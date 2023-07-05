Субсидиарная ответственность детей – понятие, вызывающее немало вопросов у граждан Российской Федерации. Понимание того, какие обязательства и риски это может влечь для родственников должника, крайне важно в современном мире. Позвольте нам раскрыть эту тему и пролить свет на вопрос субсидиарной ответственности детей.

Перед тем, как перейти к вопросу субсидиарной ответственности детей, следует уточнить, что такое субсидиарная ответственность в целом.

Субсидиарная ответственность по долгам бизнеса — это специфическая форма ответственности, которая возникает в ситуациях, когда долги компании не могут быть погашены из её активов. В таких случаях, к определённым лицам, связанным с бизнесом (например, к руководителям, учредителям или участникам), может быть обращено взыскание этих долгов.

Основанием для привлечения к субсидиарной ответственности служат доказанные судом факты о наличии у контролирующих лиц обязательств, которые они не выполнили и которые привели к банкротству компании. Такие обязательства могут включать надлежащее финансовое управление, обеспечение своевременного и полного исполнения обязательств перед кредиторами и другие действия, которые контролирующие лица обязаны были предпринять в интересах компании.

Субсидиарная ответственность по долгам бизнеса является чрезвычайно серьезной мерой, так как она может влечь за собой значительные финансовые потери для тех, кто привлекается к ней. По этой причине российское законодательство предусматривает строгие условия и процедуры для привлечения к субсидиарной ответственности, включая необходимость доказательства вины контролирующего лица в суде.

Законодательство РФ: можно ли привлечь детей к субсидиарной ответственности?

Основной вопрос, который волнует многих: могут ли дети быть привлечены к субсидиарной ответственности за долги своих родителей согласно законодательству РФ? Для ответа на него обратимся к Закону о банкротстве (Федеральный закон №127-ФЗ от 26.10.2002 г.).

В соответствии с этим законом, в России может быть привлечено к субсидиарной ответственности контролирующее лицо, которое способно или было способно влиять на финансово-экономическую деятельность должника. В числе контролирующих лиц могут быть указаны учредители (участники) должника, его руководители и другие лица.

Однако, при всех обстоятельствах, ни в каком случае не предусматривается субсидиарная ответственность детей. Законодательство РФ категорически не допускает привлечение к такого рода ответственности детей, вне зависимости от возраста и социального положения.

Мифы и реальность о субсидиарной ответственности детей

К сожалению, из-за недостатка информации или ее искажения в обществе циркулируют мифы о возможной субсидиарной ответственности детей за долги родителей. Но мы подчеркиваем: это не более чем мифы.

Миф 1: «Дети обязаны платить долги родителей»

Это утверждение неверно. В соответствии с российским законодательством, каждый несет ответственность только за свои долги.

Миф 2: «Субсидиарная ответственность детей активируется при смерти родителей»

Не смотря на распространенность данного мифа, смерть родителей не влечет за собой автоматической субсидиарной ответственности детей. Правда, если дети примут наследство, они примут и долги, но только в пределах стоимости наследственного имущества.

Миф 3: «Субсидиарная ответственность детей возможна, если родителя признали банкротом».

Если субсидиарный должник признан банкротом, как физлицо, — верно, его субсидиарная ответственность никуда не денется. Но привлечь детей или родственников напрямую к данной ответственности НЕ МОГУТ.

Вспомним обязательное условие привлечения к субсидирке: должны быть совершены действия, которые привели компанию к банкротству.

Теперь включаем логику — как ваши дети или родственники могли повлиять на компанию? Никак. Таким образом субсидиарная ответственность детей и родственников должника в принципе невозможна.

Субсидиарная ответственность детей: примеры из практики

Несмотря на ясность законодательства, в практике встречаются случаи, когда пытаются привлечь детей к субсидиарной ответственности. Однако, эти попытки обычно обречены на провал, потому что закон на стороне детей.

Например, в одном из дел Верховный Суд РФ подтвердил, что внушение детям обязательства оплатить долги родителей недопустимо и не имеет правовых оснований.

Наверняка вы слышали примеры, когда у родственников или детей должника забирали имущество. Такое возможно. Если должник ушел в процедуру банкротства физического лица и стал несостоятельным, то его субсидиарный долг так и остался висеть.

Далее, кредиторы при помощи конкурсного управляющего начинают анализировать ваши сделки по отчуждению имущества, передаче долей в бизнесе и т.д. Управляющий попытается оспорить ваши сделки, по котором имущество было передано детям или родственникам за последние 3 года.

Таким образом, косвенно все же могут привлечь к оплате долгов детей или родственников, однако это не будет являться их субсидиарной ответственностью. Сделки будут оспорены, имущество вновь станет вашем и будет реализовано в целях удовлетворения интересов кредиторов.

Кстати, самое худшее, что вы можете сделать — повестить на рекламу некомпетентных юристов и уйти в банкротство физического лица с целью избежать субсидиарного долга. Эта схема не работает. Она только развязывает руки кредиторам.

Если в отношении вас подали заявление о привлечении к субсидиарной ответственности, то не стоит пытаться ее списать банкротством физлица. При помощи грамотных адвокатов вы можете добиться отказа от привлечения к субсидиарке в арбитражном суде.

Немногие понимают, что привлечь к субсидиарке достаточно сложно. Нужно иметь основания и доказать в суде, что именно ваши действия привели компанию к упадку. Обычно, если у должника есть мощная команда адвокатов, то выиграть дело в суде не составляет труда.

Все проблемы от необдуманных действий самого должника. Если в отношении вас инициирована процедура привлечения к субсидиарной ответственности, не спешите принимать решения — обратитесь к адвокатам. У нас вы можете получить бесплатную частную консультацию в офисе. Записаться можно по телефону: +7 (495) 120-07-05 или оставить заявку через форму на сайте.

Субсидиарная ответственность детей — это тема, которую необходимо знать и понимать каждому гражданину. Помните, что в соответствии с российским законодательством дети не несут ответственности за долги своих родителей. Ваше право на защиту от необоснованных требований и обязательств всегда поддерживается законом. Не дайте мифам и недостоверной информации ввести вас в заблуждение.