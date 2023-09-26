Как заполнить заявление о признании ООО банкротом?
Заявление о признании ООО банкротом заполняется инициатором банкротства. Начать процедуру банкротства ООО может сам должник или кредиторы.
Вне зависимости от причин, основным поводом банкротства считается отсутствие возможности покрыть денежные обязательства в течение 3-х месяцев. В соответствии с ФЗ №127 «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2022 г., параграф 5 «Банкротство стратегических предприятий и организаций», сумма долга составляет не менее трехсот тысяч рублей для признания банкротом юридического лица.
О денежных обязательствах, которые необходимо покрыть за трёхмесячный срок, расписано в статье 3 ФЗ 127 «О банкротстве»: кредиторские задолженности, оплачиваемый работникам труд, пособия и прочие обязательные платежи.
Заявление о признании ООО банкротом пишет сам владелец. В ином случае заявление составляется кредитором или налоговой службой. Законом допустимо написание заявления несколькими кредиторами в виде иска.
Заявление о признании ООО банкротом: приложения
Написание заявления ещё не является окончанием процедуры о признании юридического лица банкротом. К заявлению прилагаются:
- пакет учредительных документов
- свидетельства о постановлении юридического лица на налоговый учёт
- выписки из банков
- подтверждения о наличии долгов (в письменном виде)
- бухгалтерский отчёт
При непосредственной подготовке заявления необходимо уточнять нюансы о дополнительных документах — у юридических лиц могут быть индивидуальные параметры, которые необходимо учитывать к общему пакету документов.
Если заявление о признании ООО банкротом подается не в полной форме или отсутствует документ из общего пакета, то иск переходит в статус приостановки. Более грубое пренебрежение требованиям закона влечёт ответственность в виде штрафа.
Образец заявления о признании ООО банкротом
Если владелец впервые пишет заявление о признании ООО банкротом, ему необходимо обратиться к общедоступным образцам — внесение личных коррективов в шаблон упростит создание заявления с нуля. Начало у документа стандартное — правая сторона содержит сведения о судебном органе, в который поступит заявление, аналогично вносится информация о предприятии (реквизиты, данные о руководителе, контактные сведения).
В центральной части документа требуется написать его название и далее следовать заполнению следующих пунктов:
- размер долга
- информация о кредиторах (обязательно внести ссылки на подтвержденные документами основания подтверждённого долга)
- количество долгов на основании компенсаций работникам, заработная плата или сборы
- информация о возможных активах организации
- ссылки на законодательство, в соответствии с которым владелец действует как заявитель
- цели подачи заявления
В заявление о признании ООО банкротом необходимо включить весь пакет документов, прилагающийся к заявлению. По завершению на документе ставится подпись владельца, дата и штамп организации.
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- Заявление о признании ООО банкротом образец (.PDF)
- Заявление о признании ООО банкротом образец (.DOX)
Вы можете ознакомиться с образцом заявления о признании ООО банкротом, однако рекомендуется обратиться к компетентным юристам или адвокатам, которые помогут правильно составить заявление в суд.
Заявление о признании ООО банкротом: инструкция по подготовке и подаче в суд
В соответствии со статьёй 192 параграфа 5 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2022 г., необходимо учитывать все лица, принимающие участие в деле о банкротстве предприятия. Суд имеет право отказать и не рассматривать заявление о признании ООО банкротом в случае, если один из пунктов плана не будет выполнен:
- Ситуацию необходимо проанализировать с юридической точки зрения. Нужно понять, возможно ли осуществить погашение возникшего долга без процедуры банкротства. Сам процесс достаточно тяжёлый и долгий по времени, в отдельных случаях затягивающийся до трёх лет. Для анализа необходимо рассмотреть размер долгов и их структуру.
- Сбор документов, которые необходимы для приложения к иску, включают в себя копии учредительных документов, документы с подтверждением долга (и их размером), письменное подтверждение невозможности иных способов взыскания.
- Публикация уведомления о намерении банкротства происходит на Едином реестре о фактах деятельности юридических лиц.
- Заявление о признании ООО банкротом подготавливается только на четвёртом этапе. Форма заявления (шаблон) доступна в сети Интернет.
