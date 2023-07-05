Субсидиарка при банкротстве юридических лиц: как и кого привлекают?
Такое понятие, как субсидиарка при банкротстве появилось не сразу. В 2002 году был принят Федеральный закон № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», который был позднее в 2009 году дополнен статьей о субсидиарной ответственности лиц, контролирующих должника. Вначале, эта статья не имела большого влияния и не использовалась активно в судебной практике. Однако, со временем, участие этой статьи в юридических процессах стало происходить чаще, по большей части благодаря усилиям налоговой службы.
К 2017 году статья о субсидиарной ответственности преобразовалась в отдельную главу III.2, что усилило ее значимость и влияние на практику привлечения к ответственности управляющих и владельцев бизнеса.
Однако, чтобы не допустить недоразумений и злоупотреблений, Пленум Верховного Суда Российской Федерации принял постановление № 53 от 21.12.2017 года «О некоторых вопросах, связанных с привлечением контролирующих должника лиц к ответственности при банкротстве». В данной статье мы рассмотрим основные положения этого документа.
Субсидиарка при банкротстве для руководства компании
Субсидиарка при банкротстве определяется как обязанность, возлагаемая на определенное лицо дополнительно к ответственности главного должника по законодательству или договору.
Перед тем как предъявить требование к лицу, несущему субсидиарную ответственность, кредитор должен сначала обратиться к основному должнику.
Если основной должник отказывается удовлетворить требование или не реагирует на него в течение установленного срока, то такое требование может быть направлено лицу, несущему субсидиарную ответственность (см. п. 1 ст. 399 Гражданского кодекса РФ).
Следующий вопрос: «Когда следует применять общую, а когда — специальную ответственность?»
По этому вопросу Пленум Верховного Суда РФ дал следующее разъяснение: если действия контролирующего лица приводят к банкротству, применяются правила о субсидиарной ответственности. Если же нанесенный ущерб не предполагал приведения к банкротству, контролирующее лицо обязано возместить компании убытки. При этом, независимо от того, на какой вид ответственности ссылается истец и какие нормы он использует, суд сам определяет характер предъявленного требования (см. п. 20 Постановления).
Субсидиарка при банкротстве и сроки исковой давности
Срок исковой давности для предъявления требований о субсидиарной ответственности определяется по достаточно сложному принципу.
Иск можно предъявить в течение трех лет с момента, когда стало известно о наличии оснований для привлечения к субсидиарной ответственности, но не позднее (см. п. 5 ст. 61.14 Закона):
- трех лет со дня признания должника банкротом или прекращения процедуры банкротства;
- десяти лет со дня, когда произошли действия (или бездействие), влекущие за собой ответственность.
Пленум Верховного Суда РФ уточнил, что срок исковой давности начинает исчисляться, например, с момента, когда (см. п. 68 Постановления):
- новый директор получил реальную возможность узнать о нарушении, допущенном его предшественником;
- участник общества, имеющий право уволить директора-нарушителя, узнал или должен был узнать о нарушении.
При определении срока давности учитывается контроль над должником, осуществлявшийся в течение трех лет до появления у него признаков банкротства.
Следовательно, нельзя привлечь к субсидиарной ответственности руководителя, который давал указания, например, за четыре года до наступления признаков банкротства. Однако это не означает, что руководитель избегнет ответственности.
Его могут привлечь к ответственности за действия, совершенные вне трехлетнего периода, на основании ст. 53.1 ГК РФ и законов об акционерных обществах и обществах с ограниченной ответственностью (см. п. 4 Постановления).
Кого могут привлечь к субсидиарке по обязательствам компании-должника?
Согласно статье 61.10 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 № 127-ФЗ, в России к субсидиарной ответственности по обязательствам компании-должника могут быть привлечены контролирующие лица. Контролирующими лицами согласно данному закону признаются:
- Лица, которые имеют возможность определять действия должника, включая владельцев долей или акций, позволяющих им влиять на решения, принимаемые должником.
- Руководители должника, то есть лица, осуществляющие функции исполнительного органа юридического лица (генеральный директор, директор, и.т.д).
- Члены коллегиального исполнительного органа должника (например, члены правления).
- Члены совета директоров (наблюдательного совета) должника.
- Бухгалтер или главный бухгалтер должника.
- Лица, которые фактически выполняют функции указанных выше лиц, даже если они официально в должности не числятся.
При этом к субсидиарной ответственности могут быть привлечены не все контролирующие лица, а только те, действия или бездействие которых привели к банкротству, либо затруднили финансовое восстановление должника.
То есть для привлечения к субсидиарной ответственности должна быть установлена причинно-следственная связь между действиями (или бездействием) контролирующего лица и наступлением банкротства. Доказывается данная связь только в суде и никак иначе.
Субсидиарка при банкротстве может быть наложена на детей и родственников?
На некоторых сайтах наших коллег мы видим информацию, что субсидиарка при банкротстве может быть использована в отношении родственников или детей должника, который не смог расплатиться по долгам компании.
Это утверждение НЕВЕРНОЕ. К субсидиарке НЕ могут быть привлечены родственники и дети должника. Однако, тут есть тонкий момент — если возникают подозрения в том, что должник «отписал» имущество родственникам или детям, то в этом случае сделки будут оспариваться. То есть могут взыскать с детей и родственников имущество, но не в рамках субсидиарной ответственности.
Обычно должники, на которых возложена субсидиарка при банкротстве, используют такую схему: переписывают имущество на родственников или детей, а сами уходят в процедуру банкротства физического лица и думают, что субсидиарные долги будут списаны.
Опять же это неправильный подход. Здесь стараются юристы, которые якобы списывают ВСЕ долги за счет банкротства физического лица. Поэтому у людей формируется ложное представление. Они думают: «стану банкротом, что с меня взять то?«.
Главное, что вам нужно знать — далеко не все долги списываются при банкротстве, в том числе и субсидиарные долги. Они повиснут на вас навечно. Далее, так как вы якобы банкрот, конкурсный управляющий будет «землю рыть» и изучать проведенные вами сделки. Например, в отношении передачи имущества своим близким. Такие схемы вскрываются на раз-два. Особенно если вы не позаботились о своей юридической защите.
То есть, уходя в банкротство физлица должник более играет на руку кредиторам. Поздравляем, теперь у них максимально развязаны руки для поиска всего вашего имущества и оспаривания сделок по нему. А вам, как бонус, запрет на выезд за границу.
Поэтому, если на вас хотят повесить субсидиарку при банкротстве, первое, что вам нужно сделать — обратиться к адвокатам. Проконсультируйтесь, узнайте, как лучше действовать в подобной ситуации. Не делайте необдуманных шагов, которые могут привести к непоправимым последствиям.
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