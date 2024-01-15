Если компания объявила о своем банкротстве, кредиторы заинтересованы в том, чтобы найти имущество должника, ведь оно является гарантом того, что они получат вложенные средства обратно. Закон обязывает искать имущество арбитражного управляющего, однако кредитор сам может проверить некоторые источники и помочь арбитражному управляющему найти интересующие объекты. Мы расскажем о том, каким образом можно разыскать интересующее имущество.

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Как найти имущество должника?

В первую очередь для того, чтобы найти имущество должника, потребуется получить информацию о его счетах. Это можно сделать через службу судебных приставов. Они делают запросы в банки и узнают, в каких именно финансовых организациях открыты счета должника. Для розыска данных по юридическому лицу можно обратиться в ФНС, интересующие сведения также внесены в ЕГРЮЛ. Имеет смысл отправить запросы в Росреестр и ГИБДД. Последнее нужно сделать, если на фирму зарегистрированы транспортные средства.

Иногда имущество должника разбросано по разным городам, например, если компания достаточно большая и имеет филиалы в разных точках страны. ФССП работает на определенных территориях, поэтому в каждом населенном пункте есть свои отделы ФССП. Придется отправлять запросы в каждый интересующий населенный пункт. Если обратиться только в один город, приставы найдут принадлежащие компании активы на месте, но они достаточно плохо перекликаются с другими отделами. Отправка запросов в разные отделы, находящиеся в разных населенных пунктах, эффективнее, чем составление одного общего запроса.

То же самое можно сделать с ГИБДД и Росреестром, однако у этих служб база развита лучше. Проверять по всем городам необязательно, важно знать юридический адрес компании и интересующих филиалов, а также фактический адрес офисов должника. Рекомендуется пользоваться электронными запросами, ответы на них приходят быстрее, не требуется ждать, пока ваш запрос будет доставлен почтой, нет риска, что почта его вообще потеряет.

В России все объекты, принадлежащие юридическим лицам, регистрируются в различных государственных базах данных в зависимости от их вида. К ним относятся:

Росреестр — включает информацию о любых объектах недвижимости и земельных участках.

ГИБДД — все, что касается транспортных средств, сельскохозяйственной техники, иного наземного транспорта.

Росавиация — содержит данные обо всех летательных аппаратах.

ГИМС — база плавсредств.

ФНС — имеет информацию обо всем облагаемом налогами имуществе.

Крупные компании могут иметь физические активы за границей. Найти имущество должника в этом случае сложнее, но все равно можно. Для того чтобы это стало возможным, потребуется изучить ряд международных договоров, в частности есть ли у России договор о правовой помощи с той страной, где у должника предположительно имеется имущество. Для того чтобы получить сведения об активах должника, придется отправлять официальные запросы в компетентные органы иностранного государства. Если между странами есть договор, вам придет официальный ответ. Если договора нет, запрос могут проигнорировать.

Сложности составления запросов

Трудность заключается в том, что если, например, в ГИБДД сделать запрос о том, есть ли у какой-либо организации имущество, вам ничего конкретного не ответят. Нужно делать запрос на конкретный предмет, информация о котором известна. Таким образом, если вы знаете, что у компании есть определенный автомобиль, ГИБДД вам подтвердит, что данная техника действительно в собственности должника. Только нужно знать данные этого автомобиля. Если техники много, придется делать отдельный запрос на каждую единицу. Это занимает много времени и не всегда эффективно, именно поэтому арбитражный управляющий достаточно долго ищет все, что принадлежит должнику.

Если обратиться в ФНС, можно получить информацию, содержащуюся в ЕГРЮЛ. Это регистрационные сведения конкретной компании. Иные данные может получить только арбитражный управляющий, предоставлять их частному лицу ФНС не имеет права. Некоторые интернет-сервисы предлагают проверить контрагента онлайн. Если ресурс честный, он предоставит отчет о деятельности интересующей вас компании. Отчетность предприятия поможет выявить интересующие объекты, находящиеся в собственности. Однако их состав виден все равно не будет. Нет гарантии того, что информация будет актуальной: часто на момент публикации она успевает измениться.

Нередко самостоятельный поиск со стороны кредитора занимает еще больше времени, чем со стороны уполномоченного судом лица. Кроме этого, он отнимает значительно больше времени. Для того чтобы ускорить процесс, можно обратиться в юридическую компанию, которая проверит данные по своим базам, выполнит все необходимые запросы, поможет выявить наличие собственности у должника или проверить контрагента на надежность. При самостоятельном поиске есть риск не только потратить много времени и ничего не найти, но и натолкнуться на мошенников, что гарантирует только потерю средств на услуги, которых они не предоставят.

Как найти имущество должника, если его тщательно прячут?

Найти имущество должника несложно, если его никто не прячет. Но достаточно часто предприниматели стараются скрыть физические активы, распродать или подарить другой компании, чтобы не возвращать средства кредиторам. В этом случае арбитражный управляющий прежде всего проверяет подозрительные сделки, которые совершались незадолго до начала процедуры банкротства.

Арбитражный управляющий будет уделять особое внимание договорам, в которых имущество отчуждалось на основе дарения или по заниженной цене. Такие сделки непременно будут оспорены через суд, так как если компания была на пороге банкротства, отчуждение активов выглядит не иначе как их сокрытие. Сделка на заведомо невыгодных для будущего банкрота условиях не только выглядит подозрительно, но и ухудшает его платежеспособность. Такие активы суд постановит вернуть. Для его розыска достаточно найти документы, по которым они отчуждались, а затем оспорить сделку.

Как определить сделку по выводу активов?

