Если компания сталкивается с невозможностью выполнения своих финансовых обязательств перед кредиторами, работниками или государством, то законодательство предусматривает процедуру, позволяющую обанкротить ООО. Согласно Федеральному закону «О несостоятельности (банкротстве)», юридическое лицо может инициировать процесс банкротства, если его долги не погашаются более 3 месяцев и общий объем задолженности превышает 300 тыс. рублей. Эти нормы содержатся в статьях 3 и 6 Закона № 127-ФЗ.

Отметим, что обанкротить ООО без долгов нельзя. Это попросту бессмысленно. Чтобы закрыть ООО без долгов воспользуйтесь процедурой ликвидации.

Что делать, чтобы обанкротить ООО?

Чтобы обанкротить ООО, следует пройти через несколько этапов:

Подача в арбитражный суд заявления о признании банкротства. Начало процедуры наблюдения, в течение которой временный управляющий изучает финансовую ситуацию компании и созывает первое собрание кредиторов. В соответствии со ст. 74 ФЗ, кредиторы определяют дальнейший ход процесса: финансовое оздоровление, внешнее управление, конкурсное производство или мировое соглашение. Если выбран путь реабилитации компании, начинается финансовое оздоровление, а позже — внешнее управление. Если решено о ликвидации ООО, начинается конкурсное производство, в рамках которого имущество компании оценивается и продается. После завершения всех процедур информация о компании удаляется из ЕГРЮЛ.

Важно понимать, что процесс банкротства подразумевает серьезную ответственность со стороны руководства. В случае обнаружения признаков фиктивного банкротства руководителей или учредителей ООО могут привлечь к субсидиарной ответственности.

Если вас хотят привлечь к субсидиарной ответственности, рекомендуем сразу обратиться к адвокатам. Чем больше вы затягиваете, тем сложнее и дороже будет отбиться от субсидиарной ответственности. Начать можно с бесплатной консультации. Для записи звоните по телефону: +7 (495) 120-07-05

Как обанкротить ООО с долгами? Пошаговая инструкция

Процесс банкротства юридического лица может включать разные этапы, в зависимости от обстоятельств. Особенно это актуально, когда речь идет о банкротстве по упрощенной схеме. Вот пошаговый разбор процедуры, как можно обанкротить ООО:

Учредители компании принимают решение о ее ликвидации. Если имущество ООО не покрывает долги перед кредиторами, процесс банкротства начинается в соответствии со ст. 224 Закона о банкротстве. При обнаружении неспособности компании погасить долги, ликвидатор или другие заинтересованные стороны (руководство или учредители) обращаются в арбитражный суд. По ст. 225 Федерального закона № 127, суд признает компанию банкротом и начинается конкурсное производство.

В случае стандартной процедуры банкротства:

Уполномоченный представитель ООО подает заявление в арбитражный суд. Временный управляющий анализирует финансовую деятельность компании. Пока управляющий анализирует, компания продолжает работу под его контролем. Происходит первое собрание кредиторов. Затем следует этап наблюдения. При необходимости начинаются стадии финансового оздоровления и внешнего управления. Если финансовое положение ООО не улучшается, начинается конкурсное производство. Управляющий проводит оценку и опись активов ООО для продажи. Активы продаются на аукционе. С кредиторами производятся расчеты. Управляющий подает отчет о результатах банкротства. После одобрения отчета процесс банкротства завершается. Управляющий подает в ФНС решение о признании ООО банкротом. Информация о банкротстве ООО и его исключении из ЕГРЮЛ делается публичной.

Этот процесс поможет эффективно обанкротить ООО, следуя всем законодательным требованиям.

Кто может обанкротить ООО с долгами?

Обанкротить ООО может, как сам должник, так и его кредиторы. Здесь действует правило первого: преимущество получает та сторона, которая инициировала процедуру банкротства.

Если обанкротить ООО хочет должник: Подготовить и подать в арбитражный суд заявление о признании себя несостоятельным.

Предоставить убедительные доказательства того, что компания неспособна погасить свои долги.

Передать полномочия управления фирмой назначенному судом управляющему. Если на банкротство подают кредиторы: Обратиться к арбитражному суду с запросом о признании ООО банкротом с целью обеспечения решения по взысканию долгов.

Ожидать назначения управляющего, который возьмет на себя руководство процедурой банкротства.

Передать исполнительный лист судебным приставам для последующих действий.

Таким образом, в зависимости от стороны инициирующей банкротство, процедура будет слегка отличаться, но в обоих случаях важно соблюдать все законодательные нормы и требования.

При банкротстве крайне важно заручиться профессиональной юридической помощью. Вы можете обратиться к нашим адвокатам по банкротству по номеру телефона: +7 (495) 120-07-05

Вы можете ознакомиться с нашими кейсами по банкротству и защите от субсидиарной ответственности по ссылкам ниже:

Как обанкротить ООО по упрощенной процедуре?

Процедура банкротства ООО может стать решением для компаний, оказавшихся в сложной финансовой ситуации из-за долгов. Но важно учитывать последствия и соблюдать все требования законодательства РФ.

Если руководство решает обанкротить ООО по упрощенной процедуре, следует учитывать, что такой вариант применим при наличии решения о ликвидации фирмы в соответствии с Законом № 127-ФЗ, когда становится очевидно, что активы ООО недостаточны для покрытия долгов.

