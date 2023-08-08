Когда налоговая доначислила НДС – это означает, что налоговый орган после проверки считает, что организация или индивидуальный предприниматель уплатили меньше налога на добавленную стоимость (НДС), чем следовало бы. В результате проверки было выявлено, что сумма НДС, которая должна была быть уплачена в бюджет, больше той, которая была фактически перечислена.

Подобное решение может быть основано на различных обстоятельствах, таких как:

Неправильное применение ставок НДС. Неверное формирование налоговой базы. Ошибки при оформлении первичных документов. Неполное учет прихода и расхода товаров, работ, услуг.

После вынесения решения о доплате, налогоплательщику будет направлено решение о доначислении с указанием суммы доплаты и обоснованием причин. Если налогоплательщик не согласен с решением налоговой, он имеет право обжаловать его в порядке, установленном законодательством.

Доначисления НДС по налогам — страшный сон любого предпринимателя и юридического лица. С этой проблемой могут столкнуться и физические лица. Если имеются основания, то налоговые органы могут доначислить налоги, и размеры могут быть просто огромными, суммы иногда могут исчисляться миллионами.

Обычно такие мероприятия проводятся после проверок, в ходе которых были выявлены нарушения. В его рамках комиссия, которая проводила проверочные мероприятия, может увеличить сумму налогов относительно суммы, изначально указанной плательщиком. Но во всем следует разобраться более внимательно, узнать основные причины доначисления НДС и что делать в этих ситуациях.

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Ситуации, когда налоговая доначислила НДС

Налоговая служба может доначислить НДС в результате камеральной (КНП) или выездной налоговой проверки (ВНП). Если выезд проводится редко, то под камеральную проверку попадают все налоговые декларации, исключений в этом случае нет.

Доначисления по НДС при камеральной проверке

Порядок камеральной проверки по НДС регламентирован статьей 88 НК РФ. Общий срок КНП по НДС составляет два месяца со дня предоставления декларации в налоговый орган (абз. 4 п. 2 ст. 88 НК РФ). Иногда срок может быть увеличен до трех месяцев (абз. 5 п. 2 ст. 88 НК РФ).

При подаче уточненной декларации срок проверки начинает исчисляться со дня ее предоставления. Это означает, что проверка по первичной декларации прекращается, а по уточненной начинается с самого начала.

Во время проведения КНП должностные лица из налоговой службы могут запрашивать пояснения, просить предоставить им документы, которые подтверждают льготы, если они были указаны в декларациях.

Налоговая доначислила НДС при выездной налоговой проверке (ВНП)

Особенности выездной проверки отображены в статье 89 НК РФ. Их срок обычно не превышает двух месяцев, но иногда он может быть увеличен до четырех и даже до шести месяцев.

Во время выезда работники налоговой службы могут проверить сразу несколько налогов за несколько отчетных периодов. При проверочных мероприятиях могут быть изъяты документы, проведен осмотр помещения, проведена инвентаризация, опрос свидетелей и другие меры.

Выездная проверка выполняется только в тех случаях, если налоговая служба уверенна, что в ходе проверочных мероприятий будут доначислены значительные суммы налогов. ВНП не проводится внезапной, до нее налогоплательщик может быть несколько раз вызван в инспекцию на допрос, у него будет время на устранение имеющихся нарушений.

Что может привести к доначислению НДС?

Главный повод для доначисления налоговых выплат – снижение налоговой базы со стороны налогоплательщика. Это моет быть связано с сокрытием облагаемых доходов или учетом расходных операций, которые подлежат учету. Не имеет значения, как это произошло – из-за технического сбоя или было сделано специально. Доначисления все равно будут наложены. Разница будет только в размере штрафа, который будет начислен за неуплату налогов.

Обычно при проведении ВНП налоговая служба уже имеет определенные основания для проверки. Она уверенна, что доначисления будут наложены, проведение проверок только подтвердит этот факт. При ВНП особое внимание налоговая обращает на следующие условия:

Найм на работу самозанятых;

Дробление бизнеса;

Реальность сделок.

Работа с самозанятыми

Среди основных рисков работы с самозанятыми можно выделить:

Заключение гражданско-правового договора как с самозанятым действующим работником по трудовом договору и с бывшим в течение двух последних лет запрещено на законодательном уровне;

Переквалификация гражданско-правового договора с самозанятым в трудовой договор может привести к доначислению страховых взносов и НДФЛ.

Ниже можно рассмотреть основные рекомендации, которые помогут предотвратить переквалификацию:

Гражданско-правовой договор должен быть составлен правильно и грамотно, в нем не должны упоминаться понятия из трудового законодательства (работник, работодатель, должность, штатное расписание, трудовой распорядок и т.п.). В договоре должен быть четко прописан перечень услуг и порядок оплаты услуг;

У самозанятого должны быть и другие заказчики;

Выплаты самозанятому не должны совпадать с выплатами зарплаты в компании.

Дробление бизнеса

Доначисление налогов по причине дробления бизнеса относится к частой практике. Разделение бизнеса между несколькими хозяйственными субъектами не попадает под запрет закона. Основной причиной для доначисления налогов служит дробление бизнеса с целью уменьшения выплат на налогах.

