Субсидиарка при банкротстве юридических лиц: как и кого привлекают?

Субсидиарка при банкротстве юридических лиц: как и кого привлекают?

Субсидиарка при банкротстве юридических лиц: как и кого привлекают?

Такое понятие, как субсидиарка при банкротстве появилось не сразу. В 2002 году был принят Федеральный закон № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», который был позднее в 2009 году дополнен статьей о субсидиарной ответственности лиц, контролирующих должника. Вначале, эта статья не имела большого влияния и не использовалась активно в судебной практике. Однако, со временем, участие этой статьи в юридических процессах стало происходить чаще, по большей части благодаря усилиям налоговой службы.

К 2017 году статья о субсидиарной ответственности преобразовалась в отдельную главу III.2, что усилило ее значимость и влияние на практику привлечения к ответственности управляющих и владельцев бизнеса.

Однако, чтобы не допустить недоразумений и злоупотреблений, Пленум Верховного Суда Российской Федерации принял постановление № 53 от 21.12.2017 года «О некоторых вопросах, связанных с привлечением контролирующих должника лиц к ответственности при банкротстве». В данной статье мы рассмотрим основные положения этого документа.

Субсидиарка при банкротстве для руководства компании

Субсидиарка при банкротстве определяется как обязанность, возлагаемая на определенное лицо дополнительно к ответственности главного должника по законодательству или договору.

Перед тем как предъявить требование к лицу, несущему субсидиарную ответственность, кредитор должен сначала обратиться к основному должнику.

Если основной должник отказывается удовлетворить требование или не реагирует на него в течение установленного срока, то такое требование может быть направлено лицу, несущему субсидиарную ответственность (см. п. 1 ст. 399 Гражданского кодекса РФ).

Следующий вопрос: «Когда следует применять общую, а когда — специальную ответственность?»

По этому вопросу Пленум Верховного Суда РФ дал следующее разъяснение: если действия контролирующего лица приводят к банкротству, применяются правила о субсидиарной ответственности. Если же нанесенный ущерб не предполагал приведения к банкротству, контролирующее лицо обязано возместить компании убытки. При этом, независимо от того, на какой вид ответственности ссылается истец и какие нормы он использует, суд сам определяет характер предъявленного требования (см. п. 20 Постановления).

Субсидиарка при банкротстве и сроки исковой давности

Срок исковой давности для предъявления требований о субсидиарной ответственности определяется по достаточно сложному принципу.

Иск можно предъявить в течение трех лет с момента, когда стало известно о наличии оснований для привлечения к субсидиарной ответственности, но не позднее (см. п. 5 ст. 61.14 Закона):

трех лет со дня признания должника банкротом или прекращения процедуры банкротства;

десяти лет со дня, когда произошли действия (или бездействие), влекущие за собой ответственность.

Пленум Верховного Суда РФ уточнил, что срок исковой давности начинает исчисляться, например, с момента, когда (см. п. 68 Постановления):

новый директор получил реальную возможность узнать о нарушении, допущенном его предшественником;

участник общества, имеющий право уволить директора-нарушителя, узнал или должен был узнать о нарушении.

При определении срока давности учитывается контроль над должником, осуществлявшийся в течение трех лет до появления у него признаков банкротства.

Следовательно, нельзя привлечь к субсидиарной ответственности руководителя, который давал указания, например, за четыре года до наступления признаков банкротства. Однако это не означает, что руководитель избегнет ответственности.

Его могут привлечь к ответственности за действия, совершенные вне трехлетнего периода, на основании ст. 53.1 ГК РФ и законов об акционерных обществах и обществах с ограниченной ответственностью (см. п. 4 Постановления).

Кого могут привлечь к субсидиарке по обязательствам компании-должника?

Согласно статье 61.10 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 № 127-ФЗ, в России к субсидиарной ответственности по обязательствам компании-должника могут быть привлечены контролирующие лица. Контролирующими лицами согласно данному закону признаются:

Лица, которые имеют возможность определять действия должника, включая владельцев долей или акций, позволяющих им влиять на решения, принимаемые должником. Руководители должника, то есть лица, осуществляющие функции исполнительного органа юридического лица (генеральный директор, директор, и.т.д). Члены коллегиального исполнительного органа должника (например, члены правления). Члены совета директоров (наблюдательного совета) должника. Бухгалтер или главный бухгалтер должника. Лица, которые фактически выполняют функции указанных выше лиц, даже если они официально в должности не числятся.

При этом к субсидиарной ответственности могут быть привлечены не все контролирующие лица, а только те, действия или бездействие которых привели к банкротству, либо затруднили финансовое восстановление должника.

То есть для привлечения к субсидиарной ответственности должна быть установлена причинно-следственная связь между действиями (или бездействием) контролирующего лица и наступлением банкротства. Доказывается данная связь только в суде и никак иначе.

Субсидиарка при банкротстве может быть наложена на детей и родственников?

На некоторых сайтах наших коллег мы видим информацию, что субсидиарка при банкротстве может быть использована в отношении родственников или детей должника, который не смог расплатиться по долгам компании.

Это утверждение НЕВЕРНОЕ. К субсидиарке НЕ могут быть привлечены родственники и дети должника. Однако, тут есть тонкий момент — если возникают подозрения в том, что должник «отписал» имущество родственникам или детям, то в этом случае сделки будут оспариваться. То есть могут взыскать с детей и родственников имущество, но не в рамках субсидиарной ответственности.

Обычно должники, на которых возложена субсидиарка при банкротстве, используют такую схему: переписывают имущество на родственников или детей, а сами уходят в процедуру банкротства физического лица и думают, что субсидиарные долги будут списаны.

Опять же это неправильный подход. Здесь стараются юристы, которые якобы списывают ВСЕ долги за счет банкротства физического лица. Поэтому у людей формируется ложное представление. Они думают: «стану банкротом, что с меня взять то?«.

Главное, что вам нужно знать — далеко не все долги списываются при банкротстве, в том числе и субсидиарные долги. Они повиснут на вас навечно. Далее, так как вы якобы банкрот, конкурсный управляющий будет «землю рыть» и изучать проведенные вами сделки. Например, в отношении передачи имущества своим близким. Такие схемы вскрываются на раз-два. Особенно если вы не позаботились о своей юридической защите.

То есть, уходя в банкротство физлица должник более играет на руку кредиторам. Поздравляем, теперь у них максимально развязаны руки для поиска всего вашего имущества и оспаривания сделок по нему. А вам, как бонус, запрет на выезд за границу.

Поэтому, если на вас хотят повесить субсидиарку при банкротстве, первое, что вам нужно сделать — обратиться к адвокатам. Проконсультируйтесь, узнайте, как лучше действовать в подобной ситуации. Не делайте необдуманных шагов, которые могут привести к непоправимым последствиям.

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