- Заявление оформляется в двух или трёх экземплярах, подготавливаются копии. Это необходимо для отправки документа руководителю предприятия.
- Для того, чтобы заявление о признании ООО банкротом было рассмотрено, необходимо произвести оплату пошлины в размере 6 000 рублей. К заявлению настоятельно рекомендуется приложить копию платёжного документа.
- Заключительным этапом служит сдача заявления. Делами подобного характера занимается арбитражный суд, в него и требуется отправить заявление.
Отправить заявление о признании ООО банкротом в суд можно одним из четырёх способов — личная доставка в канцелярию суда, отправка через курьера (с наличием доверенности), отправка ценным письмом (опись обязательна) или размещение сканов документа на сайте суда.
Нюансы, о которых важно знать при подаче заявления
Во-первых, у заявляющего лица не всегда в наличии учредительные документы. У работника предприятия или посторонней организации таких документов нет. Для того, чтобы процедура написания заявления прошла успешно, необходимо заполнить регистрационные данные должника (это может быть как ИНН, так и КПП).
Во-вторых, обязательно наличие документов для подтверждения долга (и попыток его возврата): копии договоров, бухгалтерская первичка, акты сверок, гарантийные письма. До того, как заявление о признании ООО банкротом будет готово, рекомендуется обращение в суд для обычного арбитража.
К заявлению о банкротстве необходимо приложить копии о предыдущем судебном решении, исполнительный лист и постановление от судебного пристава.
В-третьих, если публикация на сайте федерального реестра о банкротстве прошла успешно, в суд можно обратиться через 15 дней после публикации. Данный промежуток сформирован для того, чтобы уведомление было своевременно рассмотрено и предприняты первичные меры.
Условия для подачи заявления
Документ отправляется в арбитражный суд, который контролирует соответствие следующих стадий:
- составление заявления в письменном виде
- наличие подписи руководителя предприятия
- подача заявления в течение месяца проведения проверки юридического лица на обоснование статуса банкрота
- внесённая пошлина до подачи документа
Суд рассматривает заявление в течение 2 недель, всё это время процедура наблюдения за юридическим лицом продолжается.
Кто имеет право выступать инициатором банкротства?
Заявление о признании должника банкротом ООО имеют права составлять следующие лица:
- сама юридическая организация (лицо)
- сотрудник организации (в случаях задолженности по заработной плате)
- кредиторы, относящиеся к организации (банки или контрагенты)
- представители органов государственной власти при обнаружении задолженностей по платежам
Вне зависимости от лица, составляющего заявление о признании ООО несостоятельным банкротом, условием для рассмотрения заявления является пакет документов, формирование которого уже было изложено ранее.
Возможна ли упрощённая процедура банкротства без заявления?
В альтернативе упрощенная процедура банкротства ООО действительно возможна при наличии одного из двух обстоятельств — должник отсутствует или будет ликвидирован. Для первого случая процедура реализуется при соответствии следующим условиям:
- юридическое лицо не осуществляет свою деятельность на протяжении долгого срока
- руководитель предприятия находится в другом месте и установление его точного местоположения невозможно
- у юридического лица большая задолженность
Для второго случая подходит наличие решения о ликвидации юридического лица, которое возможно составить с опорой на статью 61 ГК от 05.05.2014 г. Упрощенная процедура не только избавляет от необходимости писать заявление, но и назначает конкурсное производство, минуя остальные этапы, что значительно экономит время организации и финансовые затраты на процедуру.
Сроки признания должника банкротом
Законом предусмотрена максимально возможная длительность сроков в процессе признания юридического лица банкротом и порядка рассмотрения пакета документов, приложенного к заявлению:
- период наблюдения за юридическим лицом не более 7 месяцев (арбитраж выносит решение с момента подачи заявления)
- внешнее управление по закону не превышает 18 месяцев (один из этапов банкротства юридического лица)
- конкурсное производство не превышает 12 месяцев (облегчённый этап, который предоставляет суд)
- подача заявления осуществляется в течение 30 дней с момента получения доказательств о несостоятельности компании
Для составителей заявлений такие сроки важны во избежание нюансов при внеплановых вероятных процедурах, например, мировое соглашение заканчивает процесс признания юридического лица банкротом — соответственно, документы уже не будут иметь силу ввиду ненадобности.
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