Критерии для упрощенной процедуры банкротства

Обанкротить ООО по упрощенной процедуре возможно в определенных условиях, которые регламентируются законами Российской Федерации. В основном, упрощенное банкротство предполагает более быстрые и менее затратные процедуры по сравнению со стандартной практикой.

Условия упрощенного банкротства:

Задолженность перед кредиторами. Долги перед кредиторами не превышают установленные законом лимиты. Отсутствие имущества. ООО не имеет достаточного имущества для покрытия процессуальных издержек по банкротству. Отсутствие исков и требований. Не имеется исков или требований от третьих лиц к банкротящемуся ООО.

Что касается законодательной базы, то основные положения и требования к упрощенной процедуре банкротства ООО определены в Законе РФ «О несостоятельности (банкротстве)» № 127-ФЗ. В частности, стоит обратить внимание на статьи 224 и 225 данного закона, где описаны основные моменты, связанные с упрощенной процедурой банкротства.

При соответствии этим условиям учредитель или директор ООО может подать в арбитражный суд заявление о начале упрощенной процедуры банкротства. При положительном решении суда, процедура будет проходить гораздо быстрее, чем обычная.

Например, обычная процедура банкротства может длиться 1-2 года, в то время, как упрощенная — 6-9 месяцев. Сроки существенно сокращены, так как упрощенная процедура состоит только из стадии конкурсного производства.

Тем не менее, прежде чем принимать решение о банкротстве по упрощенной схеме, рекомендуется проконсультироваться с юристом или адвокатом по банкротству, чтобы оценить все возможные риски и последствия для учредителей и руководства компании. Для консультации звоните по телефону: +7 (495) 120-07-05

Ответственность руководства и последствия банкротства ООО

Важное значение имеет роль директора компании в процессе банкротства. Генеральный директор, как правило, не отвечает личными средствами за долги компании, но в случае доказательства его вины в создании неплатежеспособности фирмы, суд может привлечь его к субсидиарной ответственности.

Примером может служить ситуация, где руководитель ООО заключал невыгодные сделки, явно вредящие интересам фирмы.

Если же управляющий задержал подачу документов на банкротство в суд или преднамеренно довел компанию до банкротства, то он может понести административную и даже уголовную ответственность.

Процесс банкротства может принести ряд последствий:

утрата рабочих мест;

потери контрагентов;

утрата корпоративных активов;

риск привлечения к субсидиарной или уголовной ответственности при банкротстве.

Но при правильном подходе и соблюдении всех законодательных норм, банкротство может освободить учредителей от дополнительных рисков и неприятностей.

Однако для этого необходимо обратиться за юридической помощью. Ведь в процессе банкротства:

Решение принимается по итогам процесса в арбитражном суде — нужно обеспечить защиту интересов. Сделки должника оспариваются — также, необходима защита. Должник может быть привлечен к субсидиарной и уголовной ответственности — опять же, чтобы исключить такие риски нужны хорошо подкованные в вопросах банкротства адвокаты.

Подача заявления в суд о банкротстве ООО: преимущества и процедура

Официальная процедура банкротства для Общества с ограниченной ответственностью может принести определенные выгоды. В частности:

Фирма может избавиться от задолженности перед кредиторами, сотрудниками и государственными структурами. Учредители ООО могут уйти от ответственности, если суд признает банкротство закономерным. Банкротство не обязательно завершается ликвидацией компании. Возможно восстановление деятельности под руководством профессионального арбитражного управляющего.

Если учредители решают подать заявление о банкротстве своего ООО, они должны быть уверены, что компания не сможет выполнять свои финансовые обязательства. Это важный момент, так как заявление в арбитражный суд является ключевым этапом процесса банкротства. Важно убедить суд в том, что ООО действительно не в состоянии погасить свои долги, предоставив убедительные аргументы и доказательства.

Вы можете скачать бланк заявления в арбитражный суд о признании ООО банкротом:

Сколько стоит обанкротить ООО?

Провести процедуру банкротства самостоятельно невозможно. Как минимум, потребуется оплачивать услуги арбитражного управляющего. Законом установлена сумма в 30 000 рублей, в качестве вознаграждения управляющего.

Также, вам надо учитывать государственные пошлины и расходы на услуги юридической помощи. Каждый случай индивидуален, и стоимость банкротства может варьироваться в зависимости от сложности: количества кредиторов, суммы задолженности, активов и т.д.

В общем ответа на вопрос, сколько будет стоить банкротство именно вашей компании, в интернете вы не найдете. Чтобы узнать о расходах на процедуру банкротства, вы можете записаться к нам на бесплатную консультацию в офисе по номеру телефона: +7 (495) 120-07-05

Как происходит процесс расчета стоимости:

Записываетесь на консультацию. Приезжаете в офис с документами на руках (извините, без документов посчитать не получится) Адвокат проводит анализ вашей ситуации и называет сумму.

Отличие нашего предложения в том, что мы не требуем оплату за всю процедуру банкротства сразу. Доступна рассрочка на весь срок проведения процедуры. Вы можете платить обозначенную на консультации сумму раз в месяц.

Таким образом, вы не отдаете деньги за непонятный результат, а платите за конкретно проделанную работу наших специалистов. При этом ваши риски = 0%.