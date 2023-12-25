Контролируемое банкротство — это процедура признания несостоятельности с возможностью контролировать процесс в интересах должника. При грамотной разработки стратегии лицо с задолженностью сможет получить максимальную выгоду, оздоровиться финансово и продолжить свою работу в прежнем порядке. Этот процесс в целом не сильно отличается от стандартной процедуры. Его также могут начать кредиторы, все равно будет присутствовать арбитражный управляющий. Мы рассмотрим вопрос, как проводится контролируемое банкротство, и каковы его последствия.

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Что такое контролируемое банкротство?

Тот факт, что компания близка к банкротству, прежде всего понимает ее руководство. Чаще всего именно оно обращается в суд с заявлением о признании банкротом. Некоторые фирмы стараются сохранить активы и с этой целью действуют нечестно. Для этого они прибегают к так называемой процедуре контролируемого банкротства.

Чтобы понимать, что такое контролируемое банкротство, стоит заметить, что в законе отдельного процесса нет. Существует просто процедура признания несостоятельности юридического лица, которая описана в № 127 ФЗ.

Никаких исключений из нее нет, однако предприниматели придумывают разнообразные способы в обход закона, чтобы сохранить свое имущество, не выплачивать долги кредиторам и максимально контролировать процесс.

Если им удается избежать уголовной ответственности, они смогут сохранить имущество, не возвращают деньги и ликвидируют фирму. В некоторых случаях помогают антикризисные меры, и организация восстанавливает свое финансовое состояние. Стоит более подробно разобраться в том, как все это происходит и насколько законны методы некоторых предпринимателей.

Отдельные ООО пытаются снизить риски и привлекают на свою сторону аффилированного кредитора. Это недобросовестное лицо, которое действует в интересах фирмы с задолженностью. Такой кредитор способен инициировать процедуру банкротства, выставить требования, однако он мог даже ничего не вкладывать в компанию. Действия этого лица могут снизить риски потерять имущество или оказаться привлеченным к субсидиарной ответственности, но они вполне тянут на уголовную ответственность по статье «Мошенничество» (ст. 159 УК РФ), если достаточные доказательства будут собраны.

Контролируемое банкротство реализуется по следующим схемам

Контролируемое банкротство может выглядеть по-разному. Чаще всего на практике встречаются следующие схемы:

Привлечение аффилированного кредитора или арбитражного управляющего. Чаще всего этот способ выбирают фирмы, которые имеют несколько дочерних предприятий и желают ликвидировать одно из них. Но и организации поменьше могут пытаться защитить свои активы подобным образом. Дружественный кредитор внедряется в круг реальных займодателей и старается получить контроль над всей процедурой. Кроме этого, он выставляет собственные требования и претендует на активы должника. Как правило, требования такого кредитора превышают 50% общей суммы долга. О том, каким образом это делается, мы расскажем чуть ниже, а в данном случае обратим внимание на сам процесс. Такой кредитор возбуждает исковое производство. После вынесенного судом решения он начинает процедуру признания юрлица банкротом. Если другие кредиторы не обратятся в суд или правоохранительные органы, например, не успеют собрать доказательную базу, то подставной кредитор взыскивает долг, но на самом деле ничего не забирает. Он получает определенную сумму по договоренности с сообщниками. Такие действия подпадают под уголовную ответственность, например, как фиктивное банкротство (ст. 197 УК РФ). Желаемый результат может наступить в случае, если конкурсный управляющий не заметит признаков преступления, а настоящие кредиторы не проявят активности. Ликвидация компании. Если организация перестала быть платежеспособной, ее руководство постарается от нее избавиться. Есть шанс, что долги будут признаны безнадежными, и их спишут. Для этого компанию нужно ликвидировать. Руководство фирмы не заявляет о банкротстве и старается ликвидировать компанию через доверенных лиц. Смысл в том, что ликвидационная комиссия делает выводы о невозможности уплаты долга и начинает процесс ликвидации предприятия. В этом случае ликвидатор может быть дружественным должнику лицом, а при банкротстве юридического лица суд назначает арбитражного управляющего, которого не всегда получается выбрать из знакомых. Если при признании заявителя банкротом суд может отклонить арбитражного управляющего, предложенного должником, и назначить своего, или кредиторы могут выразить несогласие с назначенной кандидатурой, то поступить так с ликвидатором намного сложнее, чем и пользуются недобросовестные предприниматели. Услуги аффилированного арбитражного управляющего. Вычислить это достаточно сложно, при этом такой управляющий «не заметит» части активов, нарушений закона, в целом будет действовать в интересах ответчика.

Какими инструментами пользуются недобросовестные должники?

Рассмотрим вариант аффилированного кредитора как наиболее сложный и интересный. Дружественный займодатель старается сосредоточить максимально возможную задолженность в своих руках. Смысл в том, что по решению суда сначала выплатят средства ему, а затем они кончатся, и настоящие кредиторы не смогут получить возмещение своих убытков.

