответствии с пунктом 1 статьи 61.10 этого закона, контролирующее лицо может быть привлечено к субсидиарной ответственности, если оно совершило действия (бездействие), которые привели к банкротству или ухудшению финансового состояния компании.
Рассмотрим более подробно три основные ситуации, когда может быть установлена субсидиарная ответственность контролирующих лиц:
- Неправомерные действия, приведшие к банкротству компании. Здесь ключевой фактор — это доказательство прямой причинно-следственной связи между действиями контролирующего лица и банкротством. Это может включать решения о крупных инвестициях, которые были приняты без должного анализа рисков, или намеренное уклонение от платежей, которое привело к невозможности исполнения обязательств перед кредиторами.
- Использование положения для получения неоправданных преимуществ. Это означает, что контролирующее лицо использовало свой статус для получения финансовых или иных преимуществ за счет компании. Например, это может быть решение о перенаправлении активов компании в пользу контролирующего лица или его близких лиц.
- Отказ от исполнения обязательств компании, приведший к банкротству. В случае, если контролирующее лицо злоупотребляет своим положением и намеренно отказывается от исполнения обязательств компании, оно также может быть привлечено к субсидиарной ответственности. Это может включать в себя нежелание оплачивать законные долги компании, уклонение от налогообложения или сознательное игнорирование обязательств перед кредиторами.
Все эти ситуации регулируются Федеральным законом от 26.10.2002 N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». Важно отметить, что для привлечения контролирующего лица к субсидиарной ответственности, необходимо доказательство того, что его действия или бездействие непосредственно привели к банкротству компании или ухудшению ее финансового положения.
В качестве контролирующих лиц могут выступать не только директора и руководители компании, но и лица, которые имеют возможность определять ее действия, включая крупных акционеров, в соответствии с пунктом 1 статьи 61.11 вышеупомянутого закона.
Законодательство Российской Федерации предусматривает строгую ответственность для контролирующих лиц, действия или бездействие которых приводят к банкротству компаний. Такая ответственность является одним из механизмов, позволяющих защитить интересы кредиторов и предотвратить злоупотребления в сфере корпоративного управления.
3. Как установить субсидиарную ответственность контролирующих лиц?
Процесс установления субсидиарной ответственности контролирующих лиц включает в себя несколько этапов. Основные из них:
- Установление факта наличия у контролирующего лица власти над действиями юридического лица.
- Доказательство того, что контролирующее лицо совершило неправомерные действия или злоупотребило своими полномочиями.
- Факты причинно-следственной связи между действиями контролирующего лица и банкротством компании.
В законе приведен ряд оснований, которые могут послужить основанием для привлечения контролирующего лица к субсидиарной ответственности. Вот некоторые из них:
- Совершение контролирующим лицом действий, в результате которых имущество должника было утрачено или обязательства перед кредиторами увеличены. Это может включать в себя, например, ненадлежащее управление активами, своевременное неисполнение обязательств перед кредиторами, проведение рискованных сделок без должного обоснования и т.д.
- Совершение контролирующим лицом действий, приведших к невозможности удовлетворения требований кредиторов в полном объеме. Здесь речь может идти о действиях, направленных на уклонение от платежей или укрытие активов, что приводит к невозможности погашения долгов.
- Умышленное или неосторожное причинение убытков должнику. Если контролирующее лицо совершает действия, зная о возможных негативных последствиях для компании, или не принимает должных мер для предотвращения таких последствий, это тоже может быть основанием для привлечения его к субсидиарной ответственности.
Важно отметить, что для привлечения к субсидиарной ответственности, необходимо судебное решение. При этом должно быть доказано, что действия (или бездействие) контролирующего лица привели к банкротству или ухудшению финансового положения предприятия.
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4. Как избежать субсидиарной ответственности контролирующих лиц?
Чтобы избежать субсидиарной ответственности контролирующих лиц, необходимо придерживаться следующих принципов:
- Быть прозрачным и открытым в управлении компанией.
- Избегать действий, которые могут привести к несостоятельности компании.
- Использовать свои полномочия исключительно в интересах компании и ее кредиторов.
- Вести добросовестное бухгалтерское учет и контролировать финансовое состояние компании.
В большинстве случаев, если вас привлекают к субсидиарной ответственности по долгам предприятия, то требуется юридическая помощь. В ином случае будет довольно сложно избежать субсидиарной ответственности.
5. Юридические последствия
Если установлена субсидиарная ответственность контролирующих лиц, контролирующее лицо может быть обязано погасить долги компании, что может привести к значительным финансовым потерям. Кроме того, контролирующее лицо может быть признано недобросовестным участником и подвергнуто дополнительным санкциям, включая возможность отстранения от управления другими компаниями.
В заключение, субсидиарная ответственность контролирующих лиц — это важный инструмент, который предоставляет кредиторам средства для защиты своих интересов в случае банкротства компании. Однако его применение должно быть обоснованным и справедливым. Руководители и владельцы компаний должны быть осведомлены о возможных рисках и принимать все необходимые меры во избежание этого сценария.
Если вас хотят привлечь к данному виду ответственности, то рекомендуется не медлить и обращаться к адвокатам. Мы специализируемся на делах о банкротстве и субсидиарной ответственности.
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Андрей Александрович Рогачев
Лицензированный адвокат, специализирующийся на разрешении арбитражных споров. Член Комиссии по антикризисному управлению Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России».