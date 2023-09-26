Заявление о признании ООО банкротом заполняется инициатором банкротства. Начать процедуру банкротства ООО может сам должник или кредиторы.

Вне зависимости от причин, основным поводом банкротства считается отсутствие возможности покрыть денежные обязательства в течение 3-х месяцев. В соответствии с ФЗ №127 «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2022 г., параграф 5 «Банкротство стратегических предприятий и организаций», сумма долга составляет не менее трехсот тысяч рублей для признания банкротом юридического лица.

О денежных обязательствах, которые необходимо покрыть за трёхмесячный срок, расписано в статье 3 ФЗ 127 «О банкротстве»: кредиторские задолженности, оплачиваемый работникам труд, пособия и прочие обязательные платежи.

Заявление о признании ООО банкротом пишет сам владелец. В ином случае заявление составляется кредитором или налоговой службой. Законом допустимо написание заявления несколькими кредиторами в виде иска.

Заявление о признании ООО банкротом: приложения

Написание заявления ещё не является окончанием процедуры о признании юридического лица банкротом. К заявлению прилагаются:

пакет учредительных документов

свидетельства о постановлении юридического лица на налоговый учёт

выписки из банков

подтверждения о наличии долгов (в письменном виде)

бухгалтерский отчёт

При непосредственной подготовке заявления необходимо уточнять нюансы о дополнительных документах — у юридических лиц могут быть индивидуальные параметры, которые необходимо учитывать к общему пакету документов.

Если заявление о признании ООО банкротом подается не в полной форме или отсутствует документ из общего пакета, то иск переходит в статус приостановки. Более грубое пренебрежение требованиям закона влечёт ответственность в виде штрафа.

Образец заявления о признании ООО банкротом

Если владелец впервые пишет заявление о признании ООО банкротом, ему необходимо обратиться к общедоступным образцам — внесение личных коррективов в шаблон упростит создание заявления с нуля. Начало у документа стандартное — правая сторона содержит сведения о судебном органе, в который поступит заявление, аналогично вносится информация о предприятии (реквизиты, данные о руководителе, контактные сведения).

В центральной части документа требуется написать его название и далее следовать заполнению следующих пунктов:

размер долга

информация о кредиторах (обязательно внести ссылки на подтвержденные документами основания подтверждённого долга)

количество долгов на основании компенсаций работникам, заработная плата или сборы

информация о возможных активах организации

ссылки на законодательство, в соответствии с которым владелец действует как заявитель

цели подачи заявления

В заявление о признании ООО банкротом необходимо включить весь пакет документов, прилагающийся к заявлению. По завершению на документе ставится подпись владельца, дата и штамп организации.

Вы можете скачать образец заявления о признании ООО банкротом с нашего сайта:

Вы можете ознакомиться с образцом заявления о признании ООО банкротом, однако рекомендуется обратиться к компетентным юристам или адвокатам, которые помогут правильно составить заявление в суд.

Заявление о признании ООО банкротом: инструкция по подготовке и подаче в суд

В соответствии со статьёй 192 параграфа 5 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2022 г., необходимо учитывать все лица, принимающие участие в деле о банкротстве предприятия. Суд имеет право отказать и не рассматривать заявление о признании ООО банкротом в случае, если один из пунктов плана не будет выполнен:

Ситуацию необходимо проанализировать с юридической точки зрения. Нужно понять, возможно ли осуществить погашение возникшего долга без процедуры банкротства. Сам процесс достаточно тяжёлый и долгий по времени, в отдельных случаях затягивающийся до трёх лет. Для анализа необходимо рассмотреть размер долгов и их структуру. Сбор документов, которые необходимы для приложения к иску, включают в себя копии учредительных документов, документы с подтверждением долга (и их размером), письменное подтверждение невозможности иных способов взыскания. Публикация уведомления о намерении банкротства происходит на Едином реестре о фактах деятельности юридических лиц. Заявление о признании ООО банкротом подготавливается только на четвёртом этапе. Форма заявления (шаблон) доступна в сети Интернет. Заявление оформляется в двух или трёх экземплярах, подготавливаются копии. Это необходимо для отправки документа руководителю предприятия. Для того, чтобы заявление о признании ООО банкротом было рассмотрено, необходимо произвести оплату пошлины в размере 6 000 рублей. К заявлению настоятельно рекомендуется приложить копию платёжного документа. Заключительным этапом служит сдача заявления. Делами подобного характера занимается арбитражный суд, в него и требуется отправить заявление.

