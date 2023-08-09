Поправки в КоАП РФ, вступающие в силу в августе 2023 года в отношении бизнеса

Поправки в КоАП РФ, вступающие в силу в августе 2023 года в отношении бизнеса

Поправки в КоАП РФ, вступающие в силу в августе 2023 года в отношении бизнеса

В конце лета 2023 года приняты серьезные поправки в КоАП РФ. Это касается ряда федеральных законов, в частности, № 364-ФЗ, № 399-ФЗ, № 400-ФЗ, № 412-ФЗ, № 424-ФЗ и № 425-ФЗ. Эти документы внесли как коррективы в существующие статьи, так и добавили новые нормы и примечания. Мы выделим те поправки в КоАП РФ, которые касаются непосредственно бизнеса.

Поправки в КоАП РФ, которые начали действовать с августа, охватывают следующие сферы:

Регулирование деятельности иноагентов. Законы уточнили понятия и правила регулирования деятельности организаций, признанных иноагентами. Меры против легализации преступных доходов. Ужесточены меры контроля и ответственности за попытки отмывания денег и финансирования экстремистских действий. Транспортная безопасность. Введены новые нормы и правила, направленные на обеспечение безопасности на транспортных средствах и в инфраструктуре. Борьба с потенциально опасными иностранными организациями. Определены критерии и меры реагирования на деятельность иностранных структур, которые могут представлять угрозу для государства. Регулирование движения транспорта от иностранных перевозчиков. Установлены правила и ограничения для тяжелых и крупногабаритных транспортных средств, принадлежащих иностранным компаниям.

Эти поправки являются ключевыми и могут повлиять на многие сферы деятельности в России. Они требуют внимательного изучения и применения в практике, чтобы избежать административной ответственности.

Поправки в КоАП, вступившие в силу с 4 августа 2023 года

С 4 августа 2023 года в КоАП Российской Федерации внесены ключевые поправки, связанные с деятельностью иноагентов. Это следует из ряда принятых федеральных законов, включая № 364-ФЗ от 24 июля 2023 года.

Основные изменения и их последствия:

Ответственность за игнорирование предписаний органов контроля иноагентов. Теперь, если организация или индивид не выполнит в установленные сроки предписания органа контроля в сфере иноагентов, то предусмотрены санкции. Конкретные штрафы варьируются: Граждане: 30-50 тыс. рублей.

Должностные лица: 70-100 тыс. рублей (с возможностью дисквалификации на срок до 2 лет).

Организации: 200-300 тыс. рублей. Кто уполномочен реагировать на нарушения. Должностные лица соответствующего органа контроля будут составлять протоколы о правонарушениях в различных аспектах деятельности иноагентов. Ряд других правонарушений. Среди прочего ужесточена ответственность за: Игнорирование распоряжений должностного лица.

Недостаточные меры для устранения нарушений.

Неполное или неверное предоставление информации.

Несоблюдение правил деятельности иноагентом. Дополнительные ограничения для иноагентов. Введены новые требования и ограничения, касающиеся участия иноагентов в различных органах, публичных мероприятиях, образовательной и просветительской деятельности, госзакупках и получении господдержки.

Усиление контроля за иностранными НКО в России: основные моменты

С августа 2023 года в КоАП Российской Федерации внесены поправки, касающиеся деятельности иностранных и международных неправительственных организаций (НКО) на территории России.

Ключевые аспекты изменений:

Участие в деятельности незарегистрированных иностранных НКО. Если гражданин или организация участвует в деятельности иностранных НКО, которые не зарегистрированы в России или их структурные подразделения не внесены в соответствующий реестр, то установлены следующие штрафы: Граждане РФ: 3-5 тыс. рублей.

Должностные лица: 20-50 тыс. рублей.

Юридические лица: 50-100 тыс. рублей.

Иностранные граждане или лица без гражданства могут быть оштрафованы на сумму от 3 до 5 тыс. рублей с возможностью административного выдворения из РФ. Процессуальные аспекты. Прокуроры получили право возбуждать дела о таких административных нарушениях, а суды – рассматривать их. Если деяние не приобретает характера уголовного преступления, то будет применена административная ответственность.

Цель изменений: Одной из основных задач внесенных поправок является обеспечение контроля за деятельностью иностранных НКО на территории России. Это направлено на предотвращение действий, которые могут нарушать российское законодательство, угрожать правам и свободам граждан или другим интересам страны.

Изменения в КоАП РФ с 11 августа

С 11 августа вносятся изменения в ст. 15.27 КоАП РФ. Согласно нововведениям, организации, осуществляющие операции с деньгами или другим имуществом, обязаны предоставлять Росфинмониторингу информацию о выгодоприобретателях при заключении страховых договоров на третье лицо. Неподчинение этому правилу повлечет за собой штраф для должностных лиц в размере от 30 до 50 тыс. руб., а для юридических лиц — от 300 до 500 тыс. руб. Тем не менее, штрафы за непредоставление данных о транзакциях клиентов, их бенефициарах и информации о движении средств по их счетам остаются без изменений и равны ранее указанным суммам (согласно Федеральному закону от 31 июля 2023 г. № 399-ФЗ).

Поправки в КоАП РФ, которые вступят в силу 15 августа касаемо иностранных перевозчиков

Начиная с августа, КоАП РФ вводит новую статью, касающуюся нарушения водителями иностранных транспортных средств (ТС) правил движения тяжеловесных или крупногабаритных машин (Федеральный закон от 4 августа 2023 г. № 425-ФЗ).

Если иностранный транспорт превышает допустимые габариты на 10 см без разрешения или нарушает параметры, указанные в специальном разрешении, водителя ожидает штраф в 100 тыс. руб. При превышении габаритов на 10-20 см, штраф составит 200 тыс. руб.

При превышении параметров от 20 до 50 см или от 20 до 50% нагрузки, штраф увеличится до 300 тыс. руб. Если превышение составит более 50 см или 50% допустимой нагрузки, штраф составит 400 тыс. руб.

Исключение касается иностранных перевозчиков, и их регулирование будет проводиться по новой статье КоАП РФ. В настоящее время нарушение габаритов на 10 см без разрешения влечет за собой штраф для водителя от 1 тыс. до 1,5 тыс. руб., для должностных лиц — от 10 тыс. до 15 тыс. руб., для юрлиц — от 100 тыс. до 150 тыс. руб. Если превышение составляет от 10 до 20 см или от 10 до 20% нагрузки, владельцу ТС грозит штраф в 250 тыс. руб.

Новые поправки в КоАП РФ также включают следующие моменты:

Решения о штрафах в отношении иностранных ТС вступают в силу сразу после их принятия.

Отсрочки и рассрочки штрафов не предоставляются.

Штраф должен быть оплачен до выезда иностранного ТС из России или в течение 60 дней с момента вступления решения в силу. В противном случае, ТС может быть задержан до момента оплаты штрафа.

На данный момент поправки в КоАП РФ запланированы на август. Однако возможно, что к концу месяца появятся дополнительные изменения в кодексе благодаря новым федеральным законам. Некоторые из ранее принятых поправок начнут действовать в сентябре и октябре этого года.