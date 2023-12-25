Дебиторская задолженность при банкротстве — это сумма денег, которую должны компании её клиенты или партнёры на момент объявления банкротства. Эти долги являются частью активов компании и играют ключевую роль в процессе банкротства по нескольким причинам:

Восстановление средств. Дебиторская задолженность может быть источником восстановления средств для погашения долгов перед кредиторами. Эффективное управление и взыскание этих долгов может улучшить финансовое положение компании-банкрота. Оценка активов. В процессе банкротства важно точно оценить размер и качество дебиторской задолженности, чтобы определить, какая часть долгов может быть покрыта. Ликвидация долгов. В некоторых случаях, дебиторская задолженность может быть продана третьим сторонам для быстрого получения наличных денег, которые будут использоваться для погашения обязательств компании. Юридические аспекты. Процесс взыскания дебиторской задолженности в контексте банкротства может быть сложным и требовать юридического вмешательства, особенно если дебиторы не желают или не могут выплатить долги. Права кредиторов. Кредиторы имеют право на получение информации о дебиторской задолженности и могут влиять на процесс её взыскания в рамках процедуры банкротства.

Таким образом, дебиторская задолженность при банкротстве является важным активом, который учитывается в процессе банкротства для определения возможностей погашения долгов компании.

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Где отображается дебиторская задолженность?

Для того чтобы узнать, есть ли у должника дебиторская задолженность, потребуется изучить его бухгалтерские документы. С этой целью придется уделить особое внимание разделу баланса «Оборотные активы» по строке 1230. Та сумма, которая отражена в документе, и обозначает те деньги, которые задолжало юрлицо или предприниматель. Можно добиться большей детализации, например, изучив строку 1231 или 1232: в них отображаются сведения по краткосрочной и долгосрочной задолженности.

Оценка дебиторской задолженности при банкротстве выполняется арбитражным управляющим, поэтому мы не будем глубоко вникать в суть его работы. Рассмотрим лишь ту часть вопроса, которая касается руководства предприятия.

Может ли быть списана дебиторская задолженность при банкротстве ?

Закон о банкротстве напрямую не определяет способы списания такого типа долга. Кредиторы вовсе могут не рассматривать данный вопрос, поэтому решение принимает руководитель предприятия. Сама процедура происходит через бухгалтерию. Для ее осуществления могут действовать следующие основания:

Истекли сроки давности, в связи с чем заявление будет отклонено.

Нереально истребовать деньги, причитающиеся кредитору (п. 77 положения № 34н).

Срок исковой давности в данном случае 3 года. В некоторых случаях продолжительность периода, в который можно подать заявление, может определяться договором сторон. В этом случае срок исковой давности исчисляется с момента, когда стороны должны были исполнить свои обязательства. При неопределенном сроке исковая давность исчисляется с момента предъявления требования исполнить обязательство (ст. 196, 200 ГК РФ).

Стоит учесть, что для списания потребуется углубиться в данный вопрос. В некоторых случаях возможно приостановление срока давности. Это случается при признании долга контрагентом (ст. 203 ГК РФ):

Задолженность может перечисляться частично.

За просрочку при исполнении финансовых обязательств должник платит проценты.

Ответчик обратился с просьбой продлить сроки.

Произошел взаимозачет.

Был подписан акт сверки.

Претензия и долг были признаны.

Договор был перезаключен, но в нем отражается наличие долга (п. 20 ПП ВС РФ от 29.09.2015 № 43).

При признании ответчика контрагентом срок давности исчисляется с момента признания. Отсчет начинается сначала.

На заметку : бездействие дебитора не дает прерывать срок исковой давности. Если кредитор спишет средства, причитающиеся ему, со счета, а должник его не оспорит, это не будет считаться признанием долга автоматически (п. 23 постановления Пленума Верховного суда РФ от 29.09.2015 № 43). Если должник признает наличие обязательств после истечения срока давности, то исчисление его начнется сначала, в соответствии со ст. 206 ГК РФ. Даже с перерывами срок давности не может превышать 10 лет, что следует из ст. 181 ГК РФ.

Срок давности может прерваться для одной части обязательства, но продолжаться для других, если в договоре было указано, что исполнение обязательств возможно частями. Об этом свидетельствует п. 20 постановления Пленума Верховного суда РФ от 29.09.2015 № 43.