Для того чтобы доказать, что подставной кредитор имеет право требовать средства, должник и аффилированное лицо пользуются следующими инструментами:

Заключают фиктивную сделку. Дружественный кредитор должен намеренно нарастить долговую массу. Для этого заключается одна или несколько сделок, обязательства по которым организация не выполняет. Однако стоит обратить внимание на то, что ни одна из сторон не реализует свои действия, предусмотренные условиями сделки. От займодателя не поступает денег, а должник не выполняет свою сторону соглашения. Правоохранительные органы могут проверить этот момент, поэтому должник может заранее подготовить поддельные бухгалтерские документы, по которым кредитор якобы вносил в кассу компании наличные средства. Естественно, через банк никто никакие деньги не проводит. Стоит отметить, что подделка документов также преследуется по закону (ст.327 УК РФ). Подрядный договор, уступки (цессии). Дружественное лицо якобы выполняет для должника какие-либо работы, но платы за них не поступает. У выполнившей работы стороны появляется право подать исковое заявление в суд, суд вынесет решение взыскать средства. Компания не сможет удовлетворить требования истца, тогда он понесет исполнительный лист в арбитражный суд и инициирует процедуру банкротства. Однако иные кредиторы могут оспорить такую сделку, если смогут доказать, что никаких работ на самом деле не проводилось и что банкрот и цессионарий имеют общие интересы. Уничтожение бухгалтерской документации. Должник может уничтожить документы, сделать вид, что потерял их или они были украдены. Однако ложное заявление о преступлении наказывается в соответствии со ст. 306 УК РФ.

Контролируемый процесс в любом случае может повлечь за собой уголовную ответственность, если факты будут доказаны. Такое банкротство ответственность контролирующих лиц и самого должника подразумевает по статьям 195,196,197 УК РФ, также в некоторых случаях по ст. 159 и ст. 327 УК РФ.

Законный способ списания долгов: признание задолженности безнадежной к взысканию или выкуп долга на торгах по банкротству

Во-первых, суд может посчитать задолженность безнадежной и списать ее, при этом, если бенефициары смогут доказать, что их вины в несостоятельности предприятия нет, арбитражный суд не будет привлекать их к субсидиарной ответственности. Существует возможность и относительно проконтролировать этот процесс.

Во-вторых, в деле о банкротстве возможен выкуп долга. Происходит это следующим образом: во время проведения процедуры признания несостоятельности дебиторскую задолженность выставляют на торги, где ее может выкупить заинтересованное лицо. Долг может быть ликвидным или безнадежным, это риски, которые закладываются. Основной смысл в том, что заинтересованное лицо покупает долг за меньшую сумму, чем его размер. Эти деньги получает кредитор, а приобретший долг гражданин или компания истребует полную сумму с должника.

Если никто не покупает задолженность, ее стоимость снижается вплоть до одного рубля. Естественно, должнику выгодно, чтобы подставное лицо приобрело такой долг, отдало кредитору небольшую сумму, а с него ничего не истребовало. Это достаточно распространенная практика, поэтому лица с задолженностями отслеживают такие торги и стараются отправить на них своих знакомых, готовых им помочь. По сути, это не является нарушением закона, так как купить долг может любой желающий.

Выгодно ли контролируемое банкротство?

Контролирующее лицо в банкротстве позволяет должнику извлечь выгоду в размере всего долга или его части. Но применение описанных выше схем может повлечь за собой уголовное преследование. Поэтому прежде чем использовать рискованные способы сохранить свое имущество, рекомендуется обратиться к опытным адвокатам или юристам, которые помогут добиться желаемого без нарушения закона. При грамотной стратегии можно добиться следующих результатов:

Списать долги официально, не опасаясь субсидиарной ответственности.

Сохранить активы компании или хотя бы их часть.

Не попасть под уголовное преследование.

Восстановить платежеспособность организации и погасить задолженность перед кредиторами, сохранив бизнес.

Законный способ списания долгов намного эффективнее безопаснее, он не несет под собой рисков, в отличие от контролируемого банкротства.

Какие есть риски в контролируемом банкротстве?

Должнику в процессе контролируемого банкротства и лицам, контролирующим должника, стоит опасаться в этом процессе не только субсидиарной, но и уголовной ответственности в случае разоблачения. В частности могут быть возбуждены уголовные дела по следующим статьям:

Ст. 195 УК РФ, если должник проводил различные махинации с активами компании.

Ст. 196 УК РФ, если будет доказано, что банкротство было преднамеренным и наступило по вине руководства ООО.

Ст. 197 УК РФ, если будет доказано, что несостоятельность была фиктивной.

Все случаи мы рассматривали выше.

Что говорит №127-ФЗ?

Контролируемое банкротство напрямую законом не разрешается, но и не запрещается, однако в нем прописаны механизмы, не позволяющие ставить на ключевые места аффилированных лиц. Стоит отменить, что законом предусматриваются действия сторон в случаях, когда такие лица будут обнаружены. Кредиторы имеют право исключать их из процесса, но только по решению суда, если смогут доказать выгодную взаимосвязь между должником и таким лицом.

Как выявить контролируемое банкротство?

Если недобросовестный должник пользуется одним или несколькими инструментами для создания возможности контролировать процедуру признания банкротом, суд может установить признаки, свидетельствующие об управляемом характере процедуры:

Бухгалтерские документы представлены не полностью или отсутствуют, в них вносились заметные корректировки, не совпадают даты и данные, есть сомнения в подлинности документов.

Компания передала свое имущество связанным с ней лицам. Не имеет значения, была это купля-продажа, дарение или иные способы передачи активов третьим лицам.

Перед процедурой банкротства внезапно сменился руководитель организации.

В отношении одного или нескольких участников процесса была доказана аффилированность.

В арбитражный суд не поступило заявления о признании банкротом, несмотря на то, что компания уже имела явные признаки несостоятельности.

Банкротство ООО — это не приговор для предприятия. Всегда существует возможность, что проводимые в рамках этой процедуры мероприятия помогут восстановить его платежеспособность. Если было решено ликвидировать компанию, лучше не рисковать, приглашая аффилированных лиц для проведения контролируемого банкротства. Лучше обратиться к опытным адвокатам, способным законно решить вашу проблему.