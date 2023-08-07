Конкурсное производство – это окончательная фаза процедуры банкротства, в результате которой предприятие полностью ликвидируется. Этот процесс инициируется арбитражным судом при установлении факта финансовой несостоятельности компании. В течение этой процедуры осуществляется продажа имущества компании для компенсации долговых обязательств перед кредиторами.

Решение о переходе к конкурсному производству принимается судом в том случае, если предыдущие меры, такие как внешнее наблюдение, финансовая санация и внешнее управление, не смогли обеспечить восстановление платежеспособности компании и выплату долгов. Судебное решение по этому вопросу обычно содержит следующие данные: объявление компании банкротом, назначение конкурсного управляющего, установление сроков процедуры и описание последствий для задолжавшей организации.

Конкурсное производство при банкротстве ООО

Конкурсное производство представляет собой последний этап судебного разбирательства по вопросу о несостоятельности должника-юридического лица. Суд переходит к этой стадии, если все предыдущие меры не дали ожидаемого результата, и финансовая несостоятельность компании очевидна. В этот период происходит наиболее полное возможное погашение долгов компании за счет средств, полученных от продажи имущества на аукционе.

После завершения этого этапа процесса банкротства, должник-организация считается ликвидированной. Даже если реализованные активы оказались недостаточными для погашения долгов перед кредиторами, обязательства считаются исполненными. В единый государственный реестр юридических лиц заносится запись о ликвидации компании.

На данной стадии все еще возможно заключение мирового соглашения между банкротящейся организацией и ее кредиторами. Если такой документ подписан и утвержден судом, дело о банкротстве закрывается.

Процесс конкурсного производства во время банкротства

Конкурсное производство при банкротстве осуществляется в соответствии с Федеральным законом № 127-ФЗ и контролируется назначенным судом конкурсным управляющим. В основном, этот процесс включает инвентаризацию имущества, формирование конкурсной массы, прием требований кредиторов и процентное погашение долгов компании.

Сроки конкурсного производства при банкротстве

Конкурсное производство при банкротстве в России регулируется Федеральным законом № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», принятым 26 октября 2002 года.

В соответствии со статьей 124 этого закона, срок конкурсного производства составляет шесть месяцев со дня введения процедуры. При наличии оснований, конкурсное производство может быть продлено арбитражным судом по ходатайству конкурсного управляющего, участников конкурсного процесса или органов, осуществляющих государственный контроль за операциями с деньгами и иным имуществом, но не более чем на шесть месяцев.

Также в законе прописаны правила проведения конкурсного производства, обязанности и права конкурсного управляющего, порядок распределения имущества банкрота между кредиторами и другие вопросы, связанные с процессом банкротства.

Этапы конкурсного производства при банкротстве

Конкурсное производство при банкротстве общества с ограниченной ответственностью (ООО) в России регулируется Федеральным законом № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» от 26 октября 2002 года. В данном законе описаны все этапы конкурсного производства, включая:

Утверждение конкурсного управляющего, который будет представлять интересы предприятия-банкрота на протяжении всего процесса. Публикация информации о начале конкурсного производства в средствах массовой информации. Проведение инвентаризации и оценка всего имущества должника для формирования конкурсной массы. Закрытие всех банковских счетов организации, кроме одного, который будет использоваться для расчетов в рамках процедуры банкротства. Реализация конкурсной массы, включая продажу имущества должника. Удовлетворение требований кредиторов за счет средств, полученных от реализации имущества должника. Подача конкурсным управляющим отчета о проведенной процедуре в суд. Принятие судом решения о завершении процедуры банкротства. Внесение в государственный реестр информации о ликвидации предприятия на основании решения суда о прекращении конкурсного производства.

Каждый из этих этапов регламентируется Федеральным законом № 127-ФЗ и должен быть строго соблюден для законности процедуры банкротства.

Конкурсное производство при банкротстве ООО: цели, последствия и особенности

Конкурсное производство при банкротстве ООО имеет цель — распределение накопленных долгов за счет продажи имущества. На этом этапе уже нет цели восстановить платежеспособность компании, а вместо этого юридическое лицо полностью ликвидируется.

Введение процедуры конкурсного производства имеет правовые последствия для банкрота:

остановка начисления штрафов, пени и процентов по долгам;

общественное раскрытие финансовой отчетности компании;

возможность предъявления финансовых требований кредиторов только в рамках конкурсного производства;

снятие ранее наложенных на имущество ограничений и арестов;

запрет на операции по отчуждению активов вне торгов;

снятие управленческих полномочий с должностных лиц.

Платежи, наложенные после объявления о банкротстве компании, взыскиваются вне рамок дела о банкротстве.

В процессе процедуры, расчеты с кредиторами осуществляются в определенной последовательности, которая законодательно закреплена:

в первую очередь удовлетворяются требования по возмещению морального вреда и вреда жизни и здоровью граждан;

затем происходят расчеты с работниками по оплате труда;

в конце — расчеты с прочими кредиторами.

Сначала оплачиваются судебные издержки, вознаграждения управляющего и текущие коммунальные платежи. Если вырученных средств не достаточно для погашения всех долгов, требования кредиторов все равно считаются удовлетворенными и организация ликвидируется.

Статья № 126 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»

В этой статье указаны последствия открытия конкурсного производства. Так, с момента принятия арбитражным судом решения об открытии конкурсного производства и признании должника банкротом происходит следующее:

начинает действовать срок исполнения всех денежных обязательств, возникших до открытия производства; не начисляются проценты, штрафы, пени и другие санкции за неисполнение денежных обязательств; информация о должнике перестает быть коммерческой или конфиденциальной; возможность совершения сделок с имуществом должника определяется законом о банкротстве; прекращается исполнение по исполнительным документам; снимается арест с имущества должника; руководитель и управляющие должника обязаны передать бухгалтерскую отчетность и другую документацию конкурсному управляющему в течение трех дней после утверждения даты начала конкурсного производства.