Вторая категория признания долга выражается в невозможности исполнить обязательство со стороны дебитора. Это может происходить по следующим причинам:

Должник был ликвидирован (ст. 417 ГК РФ).

Наступили форс-мажорные обстоятельства (ст. 416 ГК РФ).

Дебитор был исключен из реестра ЕГРЮЛ после 01.09.2014.

Должник отсутствует либо суд вынес постановление о невозможности взыскать с него средства в соответствии со ст. 266 НК РФ.

Полный список, согласно которому долг может признаться безнадежным, можно посмотреть в ст. 266 НК РФ. Он не подлежит расширению.

Дебиторская задолженность в балансе бухучета списаться, тем не менее, может, для этого достаточно мнения самого кредитора. Этот метод применяется в случаях, когда кредитор использовать все законные способы для получения средств, но желаемой цели добиться не сумел. Например, если взыскать средства по исполнению финансовых обязательств через суд не удалось, а расходы на судебное разбирательство превысили сумму, которую мог получить займодатель, возможен выбор именно такого решения.

Как взыскать дебиторскую задолженность при банкротстве?

Если должник проходит процедуру банкротства, шанс взыскать с него дебиторскую задолженность есть. Для этого нужно действовать согласно плану, который должен включать следующие пункты:

Подготовить документы, которые доказывают размер и существование долга . После этого нужно, чтобы арбитражный управляющий вписал ваши требования в реестр кредиторов. Документы, подтверждающие размер и сам факт наличия задолженности, подаются вместе с заявлением. Это могут быть чеки, договоры, бухгалтерские документы, счета-фактуры, накладные и т.д. Эти документы потребуется направить в арбитражный суд, ведущий дело о банкротстве вашего должника. Именно он будет принимать решение о включении того или иного кредитора в реестр. Отказ от суда возможен в том случае, если документы не будут предоставлены или их будет недостаточно, а также в случае, если сроки их подачи будут пропущены. Решить проблему вполне реально, например, восстановить сроки. Для этого потребуется изучить конкретный случай, выработать стратегию поведения. Рекомендуется обратиться к грамотному специалисту юридической сфере. Это может быть как адвокат, так и юридическое бюро.

. После этого нужно, чтобы арбитражный управляющий вписал ваши требования в реестр кредиторов. Документы, подтверждающие размер и сам факт наличия задолженности, подаются вместе с заявлением. Это могут быть чеки, договоры, бухгалтерские документы, счета-фактуры, накладные и т.д. Эти документы потребуется направить в арбитражный суд, ведущий дело о банкротстве вашего должника. Именно он будет принимать решение о включении того или иного кредитора в реестр. Отказ от суда возможен в том случае, если документы не будут предоставлены или их будет недостаточно, а также в случае, если сроки их подачи будут пропущены. Решить проблему вполне реально, например, восстановить сроки. Для этого потребуется изучить конкретный случай, выработать стратегию поведения. Рекомендуется обратиться к грамотному специалисту юридической сфере. Это может быть как адвокат, так и юридическое бюро. Задолженность будет возмещена из активов должника . Для этого придется дождаться момента, пока процедура банкротства дойдет до конкурсного производства, и активы компании будут продаваться на торгах. Вырученная сумма будет направлена на удовлетворение требований кредиторов, согласно очереди. Сумма, полученная с продаж активов, может быть небольшой, тогда кредиторам не хватит денег для удовлетворения всех их претензий.

. Для этого придется дождаться момента, пока процедура банкротства дойдет до конкурсного производства, и активы компании будут продаваться на торгах. Вырученная сумма будет направлена на удовлетворение требований кредиторов, согласно очереди. Сумма, полученная с продаж активов, может быть небольшой, тогда кредиторам не хватит денег для удовлетворения всех их претензий. Если средств оказалось недостаточно, кредитор может обратиться в суд с требованием привлечь бенефициаров должника к субсидиарной ответственности. Если суд вынесет соответствующее решение, кредитор вправе рассчитывать на возвращение средств из личных активов директора компании, главного бухгалтера, иных, ответственных за деятельность и принятие решений компании-банкрота лиц. Это не так просто, так как кредитору потребуется не просто обратиться в суд, но еще и представить доказательства вины бенефициаров в том, что юридическое лицо под их началом превратилось в банкрота. Процесс подобного доказывания достаточно сложен, поэтому рекомендуется обратиться к профессиональным юристам, специализирующимся именно на таком типе судебных разбирательств.