Часто должник пытается вывести свои активы перед началом банкротства. Для этого он прибегает к различным хитростям. Для добросовестного приобретателя такая сделка может быть опасной, так как арбитражный управляющий ее в будущем оспорит, и купленное придется вернуть, а вот вернут ли уплаченные средства, останется под вопросом, поскольку должник признан банкротом. Перед приобретением такого имущества контрагенту следует обратить внимание на следующие нюансы:

Наличие правоустанавливающих документов и их достоверность.

Установить, как продавец получил право собственности.

Оценить имущество перед покупкой, чтобы понять его реальную стоимость.

Изучить, имеются ли судебные споры, аресты, касающиеся данного вида активов.

Покупатель несет риски при покупке, никакая проверка не может гарантировать того, что через определенное время фирма, у которой он что-либо приобрел, не начнет проходить процедуру банкротства. Стоит изучить всю информацию о контрагенте, например, проверить информацию из открытых источников, не начата ли процедура признания несостоятельности; возможно, помогут отзывы в интернете, если компания известная, слухи о ее банкротстве могут распространяться до того, как сама процедура будет начата.

Насторожить должна и слишком низкая цена, желание продавца избавиться от активов как можно быстрее. По возможности покупателю стоит проверить, есть ли у продавца долги: если они крупные, велик риск того, что скоро начнется процедура банкротства, и купленное придется вернуть. В этом случае от сделки стоит отказаться.

Найти имущество должника по проведенным недавно сделкам несложно, но его нужно как-то вернуть в конкурсную массу. Для этого сделку потребуется оспорить. О том, что сделка была проведена с целью вывода активов, могут говорить следующие признаки:

Продажа была осуществлена по заниженной стоимости.

Участники сделки довольно скоро были исключены из ЕГРЮЛ, так как перестали вести хозяйственную деятельность.

Продавец предложил покупателю условия, которые не были доступны другим участникам гражданского оборота, например рассрочку, низкую цену, залог.

Продавец владел активами недолго.

Сделка была совершена незадолго до начала процедуры банкротства.

Должник подарил часть активов третьим лицам, хотя уже имел крупные долги.

Рассмотрев эти условия, в большинстве случаев суд придет к выводу, что сделка недействительна и была заключена с целью сокрытия активов от кредиторов и арбитражного управляющего. Важную роль играет то, по какой цене продавались объекты: например, должник может отчуждать их, чтобы поправить свою финансовое положение. Если при этом цена проданного актива не была ниже рыночной цены или скидка составила не больше 20%, то суд может посчитать, что должник не нанес финансового вреда кредиторам, и сделка действительна.

Арбитражный суд рассматривает не только уступку по цене, но и другие условия. Например, платеж может быть проведен в рассрочку. Важно учитывать, на какой период времени она рассчитана. Если он слишком большой, то будет сделан вывод о неравноценности встречного исполнения, и с большой вероятностью сделку признают недействительной. Покупателей в цепочке может быть несколько. В этом случае возможны такие варианты развития событий:

Первый покупатель хотел добросовестно приобрести имущество, но перепродал его. Арбитражный управляющий постарается оспорить сделку именно с ним. Если сделка будет признана недействительной, то право собственности не перейдет к первому покупателю, соответственно, его лишатся и остальные. К тому, у кого будет находиться объект сделки на момент расторжения соглашения, нужно будет обратиться с виндикационным требованием.

Первый приобретатель хотел получить право собственности формально. Покупателей может быть несколько в цепочке, при этом первого и последнего используют как аффилированное лицо для вывода активов. Для того чтобы вернуть имущество в конкурсную массу, применяются правила ст. 167 ГК после того, как сделка будут признана недействительной.

Если покупатель имущества не знал и не мог знать о том, что сделка совершается с банкротом для вывода активов, он признается добросовестным. Основания о признании сделки недействительной отражены в ст. 61,2 №127- ФЗ. Покупателю самому придется доказывать свою добросовестность. Для этого он должен доказать, что приобрел товар по реальной рыночной, а не заниженной цене. Например, покупатель должен предоставить отчет об оценке рыночной стоимости объекта, составленный в дату совершения сделки, и стоимость аналогичного товара в интернете на данный момент.

Цена может быть ниже рыночной, но тогда потребуются объективные объяснения причины снижения стоимости активов, например, за срочность. Однако скидка не может быть бесконечной и не должна превышать 10-20 % от реальной цены товара. Влиять на снижение цены могут и иные факторы, например, если компания продает автомобиль, который находится в плачевном состоянии.

Покупатель может доказать свою добросовестность в случае предоставления следующих документов:

Договор купли-продажи, подтверждающий, что собственник добровольно отказался от имущества.

Сведения из ЕГРН, подтверждающие, что продавец имел право собственности на недвижимость на момент ее реализации.

Платежные поручения об уплате стоимости договора полностью.

Экспертное заключение, подтверждающее, что стоимость товара соответствует рыночной.

Покупатель несет риски, заключая сделку с банкротом, именно поэтому лучше отказаться от такой покупки. Чтобы выявить, что перед вами банкрот, потребуется проверить контрагента досконально, в противном случае есть риск лишиться приобретенного имущества. Перед крупной покупкой лучше обратиться к юристу, который поможет проверить юридическое лицо, с которым вы планируете заключать сделку.

Найти имущество должника без посторонней помощи — тоже достаточно сложная задача. На нее уйдет много времени и средств. Если вы хотите, чтобы розыск имущества должника дал результаты, обращайтесь в проверенные юридические агентства, которые смогут отыскать нужную информацию быстро и максимально эффективно.