Отправить заявление о признании ООО банкротом в суд можно одним из четырёх способов — личная доставка в канцелярию суда, отправка через курьера (с наличием доверенности), отправка ценным письмом (опись обязательна) или размещение сканов документа на сайте суда.

Нюансы, о которых важно знать при подаче заявления

Во-первых, у заявляющего лица не всегда в наличии учредительные документы. У работника предприятия или посторонней организации таких документов нет. Для того, чтобы процедура написания заявления прошла успешно, необходимо заполнить регистрационные данные должника (это может быть как ИНН, так и КПП).

Во-вторых, обязательно наличие документов для подтверждения долга (и попыток его возврата): копии договоров, бухгалтерская первичка, акты сверок, гарантийные письма. До того, как заявление о признании ООО банкротом будет готово, рекомендуется обращение в суд для обычного арбитража.

К заявлению о банкротстве необходимо приложить копии о предыдущем судебном решении, исполнительный лист и постановление от судебного пристава.

В-третьих, если публикация на сайте федерального реестра о банкротстве прошла успешно, в суд можно обратиться через 15 дней после публикации. Данный промежуток сформирован для того, чтобы уведомление было своевременно рассмотрено и предприняты первичные меры.

Условия для подачи заявления

Документ отправляется в арбитражный суд, который контролирует соответствие следующих стадий:

составление заявления в письменном виде

наличие подписи руководителя предприятия

подача заявления в течение месяца проведения проверки юридического лица на обоснование статуса банкрота

внесённая пошлина до подачи документа

Суд рассматривает заявление в течение 2 недель, всё это время процедура наблюдения за юридическим лицом продолжается.

Кто имеет право выступать инициатором банкротства?

Заявление о признании должника банкротом ООО имеют права составлять следующие лица:

сама юридическая организация (лицо)

сотрудник организации (в случаях задолженности по заработной плате)

кредиторы, относящиеся к организации (банки или контрагенты)

представители органов государственной власти при обнаружении задолженностей по платежам

Вне зависимости от лица, составляющего заявление о признании ООО несостоятельным банкротом, условием для рассмотрения заявления является пакет документов, формирование которого уже было изложено ранее.

Возможна ли упрощённая процедура банкротства без заявления?

В альтернативе упрощенная процедура банкротства ООО действительно возможна при наличии одного из двух обстоятельств — должник отсутствует или будет ликвидирован. Для первого случая процедура реализуется при соответствии следующим условиям:

юридическое лицо не осуществляет свою деятельность на протяжении долгого срока

руководитель предприятия находится в другом месте и установление его точного местоположения невозможно

у юридического лица большая задолженность

Для второго случая подходит наличие решения о ликвидации юридического лица, которое возможно составить с опорой на статью 61 ГК от 05.05.2014 г. Упрощенная процедура не только избавляет от необходимости писать заявление, но и назначает конкурсное производство, минуя остальные этапы, что значительно экономит время организации и финансовые затраты на процедуру.

Сроки признания должника банкротом

Законом предусмотрена максимально возможная длительность сроков в процессе признания юридического лица банкротом и порядка рассмотрения пакета документов, приложенного к заявлению:

период наблюдения за юридическим лицом не более 7 месяцев (арбитраж выносит решение с момента подачи заявления)

внешнее управление по закону не превышает 18 месяцев (один из этапов банкротства юридического лица)

конкурсное производство не превышает 12 месяцев (облегчённый этап, который предоставляет суд)

подача заявления осуществляется в течение 30 дней с момента получения доказательств о несостоятельности компании

Для составителей заявлений такие сроки важны во избежание нюансов при внеплановых вероятных процедурах, например, мировое соглашение заканчивает процесс признания юридического лица банкротом — соответственно, документы уже не будут иметь силу ввиду ненадобности.

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