Продажа дебиторской задолженности на торгах по банкротству

Дебиторская задолженность при банкротстве может быть реализована другим лицам на торгах. Это один из способов вернуть кредитору средства, снизив его потери. Однако такой актив не всегда можно продать выгодно. Его цена постепенно снижается, пока не найдется заинтересованное лицо, готовое ее купить. После покупки оно сможет истребовать с должника средства вместо кредитора, а последний получит уплаченную за долг сумму. Обязательства также нередко перепродают.

Некоторые компании и частные лица специализируются на выкупе и дальнейшем истребовании или перепродаже долга, а для кредитора это способ вернуть хотя бы часть средств, которые ему должны. Продать долг можно, если он ликвидный, безнадежный долг покупают редко, однако покупатель заранее не знает, какая перед ним задолженность, и несет определенные риски.

Схема реализации задолженности на торгах примерно такая же, как и относительно имущества должника. Это реальная возможность исполнить финансовые обязательства перед кредиторами хотя бы частично. Большинство банкротящихся предприятий имеют дебиторскую задолженность. Часто бывает так, что на балансе организации имеются замороженные средства. Они представляют собой отдельной вид актива, который является частью конкурной массы.

Причины продажи дебиторской задолженности могут быть следующими:

Актив представляет материальную ценность.

Возможность переуступить право и вернуть кредиторам долги.

Взыскание дебиторской задолженности принесет покупателю прибыль.

Такой вид сделки выгоден для всех участников торгов. Кредитор может быстро получить хотя бы часть средств, продавец избавляется от финансового бремени или снижает размер обязательств, а покупатель получает деньги. Однако для последнего риски есть: взыскать дебиторский долг можно не всегда. Часто задолженность покупают крупные компании у более мелких с целью присоединить бизнес или сотрудничать с ним, поэтому должник может восполнить долг, выполняя какую-либо работу.

Покупатель вправе проверить ликвидность задолженности, пользуясь разными инструментами. Например, он способен изучить картотеку арбитражного суда, проверить через службу судебных приставов, получить выписку из единого реестра юридических лиц, изучить новости и прочую доступную информацию о компании. Покупатель имеет право воспользоваться как одним из инструментов проверки, так и сразу несколькими, что позволит максимально точно установить характер актива, перспективы его приобретения и шансы получения выгоды от этого.

Цена актива

Продается дебиторская задолженность должника при банкротстве по разным расценкам в зависимости от ряда критериев. В среднем цена может быть от 50 000 рублей до нескольких миллионов. Все зависит от размера долга, его ликвидности. Например, если долг составляет 500 000 рублей, его можно купить за 10% стоимости.

Часто стоимость снижается, если нет желающих купить актив, представляющийся проблемным. В этом случае сам должник может пригласить доверенное лицо, которое выкупит долг, но не будет в будущем его взыскивать. Это своеобразное списание дебиторской задолженности; банкротство компании не мешает так делать доверенным лицам.

Если задолженность кем-то приобретается, должника об этом уведомляют в письменном виде. Далее приобретатель может направить должнику претензионное письмо, на которое он обязан ответить. С новым партнером можно заключить соглашение, обсудить условия сделки. Например, в рамках соглашения может быть утверждена обязанность восполнить сумму долга услугами, если компания их предоставляет, и обе стороны на это согласны.

Когда договориться не получилось, приобретатель проблемного актива может обратиться в суд с целью взыскания денег. Стоит отметить, что суд может посчитать долг безнадежным, тогда он будет списан, а покупатель потеряет свои средства.

Дебиторская задолженность в процедуре банкротства считается безнадежной, если взыскать ее невозможно. Определение безнадежного долга содержится в п. 2 ст. 266 НК РФ. Критерии такого состояния актива:

Срок давности истек на момент обращения в судебный орган.

Организация ликвидирована или есть акт государственного органа, говорящий о невозможности исполнения обязательств должником.

Существует постановление судебного пристава-исполнителя об окончании исполнительного производства, так как взыскать долг не представляется возможным.

Неизвестно, где находится должник.

У ответчика нет имущества в собственности, подлежащего взысканию.

Компания признана банкротом, и суд списал долги.

Любая сторона процесса имеет право пользоваться услугами профессиональных адвокатов по банкротству. Если вам требуется списать или взыскать деньги по финансовым обязательствам, лучше обратиться к опытному адвокату, который поможет максимально выгодно разрешить спор.