К основным признакам незаконного дробления бизнеса относятся:

Взаимозависимость участников компаний;

Использование единой базы контрагентов;

Одни и те же сотрудники, работающие в компаниях;

Использование специальных режимов;

Приближение к ограничительным лимитам по спецрежимам;

Применение единой бухгалтерии;

Осуществление одной и той же схожей деятельности;

Единый официальный сайт и контакты.

Каждый из вышеперечисленных признаков по отдельности не может быть доказательством дробления бизнеса, но вот если отмечается сразу несколько подозрительных сходств и отсутствие документов у организации об экономической обоснованности дробления приближает раздробленные компании к доначислению налога на прибыль и НДС.

Реальность сделок

Представители от налоговой службы в ходе проверок могут установить доначисление налогов при выявлении нереальности сделок.

На что может быть доначислен налог:

За выявление схем с необоснованным участием посредников, которые находятся под контролем налогоплательщика;

Выявление схем с участием ИП, через которые проводится выведение наличных средств;

Выявление схем с участием технических компаний, которые на деле не оказывают заявленные услуги.

Как можно избежать доначисления:

Разработать и соблюдать на предприятии регламент по соблюдению должностной осмотрительности;

Должно быть документальное обоснование (экономический анализ, расчеты и много другое) экономической обоснованности дробления бизнеса.

Претензий со стороны ФНС можно избежать, если до заключения договора провести тщательную проверку своего контрагента. Но для этого недостаточно выгрузить выписку ЕГРЮЛ или проверить партнера через сервис «Прозрачный бизнес».

Проверочные мероприятия должны быть организованы так, чтобы можно было подтвердить или опровергнуть факт наличия у контрагента ресурсов для исполнения своих основных обязательств.

Решение о доначислении налоговых выплат подлежит оспариванию. Для начала требуется подать жалобу в вышестоящие налоговые органы. Но сделать это требуется до дня вступления обжалуемого решения в силу, а именно в течение 30 дней со дня получения решения. Если данный орган откажет в удовлетворении жалобы, то можно обратиться в Арбитражный суд. Срок на судебное обжалование составляет три месяца со дня, когда организация была уведомлена о нарушении их прав и законных интересов.

Что делать, если налоговая доначислила НДС?

Если налоговая доначислила НДС на крупную сумму, это может стать серьезной проблемой для организации или индивидуального предпринимателя. В такой ситуации стоит соблюдать следующие рекомендации:

Анализ решения о доначислении. Внимательно изучите решение налоговой инспекции: какие ошибки или нарушения были выявлены, на каком основании произведено доначисление. Консультация с экспертами. Обратитесь к профессиональным налоговым консультантам или юристам для оценки ситуации. Это поможет понять, насколько обоснованным является решение налоговой и какие есть шансы успешно его обжаловать. Подготовка документов. Если решение налоговой кажется вам ошибочным, соберите все необходимые документы, которые могут подтвердить правомерность ваших действий. Обжалование решения. Вам предоставляется право обжаловать решение налоговой инспекции в вышестоящем налоговом органе или в суде. Помните, что для обжалования есть определенные сроки, которые необходимо соблюдать. Договоренность о рассрочке. Если у вас нет возможности оплатить доначисленную сумму сразу, попробуйте договориться с налоговой инспекцией о рассрочке платежа или отсрочке его уплаты. Предотвращение повторения ситуации. После разрешения ситуации стоит проанализировать, почему до такого дошло, и принять меры, чтобы подобные ошибки не повторялись в будущем. Внутренний аудит. Рассмотрите возможность проведения внутреннего аудита для выявления и устранения слабых мест в системе учета и отчетности вашей компании. Банкротство компании. Иногда сумма доначислений может быть настолько крупной, что выйти из такой ситуации поможет только процедура банкротства.

В любом случае, решение о том, как действовать, следует принимать, опираясь на профессиональное мнение адвокатов или юристов и тщательный анализ ситуации.

Поможет ли банкротство при крупном доначислении НДС?

Банкротство может рассматриваться как один из возможных инструментов в случае крупного доначисления НДС, но его применение зависит от конкретных обстоятельств и последствий для бизнеса. Вот основные моменты, которые стоит учитывать:

Отсрочка уплаты налоговых платежей. В процессе банкротства может быть предоставлена отсрочка или рассрочка уплаты налоговых платежей. Последствия для бизнеса. Банкротство — это сложный и длительный процесс, который может негативно повлиять на репутацию компании, отношения с партнерами и клиентами. Необходимо учитывать возможное прекращение деятельности или продажа активов компании. Другие долги. Банкротство влияет не только на налоговые обязательства, но и на все другие долги компании. Это может затронуть отношения с кредиторами, поставщиками и другими сторонами. Стоимость процедуры. Банкротство не бесплатно. Процедура требует привлечения специалистов, что может обернуться дополнительными расходами. Личная ответственность руководства. В некоторых юрисдикциях руководители компании могут нести личную ответственность в случае банкротства, особенно если будет доказано, что они допускали неправомерные действия или халатность. Альтернативные решения. Возможно, существуют другие способы решения проблемы с доначислением, такие как переговоры с налоговой службой, реорганизация бизнеса или получение кредита.

Если рассматривается вариант банкротства из-за крупного доначисления НДС, настоятельно рекомендуется обратиться за консультацией к адвокатам в области налогообложения и банкротству юридических лиц.