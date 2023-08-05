Процедура внешнего управления при банкротстве — это этап в процедуре банкротства, когда специально назначенный внешний управляющий вмешивается в управление долгосрочным имуществом организации. Этот этап, предназначенный для восстановления платежеспособности компании, включает в себя передачу полномочий по управлению бизнесом должника внешнему управляющему, в то время как руководитель компании отстраняется от своих обязанностей.

Внешний управляющий (арбитражный управляющий) при банкротстве

Внешний управляющий, назначаемый судом или государственными органами, получает полное право на управление активами компании, включая возможность продажи имущества. Учредители и уволенный руководитель не могут влиять на действия внешнего управляющего.

Арбитражный управляющий выполняет все обязанности главы компании, реализует санационные мероприятия в соответствии с официально утвержденным планом, собирает долги от дебиторов, ведет реестр требований кредиторов и подготавливает финансовую отчетность.

Процедура внешнего управления при банкротстве имеет определенные цели

Цель внешнего управления состоит в восстановлении финансовой устойчивости и нормализации работы предприятия, чтобы в последствии признать его платежеспособным.

Внешний управляющий проводит мероприятия, направленные на создание условий для полного удовлетворения требований кредиторов. Вместе с тем, он исследует возможные случаи умышленного банкротства организации.

В общем, процедура внешнего управления при банкротстве выступает в качестве санационной меры, позволяющей избегать полной ликвидации организации.

Процедура внешнего управления при банкротстве — сроки проведения, условия и стадии

В соответствии со статьей 93 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», срок для внешнего управления составляет 18 месяцев.

Однако, кредиторы имеют право просить о продлении этого срока еще на полгода, основываясь на положительной динамике финансового восстановления или изменениях в утвержденном плане управления.

Градообразующие предприятия могут подвергнуться внешнему управлению до 2,5 лет. В то же время, арбитражный управляющий или собрание кредиторов могут предложить уменьшение этих сроков.

Условия и стадии в процедуре внешнего управления при банкротстве

Чтобы восстановить платежеспособность должника, необходимо соблюсти следующие условия:

возвратить долги дебиторов;

передать права требования юридическому лицу;

прекратить нерентабельные направления деятельности компании;

частично продать имущество должника;

поддержать дополнительные вклады учредителей компании и третьих лиц для увеличения капитала;

выпуск дополнительных акций;

и другие меры.

Внешнее управление при банкротстве проходит через ряд последовательных стадий. Среди них:

Введение внешнего управления. Это начальная стадия, которая начинается с момента, когда суд принимает решение о введении внешнего управления. Руководство компании передается назначенному судом внешнему управляющему, который получает полномочия на распоряжение имуществом и активами компании. Разработка плана внешнего управления. Внешний управляющий разрабатывает план внешнего управления, который должен быть одобрен судом и кредиторами. Этот план включает в себя стратегию восстановления платежеспособности компании и удовлетворения требований кредиторов. Реализация плана внешнего управления. В этой фазе внешний управляющий приступает к выполнению разработанного плана. Это может включать продажу активов, взыскание долгов, прекращение нерентабельных направлений деятельности, увеличение капитала через дополнительные взносы учредителей или третьих лиц, выпуск дополнительных акций и другие меры. Контроль и отчетность. Внешний управляющий регулярно отчитывается перед судом и кредиторами о ходе выполнения плана внешнего управления. Если в ходе реализации плана обнаруживаются проблемы или возникают новые обстоятельства, может потребоваться корректировка плана. Окончание внешнего управления. Внешнее управление завершается, когда срок внешнего управления истекает или когда достигнуты цели внешнего управления, то есть восстановлена платежеспособность компании и удовлетворены требования кредиторов. Если эти цели не достигнуты, может быть принято решение о продлении внешнего управления или о переходе к следующей стадии банкротства. Ликвидация компании (если восстановление не удалось). Если восстановление платежеспособности не удалось даже после внешнего управления, компания может быть признана банкротом и ликвидирована. В этом случае активы компании продается, и вырученные средства используются для удовлетворения требований кредиторов.

В случае успешного восстановления платежеспособности через судебную санацию, должник переходит к урегулированию отношений с кредиторами и работниками. Если этого не происходит, срок внешнего управления продлевается или начинается следующий этап банкротства — конкурсное производство.

Главное отличие финансового оздоровления от внешнего управления заключается в способе реабилитации должника. Во время финансового оздоровления, руководство организации сохраняется, хотя и с ограниченными полномочиями. В то время как в процессе внешнего управления все функции передаются внешнему управляющему, назначаемому арбитражным судом.

Более того, финансовое оздоровление является видом рассрочки, целью которой является выплата существующих долгов под определенные гарантии. В случае внешнего управления применяется набор мер, направленных на изменение стратегии ведения бизнеса.

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